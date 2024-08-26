«Зенит» представит Гондоу завтра в филармонии имени Шостаковича

Александр Медведев анонсировал презентацию Лусиано Гондоу.

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича станет местом проведения мероприятия, посвященного трансферу 23-летнего форварда.

«Завтра в филармонии», – сказал председатель правления « ».

Ранее стало известно, что нападающий покинет «Архентинос Хуниорс» и заключит с клубом Мир контракт на 4 года.