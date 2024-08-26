«Сиэтл» вывел 15-й номер Рапино из обращения. На башне «Спейс Нидл» включили лавандовое освещение в честь Меган

Теги Сборная США по футболу МЛС женский футбол сборная США жен Меган Рапино Футбол

«Сиэтл Рейн» вывел номер Меган Рапино из обращения.

15-й номер, под которым футболистка выступала в составе команды, официально выведен из обращения в матче Национальной женской футбольной лиги США против «Норт Каролина Кураж» (1:0). Рапино, завершившая профессиональную карьеру, наблюдала за игрой с трибун.

Во время матча на трибуне вывесили баннер с изображением Рапино и надписью: «Ты изменила правила игры». Кроме того, в день матча на башне «Спейс Нидл» в Сиэтле включили лавандовое освещение – с таким цветом волос Рапино выступала на победном для сборной США чемпионате мира в 2019 году.

Рапино играла за «Сиэтл Рейн» в течение всей карьеры и провела 115 матчей в регулярном чемпионате и 11 – в плей-офф, забив 54 гола и отдав 28 голевых передач. Она выиграла с командой регулярку в 2014, 2015 и 2022 годах.

Выступая за равную оплату труда в женском футболе, Рапино в 2022 году была награждена Президентской медалью свободы, высшей гражданской наградой страны.

29 комментариев
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115 матчей за всю карьеру? Она раз в месяц играла?)
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Ответ Ксяоми Ноутов
115 матчей за всю карьеру? Она раз в месяц играла?)
В свободное, от борьбы за равную оплату труда, время, видимо.
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Настолько зашкварила номер, что его решили перестать использовать))
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🤮😄
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"Рапино играла за «Сиэтл Рейн» в течение всей карьеры и провела 115 матчей в регулярном чемпионате и 11 – в плей-офф"
Сколько-сколько за всю карьеру? 126 матчей?
Видимо всё свободное время посвящала борьбе за равную оплату труда
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Как мало нужно женскому амер спорту, чтобы стать легендой, пускай и локальной, всего лишь быть флагманом мракобесия и дегенеративной повестки
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Увидел эту новость, думал она ушла из жизни. А на деле то вся эта чепуха только из за того что она там выступала за равноправие? Ну и бредятина
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Ответ Ксяоми Ноутов
115 матчей за всю карьеру? Она раз в месяц играла?)
Еще около 90 матчей за другие команды — во взрослом футболе.
Еще 60 матчей за команду университета — до 24 лет.
И 203 игры за сборную.
Там в женском футболе игр сборных больше, чем клубных по календарю по ходу. ;))
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к 39 годам - 115 матчей, это просто ахахахахаха

она только по ЛГБТ дням играла что-ли
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115 матчей за всю карьеру, а оплата, значит, как за 500 должна быть?
+7
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Фу.
+3
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сама ведь понимает, что это не за заслуги, а результат пиара, который она вокруг себя подняла. Не стыдно самой такие почести принимать?)
+3
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Может что-то не так с новостью? Как это играла всю карьеру за "Сиэтл Рэйн" и провела 115 матчей в регулярке и 11 в плэйофф? В мужском футболе такое количество матчей набирают сезона за 3. Не может быть такой разницы.
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115 игр за всю карьеру в клубе?
Она за сборную сыграла больше матчей, чем в профессиональном клубном футболе. Цирк!
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Теперь можно и в телевизор, там проще будет требовать и трепать языком
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Там Эриксон умер...
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клоунада
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
к 39 годам - 115 матчей, это просто ахахахахаха она только по ЛГБТ дням играла что-ли
Таких в Сиэтле больше половина в году. Левацкий городок.
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Пришлось погуглить лавандовый цвет 😁
+1
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за 100 матчей правила игры изменила, гений просто! а ту, которая сыграет матчей 400 они сразу президентом страны сделают? что за клоунада.
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Ответ DancePunk
сама ведь понимает, что это не за заслуги, а результат пиара, который она вокруг себя подняла. Не стыдно самой такие почести принимать?)
Было бы стыдно - отказалась бы.
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Ответ EminenceGrise
Может что-то не так с новостью? Как это играла всю карьеру за "Сиэтл Рэйн" и провела 115 матчей в регулярке и 11 в плэйофф? В мужском футболе такое количество матчей набирают сезона за 3. Не может быть такой разницы.
Нет, всё верно. У нее за сборную почти в 2 раза матчей больше, чем за клуб. Это касается и её партнеров по сборной, типа Алекс Морган.
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115 матчей за клубную карьеру - это очень мало. Она раз в 5-10 матчей выходила играть?
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Лавандовое освещение!..🤦🏻‍♂️
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А она сдохла что ли?
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3,14
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