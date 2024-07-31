«Спартак» согласовал трансфер Маркиньоса. «Ференцварош» получит 5 млн евро, зарплата вингера – 1,2 млн в год (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Маркиньос Коста Футбол

«Спартак» подпишет Маркиньоса Косту.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белым удалось согласовать все детали сделки с «Ференцварошем», и скоро вингер вылетит в столицу России.

Московский клуб заплатит за бразильца 5 млн евро. С футболистом будет заключен трехлетний контракт, зарплата – 1,2 млн евро в год.

В прошлом сезоне Маркиньос забил 7 голов в 27 играх в чемпионате Венгрии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев
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Но он же только за локомотив хочет играть))
+29
-2
+27
Ответ Leon Spartac
если это замену Промеса, то это полный правал руководстве, потому что нам обещали высокого уровня игрока как Барко, а приходит игрок уровня Бонгонды
ПрАвал - это твоя грамотность
+27
-4
+23
Ответ trick00
Но он же только за локомотив хочет играть))
Кто сказал? Тот же карпов? Хотите инсайд? Он только за Динамо Барнаул хочет играть
+25
-3
+22
Только сегодня писали что он уже почти в Локо перешел.Надоели.
+11
-3
+8
Ответ Hero-call
ПрАвал - это твоя грамотность
Действительно. Там другая ошибка - раз из Ференцвароша, то не вингер, а Венгр.
+3
0
+3
Из ПСЖ в Спартак - такое себе
+2
0
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Ответ Дядя ТУРА
Кто сказал? Тот же карпов? Хотите инсайд? Он только за Динамо Барнаул хочет играть
За Барнаул дельфин всегда мечтал сыграть. И кажется всё к этому идёт.
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Кто сказал? Тот же карпов? Хотите инсайд? Он только за Динамо Барнаул хочет играть
Он с детства за Махачкалу!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Статистика достаточно средняя. Он точно нужен Спартаку ?
7+7 в 27 играх это практически топовая статистика для вингера
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Насколько глубок инсайдер Карпов? Частенько пальцем в небо
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Странный трансфер. Сказать больше нечего
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Нахер он нужен, очередной Бангонда, на чистых мячах и в контратаку только может, в позиционном нападении ноль, пас посредственный
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Статистика достаточно средняя.
Он точно нужен Спартаку ?
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посмотрим, но по мне, нужен был Пиняев...
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Ответ trick00
Но он же только за локомотив хочет играть))
Завтра Локомотив перехватит его в Тушино 🤣
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Ответ eld_14
Из ПСЖ в Спартак - такое себе
не все поняли)
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