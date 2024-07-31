Вингер «Тальереса» Соса отказал «Спартаку». В середине июля аргентинцы запросили за Рамона 20 млн евро (Metaratings)
Вингер «Тальереса» Рамон Соса отказался переходить в «Спартак».
По информации Metaratings, московский клуб связался с «Тальересом» и получил ответ, что трансфер Сосы маловероятен, поскольку игрок не хочет переезжать в Россию.
Сообщается, что «Спартак» впервые контактировал с «Тальересом» по поводу Сосы в середине июля, но аргентинский клуб запросил за 24-летнего вингера не менее 20 млн евро.
В 2024 году Соса провел в чемпионате Аргентины 16 матчей, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
"Не хочу", - сказал нам он.
Вот такая вот зараза -
Этот подлый арг Рамон😟
Вообще такая резкая трансферная кампания Спартака после поражения в первом туре вызывает вопросы. Почти 10 игроков в атаке, а никто не решает моменты.