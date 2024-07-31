Экс-любовница Уокера хотела 30 000 фунтов в месяц на машину для няни, 30 000 на кондиционеры, 31 200 на искусственное поле для дочери. Игрок «Ман Сити» уже потратил 4 млн на дом Гудмен

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Кайл Уокер девушки и спорт деньги Футбол

Опубликован полный список трат экс-любовницы Кайла Уокера Лорин Гудмен.

Модель и звезда реалити-шоу, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд по семейным делам – она требовала взыскать с Уокера дополнительные ежемесячные выплаты по уходу за детьми на сумму 3 900 фунтов, а также единовременную выплату в размере 212 тысяч фунтов. Кроме того, Гудмен потребовала 30 тысяч фунтов на покупку автомобиля для няни, 48 тысяч фунтов на мебель и телевизор, более 9 000 фунтов на установку камер видеонаблюдения и 5,6 тысячи на сигнализацию, а также более 52 тысяч фунтов на шторы и жалюзи.

Судья отклонил большую часть требований Гудмен, обвинив Лорин в «легкомысленных тратах». Так, в ходе судебных заседаний был рассмотрен 30-страничный документ, в котором содержится список расходов женщины.

По данным The Sun, в нем значатся: 30 000 фунтов на кондиционеры, 31 200 фунтов на площадку с искусственным газоном для дочери Кинары, которая якобы продемонстрировала задатки футболистки с потенциалом игры в сборной Англии, 20 000 фунтов на мебель, 70 000 фунтов каждые три года на пользование автомобилем, 14 750 в месяц/150 000 фунтов в год на содержание одного ребенка – для обоих детей, 3 900 фунтов в месяц на няню (30 часов в неделю по 30 фунтов в час), 30 000 фунтов в месяц на автомобиль для няни, который нужно менять каждые три года, садовник по цене 28 фунтов в час, 171,81 фунта в месяц за два мобильных телефона – один для семьи, один для друзей, 800 фунтов на фильтры для воды, более 2 000 фунтов на садовую мебель, 1 499 фунтов на стулья и стол для сада, 6 250 фунтов на шкафы, 2 149 фунтов на наружное освещение, 9 000 фунтов на жалюзи, 1 619 фунтов на духовку, 996 фунтов на барные стулья, 15 396 фунтов на диваны и 3 925 фунтов на диваны-кровати. Также она требовала изготовленные на заказ детские ворота и даже утюг.

Кроме того, Уокер, состояние которого оценивается в 27 млн фунтов, уже заплатил: 4 млн фунтов за дом Лорин в Сассексе, 10 000 фунтов за его содержание, а также 48 000 фунтов за новые шкафы, 52 164 фунтов за новые жалюзи и шторы, 9 115 фунтов за камеры видеонаблюдения, 5 651 фунтов за сигнализацию, 75 000 за мебель. В 28 000 фунтов обошлась замена ворот для дома.

Что касается детей, футболист выплачивает алименты – 9 188 фунтов в месяц на сына Кайро и 7 000 фунтов в месяц на дочь Кинару. Он также тратил 5 590 в месяц на расходы по уходу за детьми и оплатил услуги няни стоимостью 27 000 плюс 16 678 фунтов. 10 000 фунтов были потрачены на празднование четвертого дня рождения Кайро и 30 000 фунтов на подарки для Кинары. 73 000 фунтов игрок вложил в премиальные облигации и банковский счет для Кайро.

Также футболист взял на себя траты на судебные издержки для него и Лорин. Он заплатил за двоих 1 059 717 фунтов, а также 245 000 фунтов за судебные издержки женщины в финансовом разбирательстве по одному из общих детей.

Дополнительные 40 840 фунтов были потрачены Кайлом, чтобы погасить часть долгов Лорин. Долги женщины по одним кредитным картам составляли порядка 3 996 фунтов.

При этом отмечается, что Гудмен зарабатывает 15 000 фунтов на реалити-шоу Celebs Go Dating плюс порядка 600-800 фунтов в месяц на блоге в социальных сетях.

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89 комментариев
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Ответ КБ_12
Дорогие нынче дырки пошли)
Какая она тебе дырка?!? Имей уважение это чья-то сестра. Называй ее насадка на член
+249
-17
+232
Дорогие нынче дырки пошли)
+183
-6
+177
Бывшая Сафонова законспектировала
+98
-6
+92
Ответ Дядя ТУРА
Какая она тебе дырка?!? Имей уважение это чья-то сестра. Называй ее насадка на член
Какая дорогая насадка
+55
-3
+52
Идеальный кандидат для рекламы Durex
+52
-1
+51
Нытикам в ветках про Сафонова обращаю внимание на сам размер алиментов (никаких 25%, а вполне солидные 8-9 тысяч фунтов), подход суда и его резолюцию.
Также обращаю внимание как суд скурпулезно разбирался в всех расходах и выплатах. Сюрприз! Оказывается все расходы можно контролировать и обсуждать в суде, еще и вердиут получать.

Достаточно лишь адекватного закона и компетентного суда.

Ну а хотелки любовницы - без комментариев.
+45
-6
+39
##### себе
+36
-3
+33
Какой же Роналду крутой. И не женат, и большинство детей без матерей.
+25
-2
+23
А кольян няне, разве нет?
+24
-3
+21
Ответ Minsk Belarus
где они таких содержанок себе находят? или там целый проект по "подкладыванию"
А вы думаете все эти модели-фитоняшки-инстаняшки занимаются всем этим потому что им просто хочется доставить побольше удовольствия мужчинам?
+19
-1
+18
где они таких содержанок себе находят? или там целый проект по "подкладыванию"
+19
-3
+16
Шторами видимо планировалось обвешать весь дом целиком.
+11
0
+11
Если ей не хватает денег на обеспечение и воспитание детей (судя по её запросам), почему детей с отцом не оставляют?
+12
-1
+11
Покупка автомобиля для няни - огонь! 🔥
Можно я буду любовницей няни (чисто номинально) и мне можно и б/у и даже на катер небольшой согласен.
+8
0
+8
Очень офигевшая особь.
+8
0
+8
Ответ иди поплачь
Больше всего смущает 30.000 на кондиционеры🤔 Это что за кондеры такие))
А меня больше порадовали барные стулья. Очевидно же что для детишек ))
+8
0
+8
Ответ Minsk Belarus
где они таких содержанок себе находят? или там целый проект по "подкладыванию"
Это же целая индустрия - любовницы, агенты, "инвесторы", "менеджеры по управлению" и т. д.
Часто крайне недалекие ребята с кучей бабок - идеальные кандидаты для разного рода разводов на бабки.
+9
-1
+8
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Какая дорогая насадка
Эргономичная :))
+8
0
+8
Судья красавчик - просто ввел все хотелки и сравнил цены на Али.
52 164 фунтов за новые жалюзи и шторы превратились в 521 фунт. Детский утюг с Али в подарок положат
+6
0
+6
Сам виноват - связался со шкурой и вот результат, зря только детей от неё настрогал😐
+7
-1
+6
Ответ Cruel Snake
А кольян няне, разве нет?
А айфон троюродной сестре няне?
+8
-2
+6
Больше всего смущает 30.000 на кондиционеры🤔
Это что за кондеры такие))
+5
0
+5
Ушлая дама. Почти такая же, как дама, которая от Бориса Беккера родила необычным способом.
+4
0
+4
Ответ red hikkikomori
Так это к закону вопрос, это не отменяет того что Сафонов - 4МО. Есть закон - будь добр исполнять его, а то детей заделал и в кусты, когда детей делал - знал что закон такой
о алень нарисовался, настоящий мусчина
+6
-2
+4
Самый дорогой чехол для члена
+4
0
+4
Типичные бабы , но ещё скажут что она права а Уокер жмот
+6
-2
+4
Ответ Дядя ТУРА
Если в рублях то нормально
В Зимбабвийских долларах просто шедеврально
+3
0
+3
Соул Гудмен ей случаем никем не приходится?) С такими хотелками в суд только он может пойти)
+3
0
+3
Ответ Джон Силвер_1116158947
Нытикам в ветках про Сафонова обращаю внимание на сам размер алиментов (никаких 25%, а вполне солидные 8-9 тысяч фунтов), подход суда и его резолюцию. Также обращаю внимание как суд скурпулезно разбирался в всех расходах и выплатах. Сюрприз! Оказывается все расходы можно контролировать и обсуждать в суде, еще и вердиут получать. Достаточно лишь адекватного закона и компетентного суда. Ну а хотелки любовницы - без комментариев.
Так это к закону вопрос, это не отменяет того что Сафонов - 4МО. Есть закон - будь добр исполнять его, а то детей заделал и в кусты, когда детей делал - знал что закон такой
+11
-8
+3
Нормальные хотелки 👍 тоже хочу
+6
-3
+3
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