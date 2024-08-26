«Челси» показал черно-розовую третью форму на сезон-2024/25. Она вдохновлена панк-культурой 70-х

Теги Челси премьер-лига Англия Nike игровая форма стиль Футбол

«Челси» представил резервную форму на сезон-2024/25.

Комплект выполнен в черном и темно-сером цветах с ярко-розовой отделкой – его дизайн вдохновлен панк-культурой. Желто-розовый логотип бренда Nike развернут вертикально.

«Выделяясь и оставаясь собой, мы возвращаемся в прошлое, к 1970-м и популярной культуре. Всего в 10 минутах пешком от «Стэмфорд Бридж» происходили потрясения, которые многое изменили. Известные участники панк-рок-групп болеют за «Челси» и по сей день. Если где-то и существовал панк, так это в Западном Лондоне.

Учитывая, что в 2024 году в «Челси» на первый план выйдут молодые игроки, возвращение к одному из величайших молодежных культовых событий приходится как нельзя кстати», – говорится в заявлении клуба.

В воскресенье женская команда «Челси» сыграла в новой форме против «Арсенала» в рамках предсезонной подготовки в США.

Фото: chelseafc.com

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46 комментариев
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Хотите грустную историю? Однажды один клуб не написал, чем вдохновлена его форма – и никто так и не понял, откуда вся эта дичь.
+231
-3
+228
о, Мудрика хоть фотомоделью пристроили, какая-то польза для клуба
+107
-6
+101
Ответ Filip J. Fry
о, Мудрика хоть фотомоделью пристроили, какая-то польза для клуба
ну так показывали резервную форму
+83
-6
+77
Для сентября самое то
+39
0
+39
Ответ Нейтральный критик
Хотите грустную историю? Однажды один клуб не написал, чем вдохновлена его форма – и никто так и не понял, откуда вся эта дичь.
Этим клубом оказался Альберт Эйнштейн, т.к. считал что форма отНОСИТЕЛЬНА
+41
-3
+38
Ответ Filip J. Fry
о, Мудрика хоть фотомоделью пристроили, какая-то польза для клуба
Тот случай, когда узнал, как выглядит Мудрик)
+40
-4
+36
Эмо челси)
+35
-4
+31
Ответ Нейтральный критик
Хотите грустную историю? Однажды один клуб не написал, чем вдохновлена его форма – и никто так и не понял, откуда вся эта дичь.
Хемингуэй перевернулся
+22
-1
+21
У Миши лицо, будто сентябрь горит, а Мареска плачет.
+18
0
+18
Ответ Только Крылья
Не все поймут😂😂😂
Только плачущие убийцы?
+13
0
+13
Ответ Фанат Сан-Марино
Для сентября самое то
Не все поймут😂😂😂
+14
-1
+13
Вернули 2007-й
+12
-1
+11
Это не Nike, а какой-то Jike )
+9
0
+9
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
У Миши лицо, будто сентябрь горит, а Мареска плачет.
Но он не смог поступить иначе!((
+8
0
+8
Эта форма вдохновлена мухоморами, которые съел дизайнер
+7
-1
+6
Презентовать надо под Билли Айдола 🤟
+6
0
+6
Всё-таки вернули! Эх, мои 15 лет... 2007-ая ФИФА... Расцвет АПЛ, "три полоски на кедах", " сентябрь горит", " чёрно-белые дни" и вся жизнь впереди))
+6
-1
+5
Ответ Aleksey Yashin
Этим клубом оказался Альберт Эйнштейн, т.к. считал что форма отНОСИТЕЛЬНА
Шрёдингер считал, что пока не взглянешь на форму, то она одновременно и крутая и не крутая.
+6
-1
+5
На фотке такой прям Рентон из «на игле»
+4
0
+4
Ответ Фанат Сан-Марино
Для сентября самое то
Челси - это пенсионеры. Тут нужна форма с кострами рябин
+4
0
+4
Ну осталось только четвертую придумать - и тогда у каждого состава будет свой комплект. Можно даже круговой турнир проводить, еще даже 1-2 замены будет)
+2
0
+2
Выглядит, как дешманская хрень с базара. Не хватает надписи Gucci.
+3
-1
+2
Ответ Серый
Только плачущие убийцы?
В точку😅
+2
0
+2
Форма "Атлетико" каждый год: "Мы вдохновляемся матрасами".
Форма "Ростова" каждый год: "Мы вдохновляемся жёлтым цветом".
Форма любого клуба из лучшей лиги мира: "Мы вдохновляемся низким ценником".
+1
0
+1
мудрику она в аккурат
+1
0
+1
Ответ Filip J. Fry
о, Мудрика хоть фотомоделью пристроили, какая-то польза для клуба
И про ошейник не забыли)
+2
-1
+1
Форма смотрится плохо, как и игра того на ком она одета. Тут сочетание 100%
+10
-10
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Ответ RedDevil1909
Эмо челси)
Надеюсь женская команда в этой форме вышла при макияже)
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Ответ Filip J. Fry
о, Мудрика хоть фотомоделью пристроили, какая-то польза для клуба
Точно)))
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Ответ Filip J. Fry
о, Мудрика хоть фотомоделью пристроили, какая-то польза для клуба
А Мудрик на 2м же фото, да?
Эдакий всадник без головы
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