«Сиэтл» вывел 15-й номер Рапино из обращения. На башне «Спейс Нидл» включили лавандовое освещение в честь Меган

«Сиэтл Рейн» вывел номер Меган Рапино из обращения.

15-й номер, под которым футболистка выступала в составе команды, официально выведен из обращения в матче Национальной женской футбольной лиги против «Норт Каролина Кураж» (1:0). , завершившая профессиональную карьеру, наблюдала за игрой с трибун.

Во время матча на трибуне вывесили баннер с изображением Рапино и надписью: «Ты изменила правила игры». Кроме того, в день матча на башне «Спейс Нидл» в Сиэтле включили лавандовое освещение – с таким цветом волос Рапино выступала на победном для сборной США чемпионате мира в 2019 году.

Рапино играла за «Сиэтл Рейн» в течение всей карьеры и провела 115 матчей в регулярном чемпионате и 11 – в плей-офф, забив 54 гола и отдав 28 голевых передач. Она выиграла с командой регулярку в 2014, 2015 и 2022 годах.

Выступая за равную оплату труда в женском футболе, Рапино в 2022 году была награждена Президентской медалью свободы, высшей гражданской наградой страны.