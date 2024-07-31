Александр Мостовой: «Верните Абаскаля! 2 года вам твердил: посторонние люди в футболе. Все эти комментаторы, лизоблюды – верните, чтобы они опять зализывали»

Александр Мостовой вспомнил о Гильермо Абаскале после игры «Спартака» с «Динамо».

Красно-белые победили в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 3:0.

– Верните Абаскаля, верните его!

– Зачем?

– Ну как зачем? Все эти комментаторы, все лизуны, лизоблюды, которые про него кричали... Верните Абаскаля, чтобы они опять зализывали.

Безобразие просто! 2 года вам твердил: посторонние люди в футболе. Вы еще им лижите!

А сейчас я слышу другие разговоры, – сказал бывший полузащитник « ».

«Спартак» выиграл два матча подряд с общим счетом 6:1 после поражения от «Оренбурга»