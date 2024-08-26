Хамес перешел в «Райо Вальекано» свободным агентом

Хамес Родригес перешел в «Райо Вальекано».

Испанский клуб официально объявил о трансфере 33-летнего полузащитника. Хамес присоединился к « » на правах свободного агента – ранее колумбиец расторг контракт с « ».

Сообщалось, что соглашение с экс-игроком « » рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.

Фото: rayovallecano.es