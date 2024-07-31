Вингер «Тальереса» Соса отказал «Спартаку». В середине июля аргентинцы запросили за Рамона 20 млн евро (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина возможные трансферы Тальерес Рамон Соса Футбол

Вингер «Тальереса» Рамон Соса отказался переходить в «Спартак».

По информации Metaratings, московский клуб связался с «Тальересом» и получил ответ, что трансфер Сосы маловероятен, поскольку игрок не хочет переезжать в Россию.

Сообщается, что «Спартак» впервые контактировал с «Тальересом» по поводу Сосы в середине июля, но аргентинский клуб запросил за 24-летнего вингера не менее 20 млн евро.

В 2024 году Соса провел в чемпионате Аргентины 16 матчей, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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24 комментария
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Получил отказ от Сосы))
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Ответ Старик Стариканов
Комментарий удален пользователем
Что ты делаешь?
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Соса Сола
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Ответ Старик Стариканов
Комментарий удален пользователем
Ты мог ограничиться тремя словами
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Даже интересно, найдется ли среди сотни шуток про Спартак и Сосу, что-нибудь оригинальное и смешное?
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Спартак ещё в 2004-м Сосу подписал. Так всё и началось.
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Ответ Billi Bons
Кто-то отсосо
Динамо.
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Спартак от Соса не добился, жаль.
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Стата неплохая у него. Странно, что ещё не в Европе. Понятно, что в Россию он вряд ли поедет.
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Отказал он нам два раза:
"Не хочу", - сказал нам он.
Вот такая вот зараза -
Этот подлый арг Рамон😟
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Соса Аргентине нужней
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Кто-то отсосо
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А так был бы Спартак Сосы. Хотя, Спартак легко может быть Спартаком Сосы и без Сосы
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От Сосы те не добились согласия.
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Интересно получается, соснуть на 20 муликов, а в свадьбе отказали.
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Соса ли Фалькао, Спартак не у дел.
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Рамон Соса на подъеме карьеры и стоит 13 миллионов, вполне очевидно, что ему нет большого резона переходить в РПЛ. Барко согласился, но он уже прилично поиграл в МЛС и сильно сдал, к тому же Ривер Плейт получил слишком щедрое предложение и получил практически 8 миллионов прибыли за полгода. А Соса для Тальяреса главная звезда, наверняка его хотят выгодно продать в топ-лигу.

Вообще такая резкая трансферная кампания Спартака после поражения в первом туре вызывает вопросы. Почти 10 игроков в атаке, а никто не решает моменты.
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Для справки, название клуба читается как "Тайерес" по-испански. Или Ташерес на местном Аргентинском диалекте. Но никто его не назовёт Тальерес, кроме нас :)
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В Спартаке уже был Соса) Ждем отказа от нового Майданы?)
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Комментарий удален модератором
Спартак сам Сосо, куда ему еще один
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О’кей Соса
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Комментарий удален пользователем
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