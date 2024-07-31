«Спартак» согласовал трансфер Маркиньоса. «Ференцварош» получит 5 млн евро, зарплата вингера – 1,2 млн в год (Иван Карпов)

«Спартак» подпишет Маркиньоса Косту.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белым удалось согласовать все детали сделки с « », и скоро вингер вылетит в столицу России.

Московский клуб заплатит за бразильца 5 млн евро. С футболистом будет заключен трехлетний контракт, зарплата – 1,2 млн евро в год.

В прошлом сезоне забил 7 голов в 27 играх в чемпионате Венгрии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.