Экс-жена Сафонова о решении суда по делу об алиментах: «Надеюсь, матери приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства»

Бывшая жена Матвея Сафонова прокомментировала вердикт по делу об алиментах.

Ранее стало известно, что вратарь « » проиграл суд по алиментам и будет отдавать 25% от всех доходов в пользу дочери.

«Я очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда г. Москвы. Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм!

Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства», – сказала Анастасия Сафонова.