Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой
Нападающий Арсений Грицюк переподписал контракт со СКА.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», по условиям нового соглашения его зарплата снизится с 60 до 12 миллионов рублей.
Срок контракта остался прежним – до конца сезона-2024/25.
В прошлом сезоне Грицюк набрал 38 (19+19) очков в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 6 (4+2) баллами в 10 играх.
Журналистка Дарья Тубольцева сообщила, что это может быть связано с семейными обстоятельствами игрока.
«От нескольких источников я слышала, что Арсений собирается разводиться/в процессе развода с женой, поэтому он сам обратился в клуб с предложением понизить ему официальную зарплату. Выводы делайте сами», – написала Тубольцева.
Скорее всего дело было так:
Арсений, официально тебе сделаем 12 млн., вместо 60, но выбирай:
1. 50 сразу в конверте.
2. Перепишем на тебя квартиру за 80 млн. как Глотову и Никишину.
3. Пропишем тебе бонусы: забьешь 5 шайб и отдашь 5 передач (условно) - получишь бонус 50 млн (бонусы под потолком не учитываются).