Экс-жена Сафонова обвинила «мужское лобби» в том, что Матвей расторг брак без соглашения об алиментах. Она написала в Генпрокуратуру и АП и попросила о приеме у Путина (Baza)
Бывшая жена Матвея Сафонова обвинила «мужское лобби» в ситуации с алиментами.
Ранее сообщалось, что Сафонов, подписавший контракт с «ПСЖ», выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера по алиментам перед бывшей женой составляла 59,23 млн рублей.
Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на телеграм-канал Baza, Анастасия и ее адвокат подготовили документ, в котором говорится, что «мужское лобби в России помогло Сафонову расторгнуть брак, не подписав заранее нотариальное соглашение об алиментах».
Девушка предлагает бывшему вратарю «Краснодара» подписать новое соглашение, по которому он будет переводить четверть дохода, а 70% из этих денег будет направляться на специальный счет в банке на имя дочери. Эти деньги можно будет снять только с письменного разрешения органов опеки.
По мнению Анастасии, у голкипера очень опасная работа. В качестве примера она приводит случай на тренировке парижской команды: Сафонову рассекли бровь.
Бывшая супруга Сафонова также обратилась в ФСБ. Она просит проверить, «не лоббирует ли российский бизнес интересы французского футбола и не ставит ли их выше интересов российского ребенка».
Также Анастасия отправила письмо в Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента с просьбой записать ее на прием к Владимиру Путину.
Пффф... Какое ФСБ...В Пусть говорят или Мужское/Женское прямая дорога.
"Вы пятеро заплатили за мой курс по 10 тысяч долларов, вот вам бизнес-стратегия - просто найдите и себе по пять таких придурков." )
Правда тут все таки хоть чуть чуть нужно попотеть, просто стричь деньги с Моти попроще.
попросила о приеме у Путина
Вообще-то лично ВВП возглавляет это лобби, а она ещё на что-то надеется бгг
Также Анастасия отправила письмо в Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента с просьбой записать ее на прием к Владимиру Путину.
ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ!!!! ВОТ ЧЕЛОВЕК О РОССИИ ДУМАЕТ!!!! а вы про какую то заварушку на западе!!!! тьфу