Олимпиада-2024. Баскетбол. Пуэрто-Рико против Сербии, США сыграют с Южным Суданом

Сегодня состоятся два матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

Пуэрто-Рико сойдется с Сербией Николы Йокича, главные фавориты из США сыграют с Южным Суданом.

Париж, Франция

Групповой этап

Группа C

Положение команд: США – 1-0, Южный Судан – 1-0, Пуэрто-Рико – 0-1, Сербия – 0-1.

Группа А

Положение команд: Канада – 2-0, Австралия – 1-1, Испания – 1-1, Греция – 0-2.

Группа B

Положение команд: Германия – 2-0, Франция – 2-0, Япония – 0-2, Бразилия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.