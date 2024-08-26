Тарасов о расходах на детей: «Сын пошел в детский сад – 100 тысяч в месяц. На игрушки уходит 50 тысяч»

Дмитрий Тарасов рассказал, сколько тратит месяц.

«Няня – 120 тысяч в месяц. Еще с нами четвертый год живет семья, которая помогает по дому – 150 тысяч.

Сейчас сын пошел в детский сад – это 100 тысяч в месяц. Дочки занимаются художественной гимнастикой – если не ошибаюсь, 45 тысяч в месяц на двоих.

Репетиторов у детей нет. Насчет игрушек… Я щедрый папа. Я могу увидеть детский магазин, зайти и купить им что-то. На это уходит тысяч 50 в месяц», – рассказал президент « ».

Цифра дня: 2,2 млн рублей тратит Дмитрий Тарасов в месяц. На что уходит?