Хамес перешел в «Райо Вальекано» свободным агентом
Хамес Родригес перешел в «Райо Вальекано».
Испанский клуб официально объявил о трансфере 33-летнего полузащитника. Хамес присоединился к «Райо» на правах свободного агента – ранее колумбиец расторг контракт с «Сан-Паулу».
Сообщалось, что соглашение с экс-игроком «Реала» рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.
Фото: rayovallecano.es
Вроде совсем юным был и талантом.
А уже 33
Жалко, что не сложилось ни в Реале, ни в Баварии...
а то в некоторых случаях ЗМ могут дать за победу в этом междусобойчике))
А могли бы Дзюбу взять
Для атакующего игрока весьма посредственно. В чемпе Испании будет сложнее.