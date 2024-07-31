Кузнецов заработает по 300 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков, 100 млн – за победу в Кубке Гагарина («СЭ»)

Евгений Кузнецов может получить солидные бонусы в СКА.

Журналист « » Артур Хайруллин сообщил подробности четырехлетнего контракта 32-летнего нападающего с петербургским клубом.

Согласно данным источника, Кузнецов может заработать по 300 миллионов рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков («плюс-минус») регулярного Фонбет чемпионата КХЛ, причем бонус выплачивается за каждое достижение отдельно. Таким образом, общая сумма выплат может составить 900 миллионов рублей.

Еще 100 миллионов рублей форвард получит в случае победы СКА в Кубке Гагарина. В случае выполнения всех условий в каждом сезоне Кузнецов заработает 4 миллиарда рублей за 4 года.

Данные бонусы не учитываются под потолком зарплат . Под него попадает только оклад хоккеиста, который составит 50 миллионов рублей в сезоне-2024/25 и по 92 миллиона – в трех последующих.

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