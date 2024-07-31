Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой

Теги СКА светская хроника КХЛ Спорт-Экспресс Арсений Грицюк деньги Дарья Тубольцева Хоккей

Нападающий Арсений Грицюк переподписал контракт со СКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», по условиям нового соглашения его зарплата снизится с 60 до 12 миллионов рублей.

Срок контракта остался прежним – до конца сезона-2024/25.

В прошлом сезоне Грицюк набрал 38 (19+19) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 6 (4+2) баллами в 10 играх.

Журналистка Дарья Тубольцева сообщила, что это может быть связано с семейными обстоятельствами игрока.

«От нескольких источников я слышала, что Арсений собирается разводиться/в процессе развода с женой, поэтому он сам обратился в клуб с предложением понизить ему официальную зарплату. Выводы делайте сами», – написала Тубольцева.

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55 комментариев
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Ради игры с Кузнецовым пришлось с женой развестись, ну что за герой👌😌
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Закрывайте эту лигу , мертвое оказалось ещё мертвей
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Развелся с женой, чтобы сосредоточится на Романе Борисовиче, респект
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Ответ Иван Буренков
Ради игры с Кузнецовым пришлось с женой развестись, ну что за герой👌😌
И попросил понизить зарплату в 5 раз! Этот мир не обречен, пока есть такие герои!
+69
0
+69
Изначально он вообще хотел играть за бесплатно ради Кубка, еле уговорили взять хотя бы 12 млн:)
+39
-1
+38
Про то, что СКА делает с потолком зарплат, в УК РФ есть статья 131
+35
-4
+31
Хорошие попытки оправдать почему подписали Кузнецова, но нет)
Скорее всего дело было так:
Арсений, официально тебе сделаем 12 млн., вместо 60, но выбирай:
1. 50 сразу в конверте.
2. Перепишем на тебя квартиру за 80 млн. как Глотову и Никишину.
3. Пропишем тебе бонусы: забьешь 5 шайб и отдашь 5 передач (условно) - получишь бонус 50 млн (бонусы под потолком не учитываются).
+19
-1
+18
простита я что значит официальную? есть еще не официальная? можно по подробнее нам очень интересно.
+15
0
+15
Все просто: Грицюк начитался новостей про любовницу Уокера и жену Сафонову и решил подстраховаться
+14
-2
+12
Ох, эта коварная Евгения Кузнецова
+12
0
+12
Настало время оуительных историй -)
+11
0
+11
Ответ Alexander Firsov
вот че не сиделось в родном Омске. жаль парня.ему мало было в авангарде.а сейчас непонятно очень непонятно.
А что его жалеть? Его не насильно в СКА отправили.
+10
0
+10
Ответ Иван Буренков
Ради игры с Кузнецовым пришлось с женой развестись, ну что за герой👌😌
Вспоминается мем из человека-паука «осторожно, он герой»
+7
0
+7
Ответ Александр Романов
Закрывайте эту лигу , мертвое оказалось ещё мертвей
Лучше не скажешь . Малахов уже выехал!!!!
+7
0
+7
вот че не сиделось в родном Омске. жаль парня.ему мало было в авангарде.а сейчас непонятно очень непонятно.
+5
0
+5
😆😆😆🤡🤡🤡
+5
0
+5
Значит будет получать в черную
+5
-1
+4
Грицюк отдал жену Йозе Мауру. Приданное составило 48 миллионов
+3
0
+3
Сеня ты втираешь какую то дичь.
+3
0
+3
Хорошая оговорка журналистки про "официальную зарплату" :)
+3
0
+3
Ответ Серый
И эта же жена рассорила его с родным клубом. СКАзочный алень!
Лучше и не скажешь. Скоро за беляши играть будет😂
+2
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+2
нехило жена тратилась) конечно, теперь ему столько денег не понадобится...
+2
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+2
Думается снова обход потолка.Да и жене на алименты поди жалко.Серую будет получать.Кто будет проверять?
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Ребенок родился полгода назад. Ну что за сопляк...
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Мужское лобби и тут)
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А говорят, что коммунизм умер. Врут, вот доказательство
+1
0
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И эта же жена рассорила его с родным клубом. СКАзочный алень!
+1
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+1
Остальное в конверте. Нас не изменишь. Лучше меньше, но в пользу Мюллера, чем, пусть и не самой достойной, но бывшей жене. Не могу судить, но неужели Мюллера и Медведева больше любит.
+1
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Жена не оценила геройства, как же так
+1
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+1
Аххахаха, да вы охренели?!
+1
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