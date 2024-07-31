Кузнецов заработает по 300 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков, 100 млн – за победу в Кубке Гагарина («СЭ»)

Теги СКА КХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Евгений Кузнецов может получить солидные бонусы в СКА.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил подробности четырехлетнего контракта 32-летнего нападающего с петербургским клубом.

Согласно данным источника, Кузнецов может заработать по 300 миллионов рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков («плюс-минус») регулярного Фонбет чемпионата КХЛ, причем бонус выплачивается за каждое достижение отдельно. Таким образом, общая сумма выплат может составить 900 миллионов рублей.

Еще 100 миллионов рублей форвард получит в случае победы СКА в Кубке Гагарина. В случае выполнения всех условий в каждом сезоне Кузнецов заработает 4 миллиарда рублей за 4 года.

Данные бонусы не учитываются под потолком зарплат КХЛ. Под него попадает только оклад хоккеиста, который составит 50 миллионов рублей в сезоне-2024/25 и по 92 миллиона – в трех последующих.

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46 комментариев
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С такими бонусами Красноярск газифицируют году к 2100, и то не факт
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Пир во время чумы...
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Предлагаю вывести СКА вообще из-под потолка. Вручать им какой-нибудь супер-мега-легендарный платиновый Кубок Гагарина каждый сезон вне зависимости от результатов. Будет что-то вроде шоу-команды, где будут играть и доигрывать всяческие звезды. Можно их в Красную Машину переименовать даже. А остальные команды пусть разыгрывают по правилам обычный колхозный КГ. Кто-то скажет - цирк. Ну да всяко не меньший, чем сейчас СКА устраивает.
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Ответ jakkot
Какой там потолок?)
Натяжной...
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Вот куда смотрит КХЛ ?
Это же ПОЗОР !
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Вот же! Не понимаю как это может быть -
человек, отнюдь не образчик правильного образа жизни, к тому же едет с ярмарки, как говорится, - и по прихоти Ротенберга подписывается на деньги, которых хватит на годовую зп небольшого города в российской глубинке.
+15
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+14
Ответ Ебздрогыч
С такими бонусами Красноярск газифицируют году к 2100, и то не факт
Красноярск никогда не газифицируют, пока там уголь принадлежит руководству региона
+14
-1
+13
Условия невыполнимы, будем честны Кузя в лучшем случае может потянуть тройку бомбардиров в первый сезон на хоть какой-то мотивации.

Тут главный вопрос действительно ли выплаты будут жёстко привязаны к достижениям или будут идти обходными путями при любых раскладах.
+13
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+12
Ну, он помещается в потолок зарплат. 1 миллиард.
И потолок как раз поднимут в этом году до миллиарда.

Остальные откажутся от всего и даже жён.
+9
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Сжиру бесятся.
+7
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+7
Без шансов. С таким тренером не видать ни Кубка, ни бонусов. Ротенберг лузер, у него на физиономии это написано.
+7
0
+7
Ответ Максим Макеев
В случае выполнения всех условий в каждом сезоне Кузнецов заработает 4 миллиарда рублей за 4 года. ага верим
Ну, это уже похоже на правду) 11,5 млн $ за сезон. Хотя бы теперь понятно - почему ушел из НХЛ.
+8
-1
+7
В итоге получит только 50 за первый сезон и скинут в другой клуб весной
+6
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+6
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Комментарий удален модератором
Зачёт 👍😉😃
+5
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+5
Ответ Gilonjon862
Условия невыполнимы, будем честны Кузя в лучшем случае может потянуть тройку бомбардиров в первый сезон на хоть какой-то мотивации. Тут главный вопрос действительно ли выплаты будут жёстко привязаны к достижениям или будут идти обходными путями при любых раскладах.
Либо Кузя дурак, потому что думает, что для него эти достижения будут легковыполнимы, либо просто дурак и его развели.
Если это правда, конечно
+5
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То есть в сумме 1 ярд! Охренеть!
Больше 10 млн $ в год 🙈
Потолок зарплат конкретно течет
+5
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Ответ Vedved
Ну, это уже похоже на правду) 11,5 млн $ за сезон. Хотя бы теперь понятно - почему ушел из НХЛ.
я думал ему 6-8 насыпят в долларах
ну ромчик превзошел ожидания
«красава»
+4
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Представляю, какую Ромка разведёт истерику, если ЕК травмируется в игре. За Можай загонит всех, кто льду находился у соперника, плюс бригаду судей.
+5
-1
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Самое смешное, что Кузе должно быть по фигу на кубок Гагарина - за личную стату бабла в разы больше!
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+4
Лига сильная и независимая все правила и регламенты идентичные всем клубам, зачем это постоянно повторяют .
+3
0
+3
Какой там потолок?)
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Ну хватит ныть ребята. Если вы хоть чуть следили за СКА в прошлом сезоне, то вы должны понять принципы работы Романа. Он не создает нормальных троек и будет дикая ротация. И не удивляйтесь потом если увидите Кузнецова в звене не с Толчинским и Хайрулиным допустим, а в звене с Чивилевым каким-нибудь и Дедуновым. Вряд ли он заскочит в топ-5 даже лучших бомбардиров, снайперов и ассистентентов. Все это чепуха. Мне интересна только позиция Глотова. Он выдал очень мощный сезон по его меркам и готов ли он подвинуться ролью в клубе или начнет раскачивать команду
+3
0
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Что такое потолок зарплат ?
СКА не слышали про это. Хоккейный Манчестер Сити
+4
-1
+3
А так же предусмотрены бонусы за то, что гений, миллиардер, плейбой, филантроп
+4
-1
+3
Вот я повеселюсь когда СКА пролетит 🤗......
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Ответ Westmoreland
Пир во время чумы...
чума во время чумы
+2
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Ответ Hola Hola
Ну, в общем-то, что они сделают? Если приняли идиотское правило, что бонусы не ограничены и не учитываются в платежке, могут только смотреть теперь как саму идею "потолка" насилуют.
Вряд-ли, они вводили это правило не понимая как оно будет работать. Это, собственно, и подтверждает факт того, что КХЛ не является независимой лигой.
+2
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+2
Похоже остальные игроки вообще отказались от премиальных!
+2
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Хочется, чтобы было как в том анекдоте:
Да, да, да , вгоняй меня в долги
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Блевотина какая-то
+2
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