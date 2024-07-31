Экс-жена Сафонова обвинила «мужское лобби» в том, что Матвей расторг брак без соглашения об алиментах. Она написала в Генпрокуратуру и АП и попросила о приеме у Путина (Baza)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Владимир Путин Краснодар Политика Матвей Сафонов деньги Футбол

Бывшая жена Матвея Сафонова обвинила «мужское лобби» в ситуации с алиментами.

Ранее сообщалось, что Сафонов, подписавший контракт с «ПСЖ», выехал из России в период между снятием запрета на выезд за границу и его повторным наложением. Задолженность голкипера по алиментам перед бывшей женой составляла 59,23 млн рублей.

Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на телеграм-канал Baza, Анастасия и ее адвокат подготовили документ, в котором говорится, что «мужское лобби в России помогло Сафонову расторгнуть брак, не подписав заранее нотариальное соглашение об алиментах». 

Девушка предлагает бывшему вратарю «Краснодара» подписать новое соглашение, по которому он будет переводить четверть дохода, а 70% из этих денег будет направляться на специальный счет в банке на имя дочери. Эти деньги можно будет снять только с письменного разрешения органов опеки.

По мнению Анастасии, у голкипера очень опасная работа. В качестве примера она приводит случай на тренировке парижской команды: Сафонову рассекли бровь.

Бывшая супруга Сафонова также обратилась в ФСБ. Она просит проверить, «не лоббирует ли российский бизнес интересы французского футбола и не ставит ли их выше интересов российского ребенка».

Также Анастасия отправила письмо в Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента с просьбой записать ее на прием к Владимиру Путину.

117 комментариев
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Мужское лобби в России «залупа» какая-то добавила в конце экс жена вратаря…
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"Бывшая супруга Сафонова также обратилась в ФСБ".
Пффф... Какое ФСБ...В Пусть говорят или Мужское/Женское прямая дорога.
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..и ещё на всякий случай написала в СпортЛото
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Футбольным новостям сегодня просто не дают шансов
+24
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Ясно, пойду пожру шашлык
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Ответ Кирилл.С-Пб
Чудо-баба. Настойчивая. Люблю таких)))
Любишь боярыню? Ну так и женись хороняка! Боярин её отпускает...
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Ответ schwein
Вон вчера игрок КАМАЗа выдал годную схему. Идёшь на шоу - получаешь 200 тысяч подписчиков, продаешь им авторский курсы (не знаю правда чего) - и все, миллионы в карман. Правда тут все таки хоть чуть чуть нужно попотеть, просто стричь деньги с Моти попроще.
Вспомнились курсы в Камеди клаб.
"Вы пятеро заплатили за мой курс по 10 тысяч долларов, вот вам бизнес-стратегия - просто найдите и себе по пять таких придурков." )
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Сафонову осталось в ответ обратиться к Кадырову
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а в ФСБ походу одни женщины работают ,там мужского лобби не наблюдается?
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Им надо работать вместе - бывшая Сафонова и бывшая Уокера. Одна другую научит
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Ответ Усатый КозлоБык
Ясно, пойду пожру шашлык
Приятного, Саламыч.
+13
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Бывшая супруга Сафонова также обратилась в ФСБ". Пффф... Какое ФСБ...В Пусть говорят или Мужское/Женское прямая дорога.
Вон вчера игрок КАМАЗа выдал годную схему. Идёшь на шоу - получаешь 200 тысяч подписчиков, продаешь им авторский курсы (не знаю правда чего) - и все, миллионы в карман.
Правда тут все таки хоть чуть чуть нужно попотеть, просто стричь деньги с Моти попроще.
+10
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+10
Ответ Royal Watcher
Мужское лобби в России «залупа» какая-то добавила в конце экс жена вратаря…
>Экс-жена Сафонова обвинила «мужское лобби» в том, что Матвей расторг брак без соглашения об алиментах
попросила о приеме у Путина
Вообще-то лично ВВП возглавляет это лобби, а она ещё на что-то надеется бгг
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Какие-то эти бабы мерзкие.
+11
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Я смотрю, адвокат в разнос пошёл, делает все, чтобы его не выгнали за профнепригодность.
+8
0
+8
Ответ Усатый КозлоБык
Ясно, пойду пожру шашлык
Здравия желаю степной командир!
+7
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Ответ Владислав Сабельников
Надо бы им с бывшей Уокера профсоюз организовать, по выбиванию алиментов
Дыркин профсоюз какой-то
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Ответ Усатый КозлоБык
Ясно, пойду пожру шашлык
И лобио
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Мужское лобби? Это такие в больших кепках. Сидят в углу ресторана и уплетают хинкали?)
+7
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+7
Надо бы им с бывшей Уокера профсоюз организовать, по выбиванию алиментов
+7
0
+7
Ответ Royal Watcher
Мужское лобби в России «залупа» какая-то добавила в конце экс жена вратаря…
Так что все это шляпа…
+7
-1
+6
Бывшая супруга Сафонова также обратилась в ФСБ. Она просит проверить, «не лоббирует ли российский бизнес интересы французского футбола и не ставит ли их выше интересов российского ребенка».

Также Анастасия отправила письмо в Генеральную прокуратуру и Администрацию Президента с просьбой записать ее на прием к Владимиру Путину.

ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ!!!! ВОТ ЧЕЛОВЕК О РОССИИ ДУМАЕТ!!!! а вы про какую то заварушку на западе!!!! тьфу
+7
-1
+6
забавно наблюдать как жадная РСП кусает локти))
+7
-1
+6
Чудо-баба. Настойчивая. Люблю таких)))
+8
-3
+5
Самая опасная в мире работа после шахтера.
+4
0
+4
Не мужское лобби, а видимо тупость жены спровоцировала разрыв брака
+4
0
+4
А письменное разрешение органами опеки по каким критериям будет выносится?Суммой отката?Мерзкая бабища
+4
0
+4
На прием к Путину - это классно.
+4
0
+4
Ответ Сергей Жарковский
Любишь боярыню? Ну так и женись хороняка! Боярин её отпускает...
Не, ну её к чертям. ФСБ МСБ... Я лучше сам как-нибудь
+4
0
+4
А она знает, что большинство живет на 30-40тыс?? Приходит такая к ВВП и говорит не хватает мне 300, хочу поболе, сиськи надо нарастить!!
+4
0
+4
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