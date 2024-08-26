Хамес перешел в «Райо Вальекано» свободным агентом

Теги высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Сан-Паулу трансферы Райо Вальекано Хамес Родригес Футбол

Хамес Родригес перешел в «Райо Вальекано».

Испанский клуб официально объявил о трансфере 33-летнего полузащитника. Хамес присоединился к «Райо» на правах свободного агента – ранее колумбиец расторг контракт с «Сан-Паулу».

Сообщалось, что соглашение с экс-игроком «Реала» рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.

Фото: rayovallecano.es

35 комментариев
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И куда смотрели Химки?
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-2
+82
Ответ Тимофеечка Прохор
Успешной перезагрузки карьеры
в 33 поздняк ребутать. скорее - пошуметь напоследок)
+48
-2
+46
Успешной перезагрузки карьеры
+37
-3
+34
Ответ jqzn88xn6n
И куда смотрели Химки?
Хамес не выдержал бы конкуренцию со стороны Мирзова, Бакаева,а в центре сам чемпион РПЛ из Миллерово
+32
-1
+31
Неплохо Райо, все таки лучший игрок Копы, удачи Хамесу
+30
-3
+27
В Мадриде есть много мест для тусовки, судя по всему
+16
-4
+12
Ответ jqzn88xn6n
И куда смотрели Химки?
На север
+11
-1
+10
Ответ Ruslan-Spartakforever
Хозяин барсы вернулся
3 игры против Барсы, 2 поражения , 1 победа. Хозяин:D
+9
-2
+7
Удачи,Хамес!Очень достойно показал себя на кубке Америке!!!
+7
0
+7
Удачи в новом клубе 🙏🙏🙏
+7
-1
+6
Возвращение а Мадрид, но есть нюансы...
+6
-1
+5
Хорошее, да ещё и бесплатное, усиление для Райо.
+4
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Лучший игрок кубка Америки свободным агентом переходит в Райо. Всё что нужно знать об уровне кубка Америки.
+3
0
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Тот гол Уругваю в памяти.
Вроде совсем юным был и талантом.
А уже 33
+2
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+2
Ответ Сергей Галынский
Хамес не выдержал бы конкуренцию со стороны Мирзова, Бакаева,а в центре сам чемпион РПЛ из Миллерово
Да и зачем раздавать голевые величайшему Зе, когда он сам силой мысли притягивает к себе мяч?😼
+1
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+1
Ответ Сергей Галынский
Хамес не выдержал бы конкуренцию со стороны Мирзова, Бакаева,а в центре сам чемпион РПЛ из Миллерово
Хамес это не потолок
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После гола Уругваю в 2014 казалось, что родилась новая суперзвезда на десятилетия.
Жалко, что не сложилось ни в Реале, ни в Баварии...
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Ответ Иван Лапин
Лучший игрок кубка Америки свободным агентом переходит в Райо. Всё что нужно знать об уровне кубка Америки.
этот просто не так распиарен
а то в некоторых случаях ЗМ могут дать за победу в этом междусобойчике))
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Ответ Тимофеечка Прохор
Успешной перезагрузки карьеры
Криш щас тоже перезагружается.
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Помню как он пошумел на ЧМ 2014, сколько воды утекло... Теперь уже сбитый летчик и даже не уверен, что потянет уровня Вальекано
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Решил ещё раз газануть
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> свободным агентом

А могли бы Дзюбу взять
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На Копа Америка нормально 6 голевых накидал
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Эх, Джеймс пошёл по кривой дорожке, а ведь какие надежды возлагал когда-то
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Если решился на возвращение в европу и порижение зарплаты, значит есть ещё что доказывать) Надеюсь хотя бы всплесками что-то уровня копы 24 увидеть)
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За Сан-Паулу 22 игры 2+4 старта.
Для атакующего игрока весьма посредственно. В чемпе Испании будет сложнее.
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Фалькао договорился
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Хозяин барсы вернулся
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маладец удачи
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Отличный трансфер для Райо
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