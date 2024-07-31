Кузнецов о том, почему выбрал СКА, а не «Трактор»: «Тяжелое решение. Резко уехать из Вашингтона через Роли сразу в Челябинск – спокойной жизни у меня бы не получилось»

Евгений Кузнецов объяснил, почему решил перейти в СКА, а не «Трактор».

32-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга после расторжения контракта с «Каролиной». Ранее в России он выступал только за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год.

– А почему не «Трактор», в самом деле?

– В данный момент все так сложилось, что я пока не готов ехать в Челябинск. Не то чтобы в «Трактор», а именно сам город – мне там было бы очень тяжело.

И нужно время, чтобы немного перестроиться. Резко бы сейчас, знаете, уехать из через Роли (столица штата Северная Каролина – Спортс) сразу в Челябинск – спокойной жизни у меня бы не получилось. Наверное, мне вообще на улицу невозможно было бы выйти.

Ничего против организации «Трактор» не имею. Это мой дом, правильно? Но я принял очень тяжелое решение именно в психологическом плане. И повторю, что тут было много факторов.

– С руководством « » вы поговорили, и вас поняли?

– Естественно, конечно, – сказал .