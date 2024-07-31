Олимпиада-2024. Баскетбол. Пуэрто-Рико против Сербии, США сыграют с Южным Суданом
Сегодня состоятся два матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.
Пуэрто-Рико сойдется с Сербией Николы Йокича, главные фавориты из США сыграют с Южным Суданом.
Париж, Франция
Групповой этап
Группа C
- Дата проведения
- 31 июля, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
- Дата проведения
- 31 июля, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Положение команд: США – 1-0, Южный Судан – 1-0, Пуэрто-Рико – 0-1, Сербия – 0-1.
Группа А
Положение команд: Канада – 2-0, Австралия – 1-1, Испания – 1-1, Греция – 0-2.
Группа B
Положение команд: Германия – 2-0, Франция – 2-0, Япония – 0-2, Бразилия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.