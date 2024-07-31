Кузнецов о том, почему выбрал СКА, а не «Трактор»: «Тяжелое решение. Резко уехать из Вашингтона через Роли сразу в Челябинск – спокойной жизни у меня бы не получилось»

Теги СКА Трактор Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов объяснил, почему решил перейти в СКА, а не «Трактор».

32-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга после расторжения контракта с «Каролиной». Ранее в России он выступал только за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год.

– А почему не «Трактор», в самом деле?

– В данный момент все так сложилось, что я пока не готов ехать в Челябинск. Не то чтобы в «Трактор», а именно сам город – мне там было бы очень тяжело.

И нужно время, чтобы немного перестроиться. Резко бы сейчас, знаете, уехать из Вашингтона через Роли (столица штата Северная Каролина – Спортс) сразу в Челябинск – спокойной жизни у меня бы не получилось. Наверное, мне вообще на улицу невозможно было бы выйти.

Ничего против организации «Трактор» не имею. Это мой дом, правильно? Но я принял очень тяжелое решение именно в психологическом плане. И повторю, что тут было много факторов.

– С руководством «Трактора» вы поговорили, и вас поняли?

– Естественно, конечно, – сказал Евгений Кузнецов

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74 комментария
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Так и сказал бы что стремно жить в Челябинске что мяться то?
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"Я очень люблю Челябу, но у меня есть 4 миллиарда причин поехать в Питер", - подытожил Кузнецов.
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Ответ icey_punk
Ну как бы Роли столица перспективного развивающегося штата. По блогам видел что много русских в Сев Каролину перебираются. Челябинск тоже хороший город, доставка нормально работает, рестораны хорошие, метро чистое, но экология наверное не очень.
Метро чище некуда у нас, ни одного пассажира, ни одного поезда
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А как же "я с ЧТЗ, мне нечего бояться"?
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Ответ sd4fmwrvz8
Так и сказал бы что стремно жить в Челябинске что мяться то?
Так он по существу так и сказал, ну и деньги пока не отменили. В Питере вчетверо больше получит. Осуждать его за это?
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Сейчас будут рассказы про то что деньги не главное, признания в любви к родине и восхищение ромашкой. 🤡
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Иуда, на гостевой матч тоже не приезжай, тебя вся арена покроет
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Ответ Максим Макеев
а че Челябинск хуже Роли? вот это заявление уровня иноагента
В Роли кокаин чище.
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Ответ icey_punk
Ну как бы Роли столица перспективного развивающегося штата. По блогам видел что много русских в Сев Каролину перебираются. Челябинск тоже хороший город, доставка нормально работает, рестораны хорошие, метро чистое, но экология наверное не очень.
Метро да, шикарное, чистейшее я бы сказал, а ещё такое не заметно, как буд-то и нет его вовсе:)
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Ответ Wayne Gretzky 99
Его ж Челябинск продал за бешбабло. Кто иуда-то?)
эти права истекли 3 года назад
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А говорил что за Питер или Москву играть не будешь.
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Лжепатриот ЧТЗ. Так бы и сказал, Дулина боюсь.
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Ответ Ноу криминалити
Иуда, на гостевой матч тоже не приезжай, тебя вся арена покроет
Его ж Челябинск продал за бешбабло. Кто иуда-то?)
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Никто бы слова не сказал, если б Женя сам не говорил, что если в РФ, то только Трактор. А так, балаболом оказался…
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Мда... 😐 Позорище... Неужели так важны деньги? Не осталось ничего святого?
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+3
Ответ icey_punk
Ну как бы Роли столица перспективного развивающегося штата. По блогам видел что много русских в Сев Каролину перебираются. Челябинск тоже хороший город, доставка нормально работает, рестораны хорошие, метро чистое, но экология наверное не очень.
Первый пункт качества жизни в городе - «доставка нормально работает». Как изменился мир…
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Ответ sd4fmwrvz8
Так и сказал бы что стремно жить в Челябинске что мяться то?
стрёмно сказать, что ему там стрёмно жить, поэтому и не сказал)
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Ответ Ноу криминалити
Иуда, на гостевой матч тоже не приезжай, тебя вся арена покроет
Ну.да.клуб права на него продал СКА и Кузнецов,иуда.
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Ответ Al561
Логика в его словах есть. В Челябинске у него много друзей, парень он общительный, были бы искушения погулять, выпить и тд.
Грязь можно и в Питере найти.
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Руководство может и поняло, а вот горожане не поймут. Лучше не приезжай на матчи в Че
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Красивый город, красивая зарплата, полный стадион. Всё тебя поняли, Женёк
+4
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а че Челябинск хуже Роли? вот это заявление уровня иноагента
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Ответ Kenshin
Мда... 😐 Позорище... Неужели так важны деньги? Не осталось ничего святого?
Вам бы предложили 500 млн. в Питере, вы бы поехали за 80-90 в Челябинск?
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Ответ yufireff
эти права истекли 3 года назад
это как-то изменяет факт, что Трактор его ПРОДАЛ за бабки? тогда, в 2017-ом, Трактор объявили иудами?
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Да, понятно, что всё решено было сразу, про Челябинск просто ширма, губер раздачей календариков электорату обойдется
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Ахахахах ,Челябинск бы его угнетал, как же смешно это читать... Так бы и сказал, что повлияло много других факторов (тут скорее не много факторов, а один и очень огромный). Че лепить то пургу всякую, нормальный город Челябинск для жизни. И если бы в свое время не сморозил, что в КХЛ он поедет только в Трактор, никто бы ниче не говорил. Я бы лично порадовался за него, что сможет нехило навариться в Питере, хоть и не совсем честно, но это не его уже проблемы
+2
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Ответ Wayne Gretzky 99
Его ж Челябинск продал за бешбабло. Кто иуда-то?)
Ромку на бабло кинули, это за счастье.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Так он по существу так и сказал, ну и деньги пока не отменили. В Питере вчетверо больше получит. Осуждать его за это?
его уже иудой объявили.
лично я знаю несколько людей, которые уехали из Челябинска или Магнитогорска. могу на собственном опыте сказать, что возвращаться туда не хочет не только Кузнецов.
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Что ещё раз доказывает, что едет он не играть, а заниматься не спокойной жизнью)
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Ответ Максим Макеев
а че Челябинск хуже Роли? вот это заявление уровня иноагента
Ну так в СПб явно лучше чем в Челябинске
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