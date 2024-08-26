Тарасов о расходах на детей: «Сын пошел в детский сад – 100 тысяч в месяц. На игрушки уходит 50 тысяч»

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Дмитрий Тарасов рассказал, сколько тратит месяц.

«Няня – 120 тысяч в месяц. Еще с нами четвертый год живет семья, которая помогает по дому – 150 тысяч.

Сейчас сын пошел в детский сад – это 100 тысяч в месяц. Дочки занимаются художественной гимнастикой – если не ошибаюсь, 45 тысяч в месяц на двоих.

Репетиторов у детей нет. Насчет игрушек… Я щедрый папа. Я могу увидеть детский магазин, зайти и купить им что-то. На это уходит тысяч 50 в месяц», – рассказал президент «Родины Медиа».

Цифра дня: 2,2 млн рублей тратит Дмитрий Тарасов в месяц. На что уходит?

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68 комментариев
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Не понял, с ними живёт семья, которая помогает по дому? Крепостные что ли?
+90
0
+90
Прежде чем мы начнем, господа, никто не хочет выйти?
+59
0
+59
Сын получает з/п 100 тыс за то, что ходит в детский сад?
+35
0
+35
Если соединить его с бывшей Сафонова, вообще мечта всех детских кружков и магазинов
+21
0
+21
Кто готов стать нянем и помогать по дому??😁😁😁
+18
0
+18
Ответ Северный болельщик
А игрушки для жены в секс шопе сколько стоят?
Почему для жены?
+16
0
+16
Ответ Nikitk@Torres
Не понял, с ними живёт семья, которая помогает по дому? Крепостные что ли?
При капитализме они называются наемными рабочими. Физически за Тарасовыми они не закреплены, но закреплены финансово. Всё покупается и все продается.
+16
-1
+15
А игрушки для жены в секс шопе сколько стоят?
+15
-1
+14
Ответ Amalfitano
Обычные московские траты для людей выше среднего по доходам. Те кто иронизируют насчёт зп няни попробуй поработай с чужими детьми в режиме нон стоп. Как правило у таких нянь редко бывают выходные и её рабочий день по сути ненормированный.
Я согласен насчёт няни, Но это НЕ обычные московские траты для людей с доходами выше стреднего. Вообще ни разу.
+14
0
+14
Ответ onegin2007
Даже для Москвы это перебор.
Там видимо очень хороший садик с блэкджеком и вытекающими..)
+13
0
+13
Ответ Nikita Chesnokov
Для частного сада в Москве это возможно норм, у меня в доме в СПБ сад стоит 35 только)
Даже для Москвы это перебор.
+13
-1
+12
>>Я могу увидеть детский магазин, зайти и купить им что-то. На это уходит тысяч 50 в месяц»

A few years later:

— Сколько подарков?
— Тридцать шесть. Я сам подсчитал.
— Тридцать шесть?! А в прошлом году я получила тридцать семь!
— Но некоторые из них намного больше, чем прошлогодние.
— А мне плевать, что они больше!
+10
0
+10
Зачем вообще Бузов в новостях ? Спорс ру совсем уже крыша поехала !
+10
-1
+9
Для частного сада в Москве это возможно норм, у меня в доме в СПБ сад стоит 35 только)
+10
-2
+8
Обычные московские траты для людей выше среднего по доходам. Те кто иронизируют насчёт зп няни попробуй поработай с чужими детьми в режиме нон стоп. Как правило у таких нянь редко бывают выходные и её рабочий день по сути ненормированный.
+11
-4
+7
Откуда у этого бездаря столько денег? Он в футбол то играл так себе даже для уровня РПЛ, почему у ногомячистов такие бешенные зарплаты?
+8
-1
+7
Ну всё. Началось...
+7
0
+7
Ответ vzhik \0
Сын получает з/п 100 тыс за то, что ходит в детский сад?
С малых лет к труду приучается. Похвально!
+7
-1
+6
Ответ Павел павел
Кто готов стать нянем и помогать по дому??😁😁😁
Такая публика требовательная, так что не думай, что там будешь отдыхать за такие деньги. А помогать по дому это понятие растяжимое. Будешь заниматься всем хозяйством в любое время дня и ночи.
+6
-1
+5
Ответ onegin2007
Даже для Москвы это перебор.
Ничего не перебор, в Москве в пределах третьего кольца садики от 45 - и это я искал подешевле. А Тарасов - богатый человек.
+6
-1
+5
Ответ melnik24
А жена чем вообще занимается, если дети все где-то на занятиях + няня (очевидно не разово и на пару ч асов вечером чтобы куда-то сходили родители) + их обслуживает какая-то семья еще? И да, я бы понял именно если бы 100 штук уходило на двух дочерей и их гимнастику или реально на репетиторов, но на детский сад пацану, где по сути "горшок-поесть-поспать" чтобы там не говорили про "возвышенные техники воспитания"?! Воистину у богатых своих причуды и придури
Подожди, в следующей "новости" будут расходы на жену)
+5
-2
+3
Ответ Amalfitano
Обычные московские траты для людей выше среднего по доходам. Те кто иронизируют насчёт зп няни попробуй поработай с чужими детьми в режиме нон стоп. Как правило у таких нянь редко бывают выходные и её рабочий день по сути ненормированный.
Услуги в Москве, действительно, дорогая вещь.
Но 50 тыс. руб. в месяц на игрушки - это полная хрень и понты. Ребенку не нужны постоянно новые дорогие игрушки. Нужны развивающие.
+4
-1
+3
Ответ vzhik \0
Сын получает з/п 100 тыс за то, что ходит в детский сад?
Тарасов хоть сам понял насколько он бредово смотрится с такими рассказами. Большая вероятность,что лет через 5-7 спустит все заработки и будет на спортсе плакаться на несправедливость и тяжесть бытия.
+2
0
+2
Высшее образование дешевле обходится.
+3
-1
+2
Его надо познакомить с женой Сафонова
+2
0
+2
По сравнению с женой Сафонова и ее алиментами Тарасов редкостный нищеброд
+4
-2
+2
Ответ Nikita Chesnokov
Там видимо очень хороший садик с блэкджеком и вытекающими..)
Можно у тарасова больше не будет вытекать?)
+1
0
+1
Отправляем смски, поможем нуждающимся.
+2
-1
+1
Ответ Nikitk@Torres
Не понял, с ними живёт семья, которая помогает по дому? Крепостные что ли?
Ротенберги....
0
0
0
Ответ melnik24
А жена чем вообще занимается, если дети все где-то на занятиях + няня (очевидно не разово и на пару ч асов вечером чтобы куда-то сходили родители) + их обслуживает какая-то семья еще? И да, я бы понял именно если бы 100 штук уходило на двух дочерей и их гимнастику или реально на репетиторов, но на детский сад пацану, где по сути "горшок-поесть-поспать" чтобы там не говорили про "возвышенные техники воспитания"?! Воистину у богатых своих причуды и придури
Как это что? Ходит по магазинам и бьюти-салонам, а потом пилит посты со своей попой в инстаграмчик. Аццкий труд! Ужс, да?
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