Антон Миранчук интересен ПАОК, «Олимпиакосу», «Панатинаикосу» и АЕК (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Олимпиакос Панатинаикос АЕК ПАОК высшая лига Греция Антон Миранчук Футбол

Антон Миранчук интересен ПАОК, «Олимпиакосу», «Панатинаикосу» и АЕК.

По информации инсайдера Ивана Карпова, имя бывшего полузащитника «Локомотива» фигурирует в шорт-листах всех четырех греческих клубов.

Об интересе ПАОК к игроку инсайдер сообщал еще в мае. Тогда, по его словам, между ними состоялись первые контакты.

Трудоустройством Миранчука занимаются те же юристы, которые сейчас завершают сделку по трансферу в ПАОК Федора Чалова. На днях они встретятся с представителями клубов, претендующих на подписание 28-летнего россиянина, и по итогу ему может быть сделано официальное предложение о переходе, сообщает Карпов.

Ранее также появилась информации об интересе к Антону со стороны «Галатасарая». Отмечается, что в турецком клубе ждут решения главного тренера.

Напомним, что Миранчук покинул «Локомотив» на правах свободного агента – стороны не договорились о продлении контракта.

32 комментария
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В Аталанту к Гасперини ) чтоб охренел)
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+101
И на "Бомбардире" кстати тоже была новость ещё в конце мая что дескать Миранчук может перейти в ПАОК. Тогда туда наверное лучше и перейти, на пару с Чаловым адаптация всяко попроще проходить будет.
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-1
+41
Ответ Relliks153
И на "Бомбардире" кстати тоже была новость ещё в конце мая что дескать Миранчук может перейти в ПАОК. Тогда туда наверное лучше и перейти, на пару с Чаловым адаптация всяко попроще проходить будет.
дак там еще и Оздоев, считай адаптация вообще на раз два пройдет
+37
-2
+35
В Атланту биста на запчасти
+30
-2
+28
Паок скоро под санкции попадет
+16
-2
+14
Шпинев: Привет грекам : Гирос, Оливки, греческий салат)
+16
-2
+14
В Атланту.Первый тайм играет Антон,второй-свежий Алексей.
+7
0
+7
Ответ Relliks153
И на "Бомбардире" кстати тоже была новость ещё в конце мая что дескать Миранчук может перейти в ПАОК. Тогда туда наверное лучше и перейти, на пару с Чаловым адаптация всяко попроще проходить будет.
Что значит на пару? Там ещё и Оздоев
+7
-2
+5
Ответ Взвешенный вомбат Китая
ПАОК Оздоева, Чалова и Миранчука вышел в финальную часть Лиги Чемпионов сезона 24/25. Готовлюсь к новым заголовкам)
Лиги Чемпионо Аленичева
+3
0
+3
ПАОК Оздоева, Чалова и Миранчука вышел в финальную часть Лиги Чемпионов сезона 24/25.
Готовлюсь к новым заголовкам)
+2
0
+2
Ответ diogoogogo
В Аталанту к Гасперини ) чтоб охренел)
Неплохо, неплохо. :)
+3
-1
+2
Карпов ничего не знает о предложениях.
Это каждый читатель может взять одну страну и напмсать к примеру журналист: Карпов интересен Гавру, Лансу,Монпелье.
А вообще финанслвые условия для Антона должны быть схожи с Чаловым,которого покупают за 3 милл и дают зарплату в ПАОК 1,2. милл. Эти два футюолиста одинакового класса. Раз ЦСКА не смог дороже продать Федора ,то и Шпиневу предложат схожие финанслвые условия по Антону.
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Ответ diogoogogo
В Аталанту к Гасперини ) чтоб охренел)
Вместо Лёхи по тихому в Америку отправить
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Оздоев прорубил окно в Грецию )))
Лодыгин там все-таки, уже давно
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Ответ rarog
ПАОК Чалова/Миранчука
Чалова/Миранчука/Оздоева
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Ответ Тюменский медвежонок
дак там еще и Оздоев, считай адаптация вообще на раз два пройдет
И на троих соображать удобнее.
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Карпов в Греции что ли отдыхает
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Ответ boJack
Лучше уж перейти в турецкий чемпионат, чтобы там рекламировать наших игроков. И так по чуть-чуть в каждой лиге по российскому игроку
После Дзюбы турки рисковать не будут
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Ответ Осоавиахим
Чалова/Миранчука/Оздоева
Лучше не надо. Или не в таком порядке. По первым буквам - получается не очень.
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Ответ Gif Det
Свои 10 млн $ Миранчук заработал и ему охота поиграть в Европе
так Европы там будет минимум. В основном, будет пылить по греческим деревням
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Ответ Ржевский
Вряд ли греки будут платить бОльшую зарплату, чем предлагал Локо, а если к этому добавить более высокие налоги... Короче, не понимаю, зачем это Антону в 28 лет. Чалову в 26 еще можно, теоретически, грезить о трамплине в большой клуб, а вот по Антону совсем сомнительно
Свои 10 млн $ Миранчук заработал и ему охота поиграть в Европе
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Ответ Ржевский
Вряд ли греки будут платить бОльшую зарплату, чем предлагал Локо, а если к этому добавить более высокие налоги... Короче, не понимаю, зачем это Антону в 28 лет. Чалову в 26 еще можно, теоретически, грезить о трамплине в большой клуб, а вот по Антону совсем сомнительно
Все видели, что показал Чалов в Базеле (ничего). ПАОК это его предел и то посмотрим еще. Плюс только это жизнь в теплой Греции и еврокубки
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Удачи Антону. Если переход состоится,в еврокубках поиграет.
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ПАОК Чалова/Миранчука
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Как-то странновато, что интерес только со стороны греческих футбольных клубов. То-ли дело в том что греки пристально следят за РПЛ. То-ли агент Миранчука хорошо работает с "греческим рынком".
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переплюнул брата...или...за него агент плюёт...
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Ну бывший Ростовский Мафиози Савидии решил в ПАОКе Рос банду собрать 😁👌
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Такими темпами россиян в ПАОКе скоро будет больше, чем бразильцев в Зените🤨
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