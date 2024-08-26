«Зенит» представит Гондоу завтра в филармонии имени Шостаковича

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Александр Медведев Архентинос Хуниорс Чемпионат.com Лусиано Гондоу Футбол

Александр Медведев анонсировал презентацию Лусиано Гондоу.

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича станет местом проведения мероприятия, посвященного трансферу 23-летнего форварда.

«Завтра в филармонии», – сказал председатель правления «Зенита».

Ранее стало известно, что нападающий покинет «Архентинос Хуниорс» и заключит с клубом Мир РПЛ контракт на 4 года.

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68 комментариев
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С википедии
Луча́но Эми́лио Гонду́ Занелли (исп. Luciano Emilio Gondou Zanelli; род. 22 июня 2001, Руфино, Санта-Фе) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Зенит Санкт-Петербург
А гондоу в дельфинарии и в редактуре спортса
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Ответ Болельщик Биатлона
Комментарий удален модератором
С каждым днем все больше в шоке с работников сайта. Абсолютно некомпетентные люди работают
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+42
Ответ Serkan_Ballboy
С каждым днем все больше в шоке с работников сайта. Абсолютно некомпетентные люди работают
Они даже название аргентинской команды не смогли правильно написать.
+25
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Это в любом случае хорошо, потому что теперь точно Соболева в Зените не будет!
+21
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Хоть Гонду, хоть Гондоу, лишь бы не Соболеу.
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Семак долго настаивал на приобретении силового форварда, вероятно у него есть какие-то наработки в этом плане.
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Приходит мужик в филармонию, хочет играть в оркестре, но музыкального образования у него нет. Тем не менее администрация предлагает его прослушать. Результат превосходит все ожидания - мужик виртуозно играет
практически на всех инструментах.
- Вы очень талантливы и можете нам подойти, а как ваша фамилия?
- Иванов...
- Cтранно. A зовут вас как?
- Иван...
- Очень странно... A отчество?
- Моисеевич...
- Вот, видите, как глубоко был талант зарыт!
+10
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+7
Ответ Аарон Рэмзи
Повсюду КБ след мерещится…комплексы?
Ну ради Рубина или Локомотива в их названия раздел футбола не переименовывали, так что делай выводы)
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Ответ ApocalypsePlease
Такое себе, конечно, судить по нарезкам, но я не вижу, чем он усилит команду, честно. Классический медленный столб, к тому же крайне одноногий (левша), которого надо будет постоянно необходимо снабжать передачами (и именно с этим у нас проблемы, потому и Кассьерра часто просто без толку на поле находится). Да, здорово, что умеет на втором этаже пободаться, но в нашей лиге много кто это умеет. Но посмотрим. Возможно, то, что нет каких-то ожиданий от него, это плюс.
Медленный столб это не про него))
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
В лучше про Спартак и Э.Барко покричите. А то все мысли о Зените.
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Ответ Roman Araslanov
Попытки выглядеть культурными и продолжать продвигать миф о «культурной столице» настолько нелепые, что даже смешные
Примитивно мыслите, просто вы не в курсе, что Генеральный директор филармонии Илья Черкасов был Генеральным директором ФК Зенит до покупки клуба Газпромом, а Шостакович между прочим, был фанатом футбола. Мир гораздо сложнее, в своих взаимосвязях чем вы думаете.
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Ответ no_one_perfect
Ну если «с» википедии-то можно верить! Вы, сразу видно, что человек грамотный.
аргентинские комментаторы тоже говорят Гонду́
https://www.youtube.com/watch?v=FdEPxMv17YI
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Ответ Krylya
А нам отдайте тогда Сергеева! Очень он нам нужен, да и просто жаль Ваню, ему надо играть.
4 миллиона и забирайте.
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Ответ korablev
Это в любом случае хорошо, потому что теперь точно Соболева в Зените не будет!
Не факт
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Ответ Owen_the_Simple
Судя по тому, что он регулярно выходит на позиции правого вингера, это не совсем классический столб.
За всю карьеру 78 игр на позиции цф,13 - правый вингер(данные трансфермакта) . Я бы не сказал что он регулярно выходит на позиции правого вингера, скорее может там опционально, по необходимости сыграть.
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Ответ Anton Vasilev
За всю карьеру 78 игр на позиции цф,13 - правый вингер(данные трансфермакта) . Я бы не сказал что он регулярно выходит на позиции правого вингера, скорее может там опционально, по необходимости сыграть.
Это вопрос терминов. Я и не имел в виду, что он там играет каждый второй матч.
Но каждый шестой - это достаточно регулярно, как по мне. Особенно если учесть, что у разных тренеров и в разных командах.
Впрочем, не суть важно - регулярно, опционально. Я хотел акцент поставить именно на том, что классический столб не предполагает качеств, необходимых для вингера.
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Ответ maks44
Шостакович такого не ожидал.
Чего именно? Шостакович очень любил футбол и регулярно на матчи Зенита ходил.
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God Now , прям как в песне Квинов, почти)
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Спортсовский формат написания этой фамилии у меня сразу воспоминания о Терри Пратчетте вызывает.

А точнее - об историях Стражи и Моркоу Железобетонссона.
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Ответ maks44
Шостакович такого не ожидал.
Но явно не был бы против - он был заядлым болельщиком "Зенита".
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Ответ Иван Балашов
Спортсовский формат написания этой фамилии у меня сразу воспоминания о Терри Пратчетте вызывает. А точнее - об историях Стражи и Моркоу Железобетонссона.
В оригинале он просто Carrot, т.е. Морковка)
Хотя с Моркоу не плохо получилось
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Ждём от Зенита официального сообщения о переходе Гонду.
+3
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Дерби новое будет имени Марио Фернандеса: цкг и зкг:)
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Ответ ApocalypsePlease
Такое себе, конечно, судить по нарезкам, но я не вижу, чем он усилит команду, честно. Классический медленный столб, к тому же крайне одноногий (левша), которого надо будет постоянно необходимо снабжать передачами (и именно с этим у нас проблемы, потому и Кассьерра часто просто без толку на поле находится). Да, здорово, что умеет на втором этаже пободаться, но в нашей лиге много кто это умеет. Но посмотрим. Возможно, то, что нет каких-то ожиданий от него, это плюс.
Судя по тому, что он регулярно выходит на позиции правого вингера, это не совсем классический столб.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Семак долго настаивал на приобретении силового форварда, вероятно у него есть какие-то наработки в этом плане.
мне нравится как вы пишите "вероятно" 😂
Наши 3 сезона с Дзюбой это лучшее, что делал Семак, ну еще один без с праймовым Малкомом тоже
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Комментарий удален модератором
Ответ Виталик Украинский
Заклинило на спартаке?
От зеркала отойдите
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Ответ Ковид 07.10.52
Там позор не смыть.
Заклинило на спартаке?
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Ответ Сергей48
Да, что уж в филармонии , так мелко?Давайте очередного варяга в Смольном сразу же чествовать🤦‍♂️
Тяжело наверное понять что мероприятие в филармонии было запланировано задолго до подписания Гонду, просто так удачно совпало, что помимо просмотра матча Кубка будет ещё и презентация аргентинского новичка.
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Ответ карабашка
По идее должны были в секс-шопе.
Понятно, что мероприятия в филармонии для тушинских тушканчиков дико смотрятся. Привычнее в шалмане с порошком отрываться.
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