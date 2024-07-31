Антон Миранчук интересен ПАОК, «Олимпиакосу», «Панатинаикосу» и АЕК (Иван Карпов)

Антон Миранчук интересен ПАОК, «Олимпиакосу», «Панатинаикосу» и АЕК.

По информации инсайдера Ивана Карпова, имя бывшего полузащитника «Локомотива» фигурирует в шорт-листах всех четырех греческих клубов.

Об интересе ПАОК к игроку инсайдер сообщал еще в мае. Тогда, по его словам, между ними состоялись первые контакты.

Трудоустройством Миранчука занимаются те же юристы, которые сейчас завершают сделку по трансферу в ПАОК Федора Чалова. На днях они встретятся с представителями клубов, претендующих на подписание 28-летнего россиянина, и по итогу ему может быть сделано официальное предложение о переходе, сообщает Карпов.



Ранее также появилась информации об интересе к со стороны « ». Отмечается, что в турецком клубе ждут решения главного тренера.

Напомним, что Миранчук покинул «Локомотив» на правах свободного агента – стороны не договорились о продлении контракта.