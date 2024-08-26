Слуцкий о критике: «Не понимаю, как два месяца в «Рубине» могут перечеркнуть 20 лет успешной работы. Боуэн, Эдегор, Хвича, Головин говорили о вкладе в их карьеру – мне важна их оценка, а не чья-то»

Теги Рубин Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Селюк Александр Головин Мартин Эдегор Джеррод Боуэн Хвича Кварацхелия Футбол

Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к критике.

– Пока что вашу работу в Китае можно назвать успешной.

– Скажем так, локальным успехом. Сейчас самые сложные месяцы наступают.

– Дзюба сказал: те, кто говорил, что вы больше не добьетесь успехов как тренер, переобулись. И добавил, что вам было все равно на критику. Это так?

– Давайте так: у нас много тренеров в стране, с таким количеством титулов, зарубежным опытом в Англии, Голландии и Азии, с трофеями за пределами России?

– Нет.

– А с возможностью поработать и точно внести огромный вклад в развитие таких футболистов, как Боуэн, Эдегор, Кварацхелия, лучший русский игрок Головин? У кого еще из россиян есть такой набор игроков, с которыми ты реально работал и которые после этого говорили о вкладе в их карьеру?

– Таких единицы.

– Опять же, может быть, я просто случайно попался им на пути. Но все эти футболисты считают иначе. Мне важна их оценка, а не чья-то. У меня никогда не было сомнений в собственном профессионализме. И, условно, история «Рубина», которую я подробно объяснил в интервью Василию Уткину, царствие ему небесное…

Не понимаю, как 20 лет успешной работы на всех уровнях могут быть перечеркнуты двумя месяцами с марта по май, когда из «Рубина» уехали легионеры, и мы вылетели. Это был сверх-форс-мажор, которого никогда не было и, надеюсь, больше ни у кого не будет. В моей голове это не перечеркивает все предыдущие результаты. Если в чьей-то голове так – ради бога. Мне абсолютно все равно на мнение этих людей.

Я правда никак не реагировал. А на чье мнение я должен был реагировать? Мостового? Селюка? – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

105 комментариев
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«Мостового? Селюка?». Селюк - житель села? Так еще не обижал никто царя.
+131
-7
+124
Ответ jqzn88xn6n
«Мостового? Селюка?». Селюк - житель села? Так еще не обижал никто царя.
Мостовой: Чему ты научил Эдегора, Кварацхелию и Головина, если сам 100 раз мяч начеканить не можешь?
+93
-1
+92
Про Мостового с Селюком хорошо))
Псевдоэксперт и торговец чёрным деревом...
+63
-4
+59
Я не понимаю как можно обесценивать уровень тренера Слуцкого, если у него есть достижения. Причем делать это людям, которые от этих достижений далеки, как спортсмен от финиша, который еще до стадиона даже не дошел.
Это крайне странная позиция, когда ты начинаешь "взвешивать" достижения в попытке выяснить какое из этих достижений более настоящее, важное и тд. Это защитная позиция, которая позволяет тому же Мостовому у себя в голове оправдать свою бесполезность и безделье. Что типа "что там этот Слуцкий? Чемпионат с ЦСКА брал? Да там любого поставь, выиграл бы."
+61
-7
+54
Ответ Рома Политов
Слуцкий превращается в Светоча, только более умного и завуалированно. Тоже вокруг враги, хейтеры, не помнят старых успехов.
ну нет, Слуцкий всё таки тренирует, он до сих пор в игре

да и типов типа Мостового надо осаживать, царь сам никого не тренировал нормального (что-то там в Медиалиги это даже не уровень аутсайдера РПЛ), но дофига о себе высокого мнения
+43
-3
+40
Ответ jqzn88xn6n
«Мостового? Селюка?». Селюк - житель села? Так еще не обижал никто царя.
Царь вроде сам говорил, что Виго - это деревня. Так что всё сходится, это не оскорбление)
+34
0
+34
Ответ Моутиньо оформляет 40
Про 20 лет он конечно загнул
Москва Слуцкого была очень симпатичной и с того времени уже 20 лет прошло)
+33
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+32
Ну, перечеркнуть не перечеркнули но после отъезда легов, у Слуцкого крыша съехала. Он чисто психологически не вывез эту ситуацию, психовал, дёргался и в итоге вылет. Потом вон, 2 года даже на тренерскую работу не шёл. И не такое бывает.
+24
-4
+20
Можно к списку прибавить Мусу. Тот именно при Лёне здорово прибавил. Так же скажу что Слуцкий не смог на 100% реализовать свой потенциал , а он был и надеюсь есть.Давайте вспомним победу над МС, это был триумф креативного , атакующего футбола. И в конце концов после были коучи ниже уровнем, которые не смогли настроить умный футбол, свалились на игру со столбом. Всё познается в сравнении.
+20
-1
+19
Мне кажется Леонид Викторович слишком близко к сердцу принял тот вылет. Опуститься с Рубином в первую Лигу может каждый и даже без отъезда легионеров.
Он уже много раз и много лет доказывал, что может работать в самых разных условиях от ФК Москва до Шанхай Шэнхуа. Таким разнообразием мест работ могут похвастаться очень немногие персонажи (на ум приходят разве что Непомнящий да Милутинович).
Так что лучше забыть о той локальной неудаче и двигаться вперёд.
Футболу нужен Слуцкий тренер, а интернет обойдётся без Слуцкого-матершинника...
+20
-4
+16
>>А на чье мнение я должен был реагировать? Мостового? Селюка?
Зря Лёня их фамилии всуе упомянул. Тот случай когда лучше не тыкать в эти субстанции палкой, точно завоняет с новой силой.
+18
-3
+15
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Интересно, у тебя будет хоть один нестыдный комментарий?🤔
+14
-2
+12
Слуцкий превращается в Светоча, только более умного и завуалированно. Тоже вокруг враги, хейтеры, не помнят старых успехов.
+40
-29
+11
Ответ Shuller18
Считается, что РПЛ Слуцкий выиграл на багаже Газзаева, а Головин сам бы научился в футбол играть)
Ну по такой схеме можно взять нарезку голов Мостового, показывать ему и по каждому голу объяснять почему тут "любой бы забил". По итогу выяснится, что у него и голов то нормальных трудовых не было за карьеру.
+10
0
+10
Ответ Aleksey Yashin
Мостовой: Чему ты научил Эдегора, Кварацхелию и Головина, если сам 100 раз мяч начеканить не можешь?
А ведь Слуцкий может и начеканить 100. Это выбьет у мостового последний козырь!
+6
0
+6
Ответ Карпов Стас
Комментарий скрыт
"Жирный" его вывел на взрослый уровень и дал отличный старт карьере. Ни один тренер не ведёт игрока с детства
+7
-1
+6
Ответ Полуэктов Пётр
Я не понимаю как можно обесценивать уровень тренера Слуцкого, если у него есть достижения. Причем делать это людям, которые от этих достижений далеки, как спортсмен от финиша, который еще до стадиона даже не дошел. Это крайне странная позиция, когда ты начинаешь "взвешивать" достижения в попытке выяснить какое из этих достижений более настоящее, важное и тд. Это защитная позиция, которая позволяет тому же Мостовому у себя в голове оправдать свою бесполезность и безделье. Что типа "что там этот Слуцкий? Чемпионат с ЦСКА брал? Да там любого поставь, выиграл бы."
Все проще, это черно-белое мышление. Зачем все взвешивать, когда проще сказать - этот крутой, а этот ни о чем. Нет полутонов, только крайности. Любой поступок служит любо подтверждением крутости, либо доказательством ничтожества. Иногда состояния крутой-ничтожный инвертируются, но у футбольных болельщиков это - редкость. Ну, одно из редких исключений - переход Месси в ПСЖ, когда примерно 50% "болельщиков" Барселоны отъехало к французам за своей иконой, Барса моментального превратилась у них в глазах из лучшего клуба в истории в неудачника и вечного финансового банкрота. А ПСЖ, наоборот, вырос из ноунейма (по мнению этих людей) в лучший мире клуб. Когда нет полутонов, идут крайние эмоциональные оценки, со Слуцким - тоже самое. Один вылет из РПЛ, по их мнению, предопредяляет абсолютно все в карьере тренера. Все прочее, они считают, не имеет значения. Нетерпимость к чужим ошибкам (иногда - и к своим тоже), полярные оценки, эмоциональность в большинстве суждений.
+6
0
+6
Ответ Полуэктов Пётр
Я не понимаю как можно обесценивать уровень тренера Слуцкого, если у него есть достижения. Причем делать это людям, которые от этих достижений далеки, как спортсмен от финиша, который еще до стадиона даже не дошел. Это крайне странная позиция, когда ты начинаешь "взвешивать" достижения в попытке выяснить какое из этих достижений более настоящее, важное и тд. Это защитная позиция, которая позволяет тому же Мостовому у себя в голове оправдать свою бесполезность и безделье. Что типа "что там этот Слуцкий? Чемпионат с ЦСКА брал? Да там любого поставь, выиграл бы."
Считается, что РПЛ Слуцкий выиграл на багаже Газзаева, а Головин сам бы научился в футбол играть)
+10
-4
+6
Ответ Клирик
Про Мостового с Селюком хорошо)) Псевдоэксперт и торговец чёрным деревом...
У нас в Беларусь он каждый сезон пачками их впихивает. По 3-4 в каждой команде вышки и почти все селюковские. А качество... если 1 из 5 сильнее беларуса по позиции, то хорошо
+6
0
+6
Ответ Daniel Matveev
Комментарий скрыт
за то, что в полуфинал лч не вышел с хондой, нецидом, алдониным и шемберасом))))
+6
-1
+5
Ответ Рома Политов
Слуцкий превращается в Светоча, только более умного и завуалированно. Тоже вокруг враги, хейтеры, не помнят старых успехов.
Ну, пока не превращается. В данном случае он нормально и честно ответил. Притом он реально тренирует и вполне успешно, на том уровне, что есть и у него действительно весьма добротная карьера и есть достижения. И он не тыкает ими при каждом удобном случае. Более того, он тут описывает кейсы, самый свежий из которых трёхлетней давности. Т.е. достижение давнее и оно не особо вызывает сомнения, а он сказал об этом только сейчас. И ведь это только самые видные случаи, а не единственные.
Да и про врагов и хейтеров он ничего не говорил, хотя мог бы, ведь его ещё в ЦСКА на ровном месте поливали, а его достижения принижали. И тогда, за всё это время, он только вежливо сказал, что есть люди, которым он не нравится просто потому что и не понравится.
+5
-1
+4
Ответ chatone gpt0ne
чем больше человек вещает на всех углах о своих "успехах", тем вернее, что у него уязвленная самооценка... после поездки за бугор Леня сильно изменился, стал сильно обидчивым на критику, и если раньше хоть пытался отшутиться, то теперь уже перешел на серьезный тон - явно у человека проблемы с собственным эго... ведь по факту - после Рубина его вряд ли позовут в более или менее серьезных клуб... это как Дзюба, уже явно перешел в крутое пике, а все ждет когда ему в ноги бросятся - спасайте, господин Артемка, погибаем без тебя!... не удивлюсь, если они встретятся в Казахстане...
Да глупости не надо выдумывать. Клопп тоже с Боруссией на вылет стоял во времена отставки и как-то ничего, позвали в Ливерпуль и не пожалели.
А знаете ли, на вылет с Боруссией Д. устроится - это надо СИЛЬНО постараться, в отличии от Рубина обескровленного.
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Ответ Balt
Ну, перечеркнуть не перечеркнули но после отъезда легов, у Слуцкого крыша съехала. Он чисто психологически не вывез эту ситуацию, психовал, дёргался и в итоге вылет. Потом вон, 2 года даже на тренерскую работу не шёл. И не такое бывает.
Возможно. А у кого бы не съехала? Выстраиваешь значится работу пару лет, начинается сезон, в нём идёт не всё гладко, но к весне ты подходишь пусть и не на лучшей позиции, но вполне себе в борьбе за зону еврокубков. Типа серия поражений, но 8 очков до 4го места. И первый матч у тебя с зенитом. Ты хорошо работаешь, матч с зенитом проигрывается только на последних минутах, когда на поле меньшинство. Через неделю обыгрываешь Ахмат, а дальше у тебя на глазах меняется состав. Сначала выходишь против Ростова играть в непонятно как, игроки нервничают, удаляются на ровном месте почти каждый матч. Ситуация всё ещё фиговая, но не критичная. ЕК уже нет, но от 6 места всё ещё 9 очков, можно залезть выше. И тут бах и из сборных не возвращается ещё пачка игроков. И теперь ты играешь вообще хрен пойми кем. При этом играли всё равно более менее, по сценарию матча с зенитом. Но чем дальше, тем игроки больше устают, ротации нет, уровня не хватает. В итоге концовка сливается и вылет
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Да фиг с ним с Рубином. Там и правда многое сложилось. Но Евро. Это была просто катастрофа. Такой разобранной и не готовой сборной я не видел, возможно, никогда...
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Ответ molot p
ага, и тем не менее цска слуцкого дальше всех в лч
И больше всех 4 мест
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Ответ Ничего Смешного
Хвича?! Ну его раскрыл Сёмин. ? Лучший русский Головин?! - отлично, что продали, но лучший это Шава. Лёня не смог тренировать ни в Англии ни в Нидерландах, а потом вылетел с Рубином и главная проблема была в трусости, ещё со времён ЦСКА. Есть Газзаев, Адвокат, Хиддинк, Романцев, Сёмин, они открыли куда больше успешных игроков и могли прыгнуть выше головы, а при Слуцком такого не припомню. Успешные отрезки да, но не выполнение высоких задач.
Семин все же не раскрыл Хвичу, а нашел его. Когда Кикнадзе благополучно прое... ал Кварацхелию, за ним уже Рубин пришел, и там Слуцкий уже начал лепить из него того игрока, которым он сейчас является
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"с трофеями за пределами России". Блин, Леня, у тебя один зарубежный трофей - суперкубок Китая)))
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Леонид Викторович раскидал по фактам, даже добавить нечего, только совсем уж недалекий может считать его физруком
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100 раз прав Леонид Викторович.
+7
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Вылет в пердив многое изменяет
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