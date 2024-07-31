Кузнецов заработает по 300 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков, 100 млн – за победу в Кубке Гагарина («СЭ»)
Евгений Кузнецов может получить солидные бонусы в СКА.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил подробности четырехлетнего контракта 32-летнего нападающего с петербургским клубом.
Согласно данным источника, Кузнецов может заработать по 300 миллионов рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков («плюс-минус») регулярного Фонбет чемпионата КХЛ, причем бонус выплачивается за каждое достижение отдельно. Таким образом, общая сумма выплат может составить 900 миллионов рублей.
Еще 100 миллионов рублей форвард получит в случае победы СКА в Кубке Гагарина. В случае выполнения всех условий в каждом сезоне Кузнецов заработает 4 миллиарда рублей за 4 года.
Данные бонусы не учитываются под потолком зарплат КХЛ. Под него попадает только оклад хоккеиста, который составит 50 миллионов рублей в сезоне-2024/25 и по 92 миллиона – в трех последующих.
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Это же ПОЗОР !
человек, отнюдь не образчик правильного образа жизни, к тому же едет с ярмарки, как говорится, - и по прихоти Ротенберга подписывается на деньги, которых хватит на годовую зп небольшого города в российской глубинке.
Тут главный вопрос действительно ли выплаты будут жёстко привязаны к достижениям или будут идти обходными путями при любых раскладах.
И потолок как раз поднимут в этом году до миллиарда.
Остальные откажутся от всего и даже жён.
Если это правда, конечно
Больше 10 млн $ в год 🙈
Потолок зарплат конкретно течет
ну ромчик превзошел ожидания
«красава»
СКА не слышали про это. Хоккейный Манчестер Сити
Да, да, да , вгоняй меня в долги