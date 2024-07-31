Кузнецов может заработать более 4 млрд рублей за 4 года в СКА с учетом бонусов («СЭ»)

Евгений Кузнецов может заработать 4 миллиарда рублей в СКА.

Сегодня 32-летний нападающий подписал контракт с петербургским клубом на 4 года.

По информации « », зарплата хоккеиста составит 50 миллионов рублей в первый сезон, по 92 млн – в последующих трех. Таким образом, Кузнецов гарантированно получит 326 млн рублей.

Однако с учетом личных и командных бонусов, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить четыре миллиарда рублей.

По регламенту подобные бонусы выплачиваются за попадание в тройку лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков регулярного чемпионата, а также за победу в Кубке Гагарина.

Детали трансфера Кузнецова в СКА: Ротенберг ждал его еще 7 лет назад, звездам срезают зарплаты

Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой