Йоро может пропустить 2 месяца. Купленный за 62+8 млн евро защитник «МЮ» получил перелом плюсневой кости

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Здоровье Лени Йоро Футбол

Лени Йоро может вернуться на поле только в октябре.

Как сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер, защитник «Манчестер Юнайтед» может пропустить около двух месяцев. У него выявлен перелом плюсневой кости.

Новичок манкунианцев получил повреждение в товарищеском матче с «Арсеналом» (1:2). Его заменили на 35-й минуте.

Йоро перешел в «Юнайтед» из «Лилля» 18 июля. Сумма трансфера составила 62+8 млн евро. Статистику футболиста можно изучить здесь.

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не лучшее начало, здоровья парню
+36
-1
+35
Летне-осенние серьёзные травмы уже какой год как сезонная эпидемия гриппа, никогда не знаешь кого настигнут, причём абсолютно случайно, но без них уже никуда.
+20
-2
+18
Ответ tusiel
Неймар тоже страдал от переломов плюсневых костей, и его покерной карьере это не помешало
честно говоря, у Неймара полу-покерная карьера из-за этого вышла
+18
0
+18
Ответ Real_v_dushe
Физрук отправил в лазарет очередную жертву своего физручества
Физрук виноват в том что игрок получил перелом в товарищеской игре ?
+15
-5
+10
Ну как же так то!?
+9
-1
+8
Неймар тоже страдал от переломов плюсневых костей, и его покерной карьере это не помешало
+7
0
+7
Ну, ничего. Его в 18 лет и не стоит сразу в основу бросать. Основная пара цз должна быть Лича - Де Лигт, по моему мнению.
А Йоро восстановиться как можно скорее!
+5
-1
+4
Ответ K.kezman
Гусь хрустальный
Кто-то неудачно шипами наступил/или он ударил в поднятую ногу - в любом случае это неудачное стечение обстоятельств.

Игроки порою даже не понимают, когда получают такие травмы и доигрывают до конца матча (например, совсем не хрустальный Тчуамени с Баварией в прошлом сезоне) - так что хорошо, что вовремя заменили и травму он не усугубил.
+6
-2
+4
Ответ damondiamond
По стопам Мейну
С чего вдруг? Скорее уж Лисандро тогда, у него тоже был перелом плюсневой кости в матче с Брайтоном после травмы в матче с Севильей
+3
0
+3
Ответ akaAzazello
Кто-то неудачно шипами наступил/или он ударил в поднятую ногу - в любом случае это неудачное стечение обстоятельств. Игроки порою даже не понимают, когда получают такие травмы и доигрывают до конца матча (например, совсем не хрустальный Тчуамени с Баварией в прошлом сезоне) - так что хорошо, что вовремя заменили и травму он не усугубил.
У Тчуамени была травма и до матча с баварией и он прекрасно о ней знал. Однако он был слишком нужен в игре с баварией, поэтому пошел на крайние меры и усугубил травму стопы (L’Equip)
+2
0
+2
Жёстко. Скорейшего восстановления
+1
0
+1
к концу сентября ждем 🤞
+1
0
+1
Ответ S. A.
Опять развели МЮ
А не разводом была бы покупка игрока с железным скелетом ?
0
0
0
Ответ [AIG] 2008_2009
Плюсневая кость это плохое место очень, очень обидно, очень. Остаётся только поделать хорошего и быстрого выздоровления.
Да, сам ломал 3 года назад две косточки. Они очень тонкие, от того долго заживают и нельзя спешить с восстановлением. 2 месяца был в гипсе, а потом месяц ещё хромал
0
0
0
Ответ mj23.net
Потому что Майно получил в прошлом году тоже в предсезонном туре травму с Реалом. А потом провел отличную вторую половину сезона. Намек на это.
Если имелась ввиду именно такая аналогия - это хорошо
0
0
0
Ответ Be_Cos
С чего вдруг? Скорее уж Лисандро тогда, у него тоже был перелом плюсневой кости в матче с Брайтоном после травмы в матче с Севильей
Потому что Майно получил в прошлом году тоже в предсезонном туре травму с Реалом. А потом провел отличную вторую половину сезона. Намек на это.
0
0
0
Ответ tusiel
Неймар тоже страдал от переломов плюсневых костей, и его покерной карьере это не помешало
Ну лет до 26 страдали только соперники Неймара.
+1
-1
0
Классика. Не удивлен.
0
0
0
Тен Хаг: "Ну что я вам говорил?!"
0
0
0
Два месяца совсем не много. Все нормально, ничего страшного, бывает
0
0
0
Теперь точно затычка для фэнтези
0
0
0
Здоровья.
0
0
0
Мде. А ведь у МЮ еще и Витя Мага и Джонни довольно хрустально провели предыдущий сезон. Какой-то вечный цирк в обороне. Надо иметь 15 дефов, чтобы несколько всегда были здоровы)
0
0
0
Обидно,однако.скорейшего выздоровления.
0
0
0
Плюсневая кость это плохое место очень, очень обидно, очень. Остаётся только поделать хорошего и быстрого выздоровления.
0
0
0
Вроде не считался хрустальным....
Скорейшего выздоровления !
+1
-1
0
Здоровья малютке
0
0
0
Началось в колхозе утро...
+2
-2
0
Физрук отправил в лазарет очередную жертву своего физручества
+13
-13
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий