Антон Миранчук интересен ПАОК, «Олимпиакосу», «Панатинаикосу» и АЕК (Иван Карпов)
Антон Миранчук интересен ПАОК, «Олимпиакосу», «Панатинаикосу» и АЕК.
По информации инсайдера Ивана Карпова, имя бывшего полузащитника «Локомотива» фигурирует в шорт-листах всех четырех греческих клубов.
Об интересе ПАОК к игроку инсайдер сообщал еще в мае. Тогда, по его словам, между ними состоялись первые контакты.
Трудоустройством Миранчука занимаются те же юристы, которые сейчас завершают сделку по трансферу в ПАОК Федора Чалова. На днях они встретятся с представителями клубов, претендующих на подписание 28-летнего россиянина, и по итогу ему может быть сделано официальное предложение о переходе, сообщает Карпов.
Ранее также появилась информации об интересе к Антону со стороны «Галатасарая». Отмечается, что в турецком клубе ждут решения главного тренера.
Напомним, что Миранчук покинул «Локомотив» на правах свободного агента – стороны не договорились о продлении контракта.
Готовлюсь к новым заголовкам)
Это каждый читатель может взять одну страну и напмсать к примеру журналист: Карпов интересен Гавру, Лансу,Монпелье.
А вообще финанслвые условия для Антона должны быть схожи с Чаловым,которого покупают за 3 милл и дают зарплату в ПАОК 1,2. милл. Эти два футюолиста одинакового класса. Раз ЦСКА не смог дороже продать Федора ,то и Шпиневу предложат схожие финанслвые условия по Антону.
Лодыгин там все-таки, уже давно