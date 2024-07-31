Кузнецов может заработать более 4 млрд рублей за 4 года в СКА с учетом бонусов («СЭ»)

Теги СКА КХЛ Евгений Кузнецов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Евгений Кузнецов может заработать 4 миллиарда рублей в СКА.

Сегодня 32-летний нападающий подписал контракт с петербургским клубом на 4 года. 

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста составит 50 миллионов рублей в первый сезон, по 92 млн – в последующих трех. Таким образом, Кузнецов гарантированно получит 326 млн рублей. 

Однако с учетом личных и командных бонусов, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить четыре миллиарда рублей.

По регламенту КХЛ подобные бонусы выплачиваются за попадание в тройку лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков регулярного чемпионата, а также за победу в Кубке Гагарина.

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112 комментариев
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Убыток "Газпрома" за первое полугодие 480 млрд. рублей. И тут еще птичка прилетела за кормом... Стая черных лебядей...
+172
-3
+169
Аха-ха.
Официальная 320 млн. и бонусами еще 3700 млн.))
Это в 11,5 раз больше официальной.
Нормальные бонусы это 20, 30%, иногда 50%.
А тут 1100% бонусы.
Это просто позорный позор, чтобы обойти мнимый потолок. Кому он нужен ваш этот потолок.
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+136
Это ж сколько кг своего любимого лакомства он купить сможет.....
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+58
ахахахаха, а у нас толпы идут за 200 тысяч, которые защищают жопы миллиардеров ценой своей жизни. ну-ну)))
+53
-3
+50
Ответ Leser
Убыток "Газпрома" за первое полугодие 480 млрд. рублей. И тут еще птичка прилетела за кормом... Стая черных лебядей...
Чистый убыток, относящийся к акционерам, составил 629 миллиардов рублей, что стало первым таким результатом за четверть века, а газовый бизнес отдельно принес убыток в 1,179 триллиона.
+44
-1
+43
Ответ Leser
Убыток "Газпрома" за первое полугодие 480 млрд. рублей. И тут еще птичка прилетела за кормом... Стая черных лебядей...
Не волнуйтесь, мы все оплатим.
+46
-6
+40
Ответ Caniball
Аха-ха. Официальная 320 млн. и бонусами еще 3700 млн.)) Это в 11,5 раз больше официальной. Нормальные бонусы это 20, 30%, иногда 50%. А тут 1100% бонусы. Это просто позорный позор, чтобы обойти мнимый потолок. Кому он нужен ваш этот потолок.
А ещё потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей. Один игрок Ска заработает за год 1 миллиард
+41
-2
+39
Надеюсь, на каждом стадионе будет кричалка "СКА - позор российского хоккея". Беспредел похуже албанцев
+40
-3
+37
4 лярда наркоману, чтобы он не напрягаясь катался на коньках..... Когда будет открыта хоть одна новая станция метро в СПБ- хрен знает, но 4 лярда шайбисту- пожалуйста. Может и не связаны эти вещи, но понимания у меня ноль. Ротенберг в край охренел.
+37
-2
+35
Теперь ни у кого нет сомнений, что СКА - позор российского хоккея.
+32
-3
+29
Условия бонуса - коньки шнуровать?
+23
-1
+22
Вся страна и так болеет против СКА, а теперь будет радоваться любым неудачам СКА и всем проигрышам! Вперед Трактор
+22
-2
+20
Ответ Ozz99
А ещё потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей. Один игрок Ска заработает за год 1 миллиард
Ну он же свой. Вон какой гол Питсбургу в 2018 забросил.
А своих же не бросаем. Так вроде.
+14
0
+14
И да, пожелаем Евгению не разводиться ;)
+14
-2
+12
А мы тут переживали, что этот торчок меньше чем в НХЛ заработает) лол)
+11
0
+11
Ответ Leser
Убыток "Газпрома" за первое полугодие 480 млрд. рублей. И тут еще птичка прилетела за кормом... Стая черных лебядей...
На майках за месяц отобьют, не переживай
+11
-2
+9
Лучше бы дороги строили и ремонтировали коммуникации!

Зимой опять трубы лопнут, без отопления сидеть придется...

Такие новости просто разжигают ненависть в народе, это ж получается зарплата как у МакДэвида по сути, 11млн баксов в год. С каких пор они хоккеисты одного уровня?
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Кузя теперь лутает чистыми больше чем Маккиннон)) ахахаахахха
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+7
За что платят им такие деньги?! Да хоккеист и что бл..ь?!А учителя, врачи, шахтёры, люди которые трудятся на производстве и прочие профессии хуже что ли? Но они и близко таких денег не имеют, а эти криворукие шайбисты гребут уже даже не миллионами. Беспредел полный. У того же нарика Кузнецова что зубы что ли на жопе. Ну куда ему столько денег, ни черта я чего-то не понимаю в этой жизни похоже.
+8
-1
+7
Ахренеть конечно, но у Ромки длинные контракты мало кто отрабатывает, даже скорее никто.
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0
+6
Чисто технически, какие же это бонусы? Ещё один бюджет всей команды за достижение цели (чемпионства)?
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-1
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Ответ unbelievable
Условия бонуса - коньки шнуровать?
Выйти на лед 13-ым форвардом на 30 секунд в матче.
+7
-1
+6
Ответ NACfoRekcuF
Комментарий скрыт
Налоги, налоги, и не малые, ввиду уровня доходов. А ты что? Раз спросил.
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+5
мда. я такое тяжелое время такое происходит
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-1
+5
Ответ Bei Bender
Комментарий скрыт
Володька, ты что-ли?😂😂😂Иди по бумажке читай дальше))
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-2
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Охранеть...Какие же деньги на чьи-то игрульки. И это только один хоккеист...
+4
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+4
Ответ Leser
Убыток "Газпрома" за первое полугодие 480 млрд. рублей. И тут еще птичка прилетела за кормом... Стая черных лебядей...
а это им еще столетие Зенита праздновать!
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Ответ Больное животное
они зарабатывают большие деньги за счет своей популярности. это продажа билетов на матчи, телетрансляции, реклама, мерч.
кто "они"? хоккеисты в НХЛ - да. Хоккеисты в КХЛ - банальные нахлебники, не заслуживающие ни-**-*.
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Роман Ротенберг прокомментировал вылет СКА во 2-м раунде Кубка Гагарина 2025, по мнению тренера, основная причина состоит в том, что у соперника (скажем Трактор или Автомобилист) состав был моложе и костяк команды состоял из молодых хоккеистов, в то время как СКА ставит задачу продлевать век хоккеиста, а еще там на одного легионера больше.
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Через год в Торпедо профессор приземлит.
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