«Челси» показал черно-розовую третью форму на сезон-2024/25. Она вдохновлена панк-культурой 70-х
«Челси» представил резервную форму на сезон-2024/25.
Комплект выполнен в черном и темно-сером цветах с ярко-розовой отделкой – его дизайн вдохновлен панк-культурой. Желто-розовый логотип бренда Nike развернут вертикально.
«Выделяясь и оставаясь собой, мы возвращаемся в прошлое, к 1970-м и популярной культуре. Всего в 10 минутах пешком от «Стэмфорд Бридж» происходили потрясения, которые многое изменили. Известные участники панк-рок-групп болеют за «Челси» и по сей день. Если где-то и существовал панк, так это в Западном Лондоне.
Учитывая, что в 2024 году в «Челси» на первый план выйдут молодые игроки, возвращение к одному из величайших молодежных культовых событий приходится как нельзя кстати», – говорится в заявлении клуба.
В воскресенье женская команда «Челси» сыграла в новой форме против «Арсенала» в рамках предсезонной подготовки в США.
Фото: chelseafc.com
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