Александр Мостовой: «Верните Абаскаля! 2 года вам твердил: посторонние люди в футболе. Все эти комментаторы, лизоблюды – верните, чтобы они опять зализывали»
Александр Мостовой вспомнил о Гильермо Абаскале после игры «Спартака» с «Динамо».
Красно-белые победили в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 3:0.
– Верните Абаскаля, верните его!
– Зачем?
– Ну как зачем? Все эти комментаторы, все лизуны, лизоблюды, которые про него кричали... Верните Абаскаля, чтобы они опять зализывали.
Безобразие просто! 2 года вам твердил: посторонние люди в футболе. Вы еще им лижите!
А сейчас я слышу другие разговоры, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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