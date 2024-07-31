Вингер «Тальереса» Соса отказал «Спартаку». В середине июля аргентинцы запросили за Рамона 20 млн евро (Metaratings)

Вингер «Тальереса» Рамон Соса отказался переходить в «Спартак».

По информации Metaratings, московский клуб связался с «Тальересом» и получил ответ, что трансфер Сосы маловероятен, поскольку игрок не хочет переезжать в Россию.

Сообщается, что « » впервые контактировал с « » по поводу Сосы в середине июля, но аргентинский клуб запросил за 24-летнего вингера не менее 20 млн евро.

В 2024 году провел в чемпионате Аргентины 16 матчей, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.