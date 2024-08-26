Экс-жена Сафонова о решении суда по делу об алиментах: «Надеюсь, матери приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства»

Теги ПСЖ лига 1 Франция светская хроника Матвей Сафонов деньги Футбол

Бывшая жена Матвея Сафонова прокомментировала вердикт по делу об алиментах.

Ранее стало известно, что вратарь «ПСЖ» проиграл суд по алиментам и будет отдавать 25% от всех доходов в пользу дочери.

«Я очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда г. Москвы. Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм!

Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства», – сказала Анастасия Сафонова.

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129 комментариев
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Когда государство возьмёт под защиту отцов?
+124
-5
+119
Ответ Ебздрогыч
Из ТГ-канала "Мутко против" Бывшая супруга Матвея Сафонова подготовила смету трат на ребенка. По подсчетам Анастасии, на несколько лет содержания дочери ей необходимо 238 миллионов рублей. Судя по смете, подготовленной адвокатами Анастасии, у дочери Матвея Сафонова очень загруженное расписание. Помимо детского сада (1 710 000 рублей в год) трехлетней девочке необходимо посещать: 1) Художественная гимнастика - 3 раза в неделю (11 000 руб в месяц) 2) «Спорт микс» - 2 раза в неделю (18000 рублей в месяц) 3) Шахматный клуб - 2 раза в неделю (18 240 рублей в месяц) 4) Арт-студия - ежедневно (25 000 рублей в месяц) 5) Музыкальная школа - 3 раза в неделю (33 600 рублей в месяц) 6) Школа эстрадного искусства – 2 раза в неделю (39 000 рублей в месяц) 7) английский с носителями языка – 5 раз в неделю (79 000 рублей в месяц) 8) Музыкальный театр – 2 раза в неделю (15 000 руб в месяц) 9) Теннис - 2 раза в неделю (48.000 рублей в месяц) 10) Танцы - 2 раза в неделю (6200 рублей в месяц) 11) Конный спорт - 1 раз в неделю (14000 рублей в месяц) 12) Плавание - 3 раза в неделю (24 600 рублей в месяц) и, конечно же 13) Китайский язык - 2 раза в неделю (42 750 рублей в месяц). Итого в год на садик и доп образование трехлетней девочке нужно 6 202 280 рублей. Добавляем питание (1200000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1273000 в год , одежду (4260000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1564000 в год) и выходит 18 600 000 на ближайший год. А в общей сложности на четыре ближайших года, пока девочке не исполнится 7 лет - 68 лямов.
Судья цифирьки не мог сложить? для 3-х летнего ребенка 35 часов в неделю, т.е. в будни 7 часов занятий ежедневно, не учитывая переезды - это издевательство, сразу надо лишать материнских прав.
+116
-5
+111
Из ТГ-канала "Мутко против"

Бывшая супруга Матвея Сафонова подготовила смету трат на ребенка. По подсчетам Анастасии, на несколько лет содержания дочери ей необходимо 238 миллионов рублей.

Судя по смете, подготовленной адвокатами Анастасии, у дочери Матвея Сафонова очень загруженное расписание. Помимо детского сада (1 710 000 рублей в год) трехлетней девочке необходимо посещать:
1) Художественная гимнастика - 3 раза в неделю (11 000 руб в месяц)
2) «Спорт микс» - 2 раза в неделю (18000 рублей в месяц)
3) Шахматный клуб - 2 раза в неделю (18 240 рублей в месяц)
4) Арт-студия - ежедневно (25 000
рублей в месяц)
5) Музыкальная школа - 3 раза в неделю (33 600 рублей в месяц)
6) Школа эстрадного искусства – 2 раза в неделю (39 000 рублей в месяц)
7) английский с носителями языка – 5 раз в неделю (79 000 рублей в месяц)
8) Музыкальный театр – 2 раза в неделю (15 000 руб в месяц)
9) Теннис - 2 раза в неделю (48.000 рублей в месяц)
10) Танцы - 2 раза в неделю (6200 рублей в месяц)
11) Конный спорт - 1 раз в неделю (14000 рублей в месяц)
12) Плавание - 3 раза в неделю (24 600 рублей в месяц)
и, конечно же
13) Китайский язык - 2 раза в неделю (42 750 рублей в месяц).

Итого в год на садик и доп образование трехлетней девочке нужно 6 202 280 рублей. Добавляем питание (1200000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1273000 в год , одежду (4260000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1564000 в год) и выходит 18 600 000 на ближайший год. А в общей сложности на четыре ближайших года, пока девочке не исполнится 7 лет - 68 лямов.
+90
-11
+79
Когда Дартанян присунул не той миледи.
+55
-2
+53
Ответ Ебздрогыч
Из ТГ-канала "Мутко против" Бывшая супруга Матвея Сафонова подготовила смету трат на ребенка. По подсчетам Анастасии, на несколько лет содержания дочери ей необходимо 238 миллионов рублей. Судя по смете, подготовленной адвокатами Анастасии, у дочери Матвея Сафонова очень загруженное расписание. Помимо детского сада (1 710 000 рублей в год) трехлетней девочке необходимо посещать: 1) Художественная гимнастика - 3 раза в неделю (11 000 руб в месяц) 2) «Спорт микс» - 2 раза в неделю (18000 рублей в месяц) 3) Шахматный клуб - 2 раза в неделю (18 240 рублей в месяц) 4) Арт-студия - ежедневно (25 000 рублей в месяц) 5) Музыкальная школа - 3 раза в неделю (33 600 рублей в месяц) 6) Школа эстрадного искусства – 2 раза в неделю (39 000 рублей в месяц) 7) английский с носителями языка – 5 раз в неделю (79 000 рублей в месяц) 8) Музыкальный театр – 2 раза в неделю (15 000 руб в месяц) 9) Теннис - 2 раза в неделю (48.000 рублей в месяц) 10) Танцы - 2 раза в неделю (6200 рублей в месяц) 11) Конный спорт - 1 раз в неделю (14000 рублей в месяц) 12) Плавание - 3 раза в неделю (24 600 рублей в месяц) и, конечно же 13) Китайский язык - 2 раза в неделю (42 750 рублей в месяц). Итого в год на садик и доп образование трехлетней девочке нужно 6 202 280 рублей. Добавляем питание (1200000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1273000 в год , одежду (4260000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1564000 в год) и выходит 18 600 000 на ближайший год. А в общей сложности на четыре ближайших года, пока девочке не исполнится 7 лет - 68 лямов.
Бедный ребенок. Пусть мать походит на эти кружки.
+37
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+37
Она ему там такие выкатила цены, что глаза на лоб лезут. Зачем девочке в 3 года китайский язык? Там еще много можно вопросов задать, например, про отдых в Сочи. С таким "графиком" она ноги протянет быстрее своей мамаши, которой просто сладкую жизнь терять не хочется, ведь из этого существенная часть на содержание себя самой будет.
Не в тот вареник Матвей свою вилку загнал.
В этом "государстве" отцов когда-нибудь защищать будут или только гнать стрелять потолок этого государства?
+16
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+15
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Когда государство возьмёт под защиту отцов?
так третий год уже пыхтит наше государство в этом смысле)
+16
-1
+15
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Когда государство возьмёт под защиту отцов?
Никогда, государству это не выгодно
+16
-3
+13
Ответ Ебздрогыч
Из ТГ-канала "Мутко против" Бывшая супруга Матвея Сафонова подготовила смету трат на ребенка. По подсчетам Анастасии, на несколько лет содержания дочери ей необходимо 238 миллионов рублей. Судя по смете, подготовленной адвокатами Анастасии, у дочери Матвея Сафонова очень загруженное расписание. Помимо детского сада (1 710 000 рублей в год) трехлетней девочке необходимо посещать: 1) Художественная гимнастика - 3 раза в неделю (11 000 руб в месяц) 2) «Спорт микс» - 2 раза в неделю (18000 рублей в месяц) 3) Шахматный клуб - 2 раза в неделю (18 240 рублей в месяц) 4) Арт-студия - ежедневно (25 000 рублей в месяц) 5) Музыкальная школа - 3 раза в неделю (33 600 рублей в месяц) 6) Школа эстрадного искусства – 2 раза в неделю (39 000 рублей в месяц) 7) английский с носителями языка – 5 раз в неделю (79 000 рублей в месяц) 8) Музыкальный театр – 2 раза в неделю (15 000 руб в месяц) 9) Теннис - 2 раза в неделю (48.000 рублей в месяц) 10) Танцы - 2 раза в неделю (6200 рублей в месяц) 11) Конный спорт - 1 раз в неделю (14000 рублей в месяц) 12) Плавание - 3 раза в неделю (24 600 рублей в месяц) и, конечно же 13) Китайский язык - 2 раза в неделю (42 750 рублей в месяц). Итого в год на садик и доп образование трехлетней девочке нужно 6 202 280 рублей. Добавляем питание (1200000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1273000 в год , одежду (4260000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1564000 в год) и выходит 18 600 000 на ближайший год. А в общей сложности на четыре ближайших года, пока девочке не исполнится 7 лет - 68 лямов.
Так а после 7 лет с такой сметой на содержание девочки миллиард надо? А там уже и универ наступит… сафонову дешевле не работать будет
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"Надеюсь, бывшие жены футболистов с детьми на моем примере приобретут уверенность, что можно доить ногомячистов благодаря законодательству нашего государства", – сказала Анастасия Сафонова
+15
-5
+10
Только причем тут дети? Он что, отказывался ребенку помогать? А вот твоя жизнь точно лучше станет...
+14
-4
+10
Ответ Ебздрогыч
Из ТГ-канала "Мутко против" Бывшая супруга Матвея Сафонова подготовила смету трат на ребенка. По подсчетам Анастасии, на несколько лет содержания дочери ей необходимо 238 миллионов рублей. Судя по смете, подготовленной адвокатами Анастасии, у дочери Матвея Сафонова очень загруженное расписание. Помимо детского сада (1 710 000 рублей в год) трехлетней девочке необходимо посещать: 1) Художественная гимнастика - 3 раза в неделю (11 000 руб в месяц) 2) «Спорт микс» - 2 раза в неделю (18000 рублей в месяц) 3) Шахматный клуб - 2 раза в неделю (18 240 рублей в месяц) 4) Арт-студия - ежедневно (25 000 рублей в месяц) 5) Музыкальная школа - 3 раза в неделю (33 600 рублей в месяц) 6) Школа эстрадного искусства – 2 раза в неделю (39 000 рублей в месяц) 7) английский с носителями языка – 5 раз в неделю (79 000 рублей в месяц) 8) Музыкальный театр – 2 раза в неделю (15 000 руб в месяц) 9) Теннис - 2 раза в неделю (48.000 рублей в месяц) 10) Танцы - 2 раза в неделю (6200 рублей в месяц) 11) Конный спорт - 1 раз в неделю (14000 рублей в месяц) 12) Плавание - 3 раза в неделю (24 600 рублей в месяц) и, конечно же 13) Китайский язык - 2 раза в неделю (42 750 рублей в месяц). Итого в год на садик и доп образование трехлетней девочке нужно 6 202 280 рублей. Добавляем питание (1200000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1273000 в год , одежду (4260000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1564000 в год) и выходит 18 600 000 на ближайший год. А в общей сложности на четыре ближайших года, пока девочке не исполнится 7 лет - 68 лямов.
Вот интересно, Матвей или его юристы могли же, допустим, спросить, нафига ей сад за 1700000 в год? Спросить не дофига ли кружков, секций у дочки?) Он не мог сказать в суде, что одежду я покупать буду дочке, отпуск она со мной будет проводить. Просто слов нет, если честно)
+11
-1
+10
Ответ Ебздрогыч
Из ТГ-канала "Мутко против" Бывшая супруга Матвея Сафонова подготовила смету трат на ребенка. По подсчетам Анастасии, на несколько лет содержания дочери ей необходимо 238 миллионов рублей. Судя по смете, подготовленной адвокатами Анастасии, у дочери Матвея Сафонова очень загруженное расписание. Помимо детского сада (1 710 000 рублей в год) трехлетней девочке необходимо посещать: 1) Художественная гимнастика - 3 раза в неделю (11 000 руб в месяц) 2) «Спорт микс» - 2 раза в неделю (18000 рублей в месяц) 3) Шахматный клуб - 2 раза в неделю (18 240 рублей в месяц) 4) Арт-студия - ежедневно (25 000 рублей в месяц) 5) Музыкальная школа - 3 раза в неделю (33 600 рублей в месяц) 6) Школа эстрадного искусства – 2 раза в неделю (39 000 рублей в месяц) 7) английский с носителями языка – 5 раз в неделю (79 000 рублей в месяц) 8) Музыкальный театр – 2 раза в неделю (15 000 руб в месяц) 9) Теннис - 2 раза в неделю (48.000 рублей в месяц) 10) Танцы - 2 раза в неделю (6200 рублей в месяц) 11) Конный спорт - 1 раз в неделю (14000 рублей в месяц) 12) Плавание - 3 раза в неделю (24 600 рублей в месяц) и, конечно же 13) Китайский язык - 2 раза в неделю (42 750 рублей в месяц). Итого в год на садик и доп образование трехлетней девочке нужно 6 202 280 рублей. Добавляем питание (1200000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1273000 в год , одежду (4260000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1564000 в год) и выходит 18 600 000 на ближайший год. А в общей сложности на четыре ближайших года, пока девочке не исполнится 7 лет - 68 лямов.
В 7 лет этот киборг должен выиграть все соревнования в мире и быть новым вратарём ПСЖ.
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сказала, и поехала в салон красоты на Бентли)))🔥🔥🔥
+9
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Формально всë в рамках закона, но всем, и суду в том числе ясно что 9/10 этих денег пойдут на богемное прожигание жизни для мамаши, ребëнку достанутся крохи, на самое необходимое. Сафонову надо настаивать на подробном отчëте о тратах, это его право.
+9
-3
+6
Ответ mkirchanov
Только причем тут дети? Он что, отказывался ребенку помогать? А вот твоя жизнь точно лучше станет...
Сегодня не отказывается, завтра передумает. Всё в рамках закона, че все возбудились то?
+11
-6
+5
Ответ Карпов Стас
А может матери начнут работать???
Работать?! Как это так?! Богини не созданы для работы! Работать должен Аленяка! А богиня должна светить всем своей красотой, переодически спариваясь с Ашотом в Турции пока Аленяка на следующий ее отпуск ботрачит
+7
-2
+5
Ответ Антон Фалафель
Когда Дартанян присунул не той миледи.
Уахахаххаха)))
+7
-2
+5
Думаю,что теперь долго мы не увидим Сафонова на территории нашей страны.А бурление говн от этой тети продолжится
+7
-3
+4
Хакими должен научить Сафонова как с тарелочницами иметь дела.
+6
-2
+4
Ответ Prokuror Prokurorov
Комментаторы, разобравшиеся во всем и держащие свечку возле бывшей жены Сафонова, убежденные, что она заберет все эти деньги себе изрядно доставляют.) Я конечно, понимаю, что для всех нас, простых людей, эта сумма фантастическая, но для частного детского садика, престижной школы, секций, хорошей одежды и приличного гардероба это адекватная сумма. К тому же ребенку повезло, этих денег хватит на то, чтобы приобрести ему отдельную квартиру, не обременяя рабской ипотекой. Вот ни разу не фембой, но меня поражает и раздражает, как из омерзительного человека Моти Сафонова делают святого и великомученика. При том, что сам Матвей поступил отвратительно с человеческой точки зрения.
Она по 10 миллионов в месяц будет на ребёнка тратить? )
Ты реально в это веришь?)
+5
-1
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Интересно, почему любой суд назначает алименты 25% от дохода отца, даже если речь о десятках миллионов, но ни один суд не заставляет работать мать? Она разве не должна финансово участвовать в воспитании ребенка? Или достаточно считать деньги бывшего мужа и перераспределять их, в том числе, на адвокатов, цацки и новых ухажеров? Почему бы не отдать ребенка отцу - он согласится воспитывать и без алиментов, а няни обойдутся на порядок дешевле
+7
-3
+4
Ответ Мистер Блин
так третий год уже пыхтит наше государство в этом смысле)
Ну да, государство всеми силами старается количество отцов уменьшить) Нет проблемы - не надо решать ничего
+6
-2
+4
Ответ Новак Шпагатович
Она ему там такие выкатила цены, что глаза на лоб лезут. Зачем девочке в 3 года китайский язык? Там еще много можно вопросов задать, например, про отдых в Сочи. С таким "графиком" она ноги протянет быстрее своей мамаши, которой просто сладкую жизнь терять не хочется, ведь из этого существенная часть на содержание себя самой будет. Не в тот вареник Матвей свою вилку загнал. В этом "государстве" отцов когда-нибудь защищать будут или только гнать стрелять потолок этого государства?
Да уж. Благодаря всяким инстаграммам и оленям, у которых выработался слюнный рефлекс похлеще, чем у собаки Павлова, при виде инстаняшных девиц и готовых платить огромные деньги за доступ к ним, что-то некоторые представительницы слабого пола совсем зарвались)
+4
-1
+3
вынимать будут чаще
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Все обвиняют и обличают бывшую жену, а ведь она не виновата. Тут всё по закону. Это сам Сафонов виноват. Надо было ходить к эскортницам если гормоны бурлили. И когда изменял жене тоже надо было к эскортницам сходить. И самое печальное в этой истории то, что Сафонов вновь наступит на те же грабли с новой женой.
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Ответ Артем Алмазов
Комментарий скрыт
Артем, безусловно, ребенок должен чем-то заниматься. Но если вдруг мать всерьёз планирует отправить дочку на ВСЕ эти кружки, то дочка с высокой вероятностью пойдет не клей нюхать, а с крыши бросаться. Это нечто немыслимое.

Надеюсь, что адвокаты просто пытаются слупить с Сафонова побольше денег, поэтому включили в смету всё, что смогли придумать.
+3
0
+3
Комментаторы, разобравшиеся во всем и держащие свечку возле бывшей жены Сафонова, убежденные, что она заберет все эти деньги себе изрядно доставляют.)

Я конечно, понимаю, что для всех нас, простых людей, эта сумма фантастическая, но для частного детского садика, престижной школы, секций, хорошей одежды и приличного гардероба это адекватная сумма. К тому же ребенку повезло, этих денег хватит на то, чтобы приобрести ему отдельную квартиру, не обременяя рабской ипотекой.

Вот ни разу не фембой, но меня поражает и раздражает, как из омерзительного человека Моти Сафонова делают святого и великомученика. При том, что сам Матвей поступил отвратительно с человеческой точки зрения.
+6
-3
+3
Ответ ArnoNeputevy
А юрисдикция Мосгорсуда на весь мир распространяется? На Париж, например?
Решения Мосгорсуда распространяются на граждан России.
И срать ему(суду) на этот Париж.
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А может матери начнут работать???
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-5
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