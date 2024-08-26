«Сиэтл» вывел 15-й номер Рапино из обращения. На башне «Спейс Нидл» включили лавандовое освещение в честь Меган
«Сиэтл Рейн» вывел номер Меган Рапино из обращения.
15-й номер, под которым футболистка выступала в составе команды, официально выведен из обращения в матче Национальной женской футбольной лиги США против «Норт Каролина Кураж» (1:0). Рапино, завершившая профессиональную карьеру, наблюдала за игрой с трибун.
Во время матча на трибуне вывесили баннер с изображением Рапино и надписью: «Ты изменила правила игры». Кроме того, в день матча на башне «Спейс Нидл» в Сиэтле включили лавандовое освещение – с таким цветом волос Рапино выступала на победном для сборной США чемпионате мира в 2019 году.
Рапино играла за «Сиэтл Рейн» в течение всей карьеры и провела 115 матчей в регулярном чемпионате и 11 – в плей-офф, забив 54 гола и отдав 28 голевых передач. Она выиграла с командой регулярку в 2014, 2015 и 2022 годах.
Выступая за равную оплату труда в женском футболе, Рапино в 2022 году была награждена Президентской медалью свободы, высшей гражданской наградой страны.
Сколько-сколько за всю карьеру? 126 матчей?
Видимо всё свободное время посвящала борьбе за равную оплату труда
Еще 60 матчей за команду университета — до 24 лет.
И 203 игры за сборную.
Там в женском футболе игр сборных больше, чем клубных по календарю по ходу. ;))
она только по ЛГБТ дням играла что-ли
Она за сборную сыграла больше матчей, чем в профессиональном клубном футболе. Цирк!