Кузнецов может заработать более 4 млрд рублей за 4 года в СКА с учетом бонусов («СЭ»)
Евгений Кузнецов может заработать 4 миллиарда рублей в СКА.
Сегодня 32-летний нападающий подписал контракт с петербургским клубом на 4 года.
По информации «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста составит 50 миллионов рублей в первый сезон, по 92 млн – в последующих трех. Таким образом, Кузнецов гарантированно получит 326 млн рублей.
Однако с учетом личных и командных бонусов, которые не учитываются в потолке зарплат, его доход за время действия соглашения может превысить четыре миллиарда рублей.
По регламенту КХЛ подобные бонусы выплачиваются за попадание в тройку лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков регулярного чемпионата, а также за победу в Кубке Гагарина.
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Официальная 320 млн. и бонусами еще 3700 млн.))
Это в 11,5 раз больше официальной.
Нормальные бонусы это 20, 30%, иногда 50%.
А тут 1100% бонусы.
Это просто позорный позор, чтобы обойти мнимый потолок. Кому он нужен ваш этот потолок.
А своих же не бросаем. Так вроде.
Зимой опять трубы лопнут, без отопления сидеть придется...
Такие новости просто разжигают ненависть в народе, это ж получается зарплата как у МакДэвида по сути, 11млн баксов в год. С каких пор они хоккеисты одного уровня?