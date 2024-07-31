Александр Мостовой: «Верните Абаскаля! 2 года вам твердил: посторонние люди в футболе. Все эти комментаторы, лизоблюды – верните, чтобы они опять зализывали»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой вспомнил о Гильермо Абаскале после игры «Спартака» с «Динамо».

Красно-белые победили в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 3:0.

– Верните Абаскаля, верните его!

– Зачем?

– Ну как зачем? Все эти комментаторы, все лизуны, лизоблюды, которые про него кричали... Верните Абаскаля, чтобы они опять зализывали.

Безобразие просто! 2 года вам твердил: посторонние люди в футболе. Вы еще им лижите!

А сейчас я слышу другие разговоры, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

«Спартак» выиграл два матча подряд с общим счетом 6:1 после поражения от «Оренбурга»

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39 комментариев
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Перед глазами почему-то картина, на которой Мостового упаковывают в рубашку с длинными рукавами люди в белых халатах...
+82
-2
+80
Жалко Мостового
+32
-3
+29
Ответ Мартинелли
Жалко Мостового
Не, уже не жалко.
+28
-1
+27
Абаскаль не обыгрывал Динамо? Лещука причем
+14
0
+14
Ответ леннорыч-абрамович
Перед глазами почему-то картина, на которой Мостового упаковывают в рубашку с длинными рукавами люди в белых халатах...
Красава
+12
-4
+8
Да хватит у него постоянно брать интервью!
+6
0
+6
Верните Саше разум!
+4
-1
+3
Ответ Мартинелли
Жалко Мостового
Смех продлевает жизнь
+3
0
+3
когда уже перестанут цитировать этого душевнобольного обиженного господина…
+3
0
+3
Что за набор слов? он поддатый что-ли??🤔
+3
-1
+2
Ответ леннорыч-абрамович
Перед глазами почему-то картина, на которой Мостового упаковывают в рубашку с длинными рукавами люди в белых халатах...
почему-то картинка из фильма "Кавказская пленница")
Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве
+2
0
+2
У Абаскаля в чемпионате по моему было несколько побед подряд если не больше,в первый сезон.
+2
0
+2
Ответ Матвей Суицидин
Третий тур еще не наступил, а КБ уже празднуют
че ты несёшь 🤡?
+4
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+1
Мост кадр ! Отлично хайпует.Надеюсь ему платят за комментарии
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Ответ Dr.Gebbelsss
Да хватит у него постоянно брать интервью!
Не, надо поржать
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Перепил ?
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Ответ Spartakus1984
Как Царя из фильма,Иван Васильевич меняет профессию)).
При слове Каррера у него реанимация?
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Ответ леннорыч-абрамович
Перед глазами почему-то картина, на которой Мостового упаковывают в рубашку с длинными рукавами люди в белых халатах...
https://youtu.be/2rVDT5WQ6-4
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Истерика
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Ответ леннорыч-абрамович
Перед глазами почему-то картина, на которой Мостового упаковывают в рубашку с длинными рукавами люди в белых халатах...
Пакуют его в скорую, а он - вы что творите? Говорит
0
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Ответ леннорыч-абрамович
Перед глазами почему-то картина, на которой Мостового упаковывают в рубашку с длинными рукавами люди в белых халатах...
Как Царя из фильма,Иван Васильевич меняет профессию)).
+2
-2
0
Ответ леннорыч-абрамович
Перед глазами почему-то картина, на которой Мостового упаковывают в рубашку с длинными рукавами люди в белых халатах...
И тут он падает без сознания услышав фамилию Абаскаль! Товарищ Абаскаль!!!
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Ну это уже как крик из палаты
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Ответ Dr.Gebbelsss
Да хватит у него постоянно брать интервью!
У него уже не берут, он сам дает. Царская милость
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Прям истерика
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что ни говори, но бред Мостового все же лучше и роднее, чем трансляция газеты Спид-инфо
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Опять выпил больше нормы?
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Журналист даже удивился-Зачем???)))Он же наверное просто спросил у Царя, как ему матч?
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Я так и не понял, что хотел сказать Мостовой?
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Прав. Гнали весь матч полную чушь
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