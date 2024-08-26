«Зенит» представит Гондоу завтра в филармонии имени Шостаковича
Александр Медведев анонсировал презентацию Лусиано Гондоу.
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича станет местом проведения мероприятия, посвященного трансферу 23-летнего форварда.
«Завтра в филармонии», – сказал председатель правления «Зенита».
Ранее стало известно, что нападающий покинет «Архентинос Хуниорс» и заключит с клубом Мир РПЛ контракт на 4 года.
Луча́но Эми́лио Гонду́ Занелли (исп. Luciano Emilio Gondou Zanelli; род. 22 июня 2001, Руфино, Санта-Фе) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Зенит Санкт-Петербург
А гондоу в дельфинарии и в редактуре спортса
практически на всех инструментах.
- Вы очень талантливы и можете нам подойти, а как ваша фамилия?
- Иванов...
- Cтранно. A зовут вас как?
- Иван...
- Очень странно... A отчество?
- Моисеевич...
- Вот, видите, как глубоко был талант зарыт!
https://www.youtube.com/watch?v=FdEPxMv17YI
Но каждый шестой - это достаточно регулярно, как по мне. Особенно если учесть, что у разных тренеров и в разных командах.
Впрочем, не суть важно - регулярно, опционально. Я хотел акцент поставить именно на том, что классический столб не предполагает качеств, необходимых для вингера.
А точнее - об историях Стражи и Моркоу Железобетонссона.
Хотя с Моркоу не плохо получилось
Наши 3 сезона с Дзюбой это лучшее, что делал Семак, ну еще один без с праймовым Малкомом тоже