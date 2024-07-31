Олимпиада-2024. Баскетбол. Пуэрто-Рико против Сербии, США сыграют с Южным Суданом

Теги результаты сборная США сборная Пуэрто-Рико сборная Сербии Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир сборная Южного Судана Баскетбол

Сегодня состоятся два матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

Пуэрто-Рико сойдется с Сербией Николы Йокича, главные фавориты из США сыграют с Южным Суданом.

Олимпиада-2024

Париж, Франция

Групповой этап

Группа C

Пуэрто-Рико – Сербия
Дата проведения
31 июля, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

США – Южный Судан
Дата проведения
31 июля, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Положение команд: США – 1-0, Южный Судан – 1-0, Пуэрто-Рико – 0-1, Сербия – 0-1. 

Группа А

Положение команд: Канада – 2-0, Австралия – 1-1, Испания – 1-1, Греция – 0-2. 

Группа B

Положение команд: Германия – 2-0, Франция – 2-0, Япония – 0-2, Бразилия – 0-2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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20 комментариев
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Ответ Yakkanen
парни, стоит юж судан с форой 29.5 брать?)
в товарке нужно было +40 забирать. Здесь выйдут уже не на чилле + КД в обойме. 50 на 50 в общем
+3
0
+3
Ответ RayAllen20
за судан!
За Тудан!
+4
-1
+3
Ответ Плейбуки Дока Риверса
За Тудан!
И за Монгол Шуудан😀
+3
0
+3
Ответ Фёдор Молчанов
Мужики, где показывают?
Евроспорт
+2
0
+2
Ответ Фёдор Молчанов
Мужики, где показывают?
Рекомендую группу Вконтакте Wild Sport
+2
0
+2
за судан!
+4
-3
+1
Ребята с юга должны победить ребят с севера
0
0
0
Ответ Yakkanen
парни, стоит юж судан с форой 29.5 брать?)
Однозначно да
+1
-1
0
Ответ Yakkanen
парни, стоит юж судан с форой 29.5 брать?)
США свои 100 очков наберут, вопрос сколько кинет Судан, вряд ли им дадут кидать как в товарке, да и не уверен, что полетит с высоким процентом у африканцев.
0
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Ответ Yakkanen
эх, что-то моя интуиция молчит насчет этой игры... тогда лучше просто посмотрю под чипсы)
ну по моим ощущениям здесь придется потеть уже до самой сирены с такой разницей. Причем играть будут до конца, а не как в нба любят постоят постучать за минуту до сирены при 20+, т.к разница может понадобится и игроки осведомлены об этом. С Сербией Курри бросал в посл. владении.
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Ответ Фёдор Молчанов
Мужики, где показывают?
На официальном сайте олимпиады, в Вконтакте
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Ответ Фёдор Молчанов
Мужики, где показывают?
All About NBA, там и комментаторы норм
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Ответ Mat1313
All About NBA, там и комментаторы норм
Они так откровенно клянчат донаты, что уши вянут)
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Ответ albert_lucky
И за Монгол Шуудан😀
За Судак!
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