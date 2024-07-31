Экс-любовница Уокера хотела 30 000 фунтов в месяц на машину для няни, 30 000 на кондиционеры, 31 200 на искусственное поле для дочери. Игрок «Ман Сити» уже потратил 4 млн на дом Гудмен

Опубликован полный список трат экс-любовницы Кайла Уокера Лорин Гудмен.

Модель и звезда реалити-шоу, воспитывающая от сына и дочь, обратилась в суд по семейным делам – она требовала взыскать с Уокера дополнительные ежемесячные выплаты по уходу за детьми на сумму 3 900 фунтов, а также единовременную выплату в размере 212 тысяч фунтов. Кроме того, Гудмен потребовала 30 тысяч фунтов на покупку автомобиля для няни, 48 тысяч фунтов на мебель и телевизор, более 9 000 фунтов на установку камер видеонаблюдения и 5,6 тысячи на сигнализацию, а также более 52 тысяч фунтов на шторы и жалюзи.

Судья отклонил большую часть требований Гудмен, обвинив Лорин в «легкомысленных тратах». Так, в ходе судебных заседаний был рассмотрен 30-страничный документ, в котором содержится список расходов женщины.

По данным The Sun, в нем значатся: 30 000 фунтов на кондиционеры, 31 200 фунтов на площадку с искусственным газоном для дочери Кинары, которая якобы продемонстрировала задатки футболистки с потенциалом игры в сборной Англии, 20 000 фунтов на мебель, 70 000 фунтов каждые три года на пользование автомобилем, 14 750 в месяц/150 000 фунтов в год на содержание одного ребенка – для обоих детей, 3 900 фунтов в месяц на няню (30 часов в неделю по 30 фунтов в час), 30 000 фунтов в месяц на автомобиль для няни, который нужно менять каждые три года, садовник по цене 28 фунтов в час, 171,81 фунта в месяц за два мобильных телефона – один для семьи, один для друзей, 800 фунтов на фильтры для воды, более 2 000 фунтов на садовую мебель, 1 499 фунтов на стулья и стол для сада, 6 250 фунтов на шкафы, 2 149 фунтов на наружное освещение, 9 000 фунтов на жалюзи, 1 619 фунтов на духовку, 996 фунтов на барные стулья, 15 396 фунтов на диваны и 3 925 фунтов на диваны-кровати. Также она требовала изготовленные на заказ детские ворота и даже утюг.

Кроме того, Уокер, состояние которого оценивается в 27 млн фунтов, уже заплатил: 4 млн фунтов за дом Лорин в Сассексе, 10 000 фунтов за его содержание, а также 48 000 фунтов за новые шкафы, 52 164 фунтов за новые жалюзи и шторы, 9 115 фунтов за камеры видеонаблюдения, 5 651 фунтов за сигнализацию, 75 000 за мебель. В 28 000 фунтов обошлась замена ворот для дома.

Что касается детей, футболист выплачивает алименты – 9 188 фунтов в месяц на сына Кайро и 7 000 фунтов в месяц на дочь Кинару. Он также тратил 5 590 в месяц на расходы по уходу за детьми и оплатил услуги няни стоимостью 27 000 плюс 16 678 фунтов. 10 000 фунтов были потрачены на празднование четвертого дня рождения Кайро и 30 000 фунтов на подарки для Кинары. 73 000 фунтов игрок вложил в премиальные облигации и банковский счет для Кайро.

Также футболист взял на себя траты на судебные издержки для него и Лорин. Он заплатил за двоих 1 059 717 фунтов, а также 245 000 фунтов за судебные издержки женщины в финансовом разбирательстве по одному из общих детей.

Дополнительные 40 840 фунтов были потрачены Кайлом, чтобы погасить часть долгов Лорин. Долги женщины по одним кредитным картам составляли порядка 3 996 фунтов.

При этом отмечается, что Гудмен зарабатывает 15 000 фунтов на реалити-шоу Celebs Go Dating плюс порядка 600-800 фунтов в месяц на блоге в социальных сетях.