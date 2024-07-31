Йоро может пропустить 2 месяца. Купленный за 62+8 млн евро защитник «МЮ» получил перелом плюсневой кости

Лени Йоро может вернуться на поле только в октябре.

Как сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер, защитник « » может пропустить около двух месяцев. У него выявлен перелом плюсневой кости.

Новичок манкунианцев получил повреждение в товарищеском матче с «Арсеналом» (1:2). Его заменили на 35-й минуте.

перешел в «Юнайтед» из «Лилля» 18 июля. Сумма трансфера составила 62+8 млн евро. Статистику футболиста можно изучить здесь.