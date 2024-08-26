Экс-жена Сафонова о решении суда по делу об алиментах: «Надеюсь, матери приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства»
Бывшая жена Матвея Сафонова прокомментировала вердикт по делу об алиментах.
Ранее стало известно, что вратарь «ПСЖ» проиграл суд по алиментам и будет отдавать 25% от всех доходов в пользу дочери.
«Я очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда г. Москвы. Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм!
Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства», – сказала Анастасия Сафонова.
Бывшая супруга Матвея Сафонова подготовила смету трат на ребенка. По подсчетам Анастасии, на несколько лет содержания дочери ей необходимо 238 миллионов рублей.
Судя по смете, подготовленной адвокатами Анастасии, у дочери Матвея Сафонова очень загруженное расписание. Помимо детского сада (1 710 000 рублей в год) трехлетней девочке необходимо посещать:
1) Художественная гимнастика - 3 раза в неделю (11 000 руб в месяц)
2) «Спорт микс» - 2 раза в неделю (18000 рублей в месяц)
3) Шахматный клуб - 2 раза в неделю (18 240 рублей в месяц)
4) Арт-студия - ежедневно (25 000
рублей в месяц)
5) Музыкальная школа - 3 раза в неделю (33 600 рублей в месяц)
6) Школа эстрадного искусства – 2 раза в неделю (39 000 рублей в месяц)
7) английский с носителями языка – 5 раз в неделю (79 000 рублей в месяц)
8) Музыкальный театр – 2 раза в неделю (15 000 руб в месяц)
9) Теннис - 2 раза в неделю (48.000 рублей в месяц)
10) Танцы - 2 раза в неделю (6200 рублей в месяц)
11) Конный спорт - 1 раз в неделю (14000 рублей в месяц)
12) Плавание - 3 раза в неделю (24 600 рублей в месяц)
и, конечно же
13) Китайский язык - 2 раза в неделю (42 750 рублей в месяц).
Итого в год на садик и доп образование трехлетней девочке нужно 6 202 280 рублей. Добавляем питание (1200000 в год), бытовую химию, абонемент на год в поликлинику (1273000 в год , одежду (4260000 в год), отдых на каникулах в Сочи (1564000 в год) и выходит 18 600 000 на ближайший год. А в общей сложности на четыре ближайших года, пока девочке не исполнится 7 лет - 68 лямов.
Не в тот вареник Матвей свою вилку загнал.
В этом "государстве" отцов когда-нибудь защищать будут или только гнать стрелять потолок этого государства?
Ты реально в это веришь?)
Надеюсь, что адвокаты просто пытаются слупить с Сафонова побольше денег, поэтому включили в смету всё, что смогли придумать.
Я конечно, понимаю, что для всех нас, простых людей, эта сумма фантастическая, но для частного детского садика, престижной школы, секций, хорошей одежды и приличного гардероба это адекватная сумма. К тому же ребенку повезло, этих денег хватит на то, чтобы приобрести ему отдельную квартиру, не обременяя рабской ипотекой.
Вот ни разу не фембой, но меня поражает и раздражает, как из омерзительного человека Моти Сафонова делают святого и великомученика. При том, что сам Матвей поступил отвратительно с человеческой точки зрения.
И срать ему(суду) на этот Париж.