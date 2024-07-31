Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой

Нападающий Арсений Грицюк переподписал контракт со СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», по условиям нового соглашения его зарплата снизится с 60 до 12 миллионов рублей.

Срок контракта остался прежним – до конца сезона-2024/25.

В прошлом сезоне набрал 38 (19+19) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата . В плей-офф он отметился 6 (4+2) баллами в 10 играх.

Журналистка Дарья Тубольцева сообщила, что это может быть связано с семейными обстоятельствами игрока.

«От нескольких источников я слышала, что Арсений собирается разводиться/в процессе развода с женой, поэтому он сам обратился в клуб с предложением понизить ему официальную зарплату. Выводы делайте сами», – написала Тубольцева.