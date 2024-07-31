Семак о «Зените»: «Важно, чтобы был форвард, хорошо играющий на втором этаже. Изидор — игрок немножко другого плана» 

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Вильзон Изидор Футбол

Сергей Семак рассказал, какой форвард нужен «Зениту».

«По вопросу высокого форварда: Изидор — игрок немножко другого плана. Это разные позиции. Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что при десяти человек в штрафной площади достаточно сложно вскрывать оборону. 

Конечно, хотелось бы, чтобы был форвард, который хорошо играет на втором этаже. Точно бы не помешал. Получится-не получится — здесь уже сложно сказать», — сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» не планирует улучшать предложение по Соболеву (Metaratings)

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45 комментариев
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Лучше купить любого другого человека, только не Соболева. Кордобу лучше взять с переплатой, или вообще в Бразилии поискать высокого.
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+40
Ответ SilvioDante
А переплачивать вы будете?
Да. Мы и оплачиваем, народное же достояние
+11
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Ответ Вячеслав Припузов
О Соболеве говорит однозначно, значит вопрос решен... Как бы то ни было слово Семака, учитывая его заслуги, имеет решающее значение в Зените...
Причём, Соболев головой играет довольно посредственно при его росте.
+13
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+8
Объявлен конкурс на замещение вакансии Дзюбы. В принципе логично, когда даже богатые московские конкуренты Зенита практикуют автобус на постоянной основе.
+22
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24 августа зенит Спартак. Дотянут, борщем покормят для веса и потом отдадут, пусть там не тренировавшийся 2 месяца и + 10 кг. форму набирает, а потом как Бакаев с лавки в аренду)))

Зазвездились все.
+15
-8
+7
Я вот стесняюсь спросить, а Матео плохо играет на втором этаже?
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Если форвард нужен только для этого, в отдельные отрезки матчей можно спокойно выдвигать вперёд Родригао, например.
+3
-1
+2
Клозе пошёл в сарай за бутсами)
+3
-1
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"«Зенит» не планирует улучшать предложение по Соболеву (Metaratings)"
И это при том, что даже на этом сайте уже два раза публиковали слова гендира Спартака о том, что от Зенита НЕ БЫЛО предложений по Соболеву. Будучи болельщиком Зенита, я в данной ситуации очень рад, что Зенит "не планирует улучшать" :)
+5
-3
+2
Ответ FETISH
Дзюба никогда не был дельфином. Касатка.
Был, как только перешел в Зенит сразу стал не дельфин.
+3
-2
+1
Ответ Максим Савчук
Причём, Соболев головой играет довольно посредственно при его росте.
В качестве забивалы да, но борьбу выигрывает в воздухе почти всегда, исключение- матч в Оренбурге, реально катастрофический у Соболева
+1
0
+1
При десяти человек в штрафной нужен одиннадцатый
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0
Ответ FETISH
Мясной? Свободен.
Да хоть рыбный, сынок, но это факт.
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Ответ Мельников Михаил
Если форвард нужен только для этого, в отдельные отрезки матчей можно спокойно выдвигать вперёд Родригао, например.
Так и Ерохин справится
0
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0
Ответ Песчанка
Дзюба громко смеется. Заболотный чуть не поперхнулся чаем. Семаку вновь нужны высокие паспортисты. И дельфины.
Дзюба никогда не был дельфином. Касатка.
+4
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Ответ Nogoi89
Лучше купить любого другого человека, только не Соболева. Кордобу лучше взять с переплатой, или вообще в Бразилии поискать высокого.
Кордобу не отдадут. Жирно будет.Еще Уильямса скажи взять. Соболев нравится Семаку,значит возьмут. А недовольные могут поплакать в платочек своей жены
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Ответ Nogoi89
Лучше купить любого другого человека, только не Соболева. Кордобу лучше взять с переплатой, или вообще в Бразилии поискать высокого.
А переплачивать вы будете?
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Так я не понял, в Газпроме деньги закончились или в Зенит уже никто идти не хочет?
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Семак все правильно говорит но дельфин это перебор один негатив
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Изидор может в этом сезоне показывать яркую игру,как играл в Локомотиве. Мастерство вернулось в тело
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Каких то 15 лямов и счастье у вас в ж... руках.
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Обменяют Изидора на Соболева с доплатой
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Старухиных нет в мировом в футболе, а у нас и подавно. Навалы и забросы в штрафную на столба малопродуктивны. Имея быстрых, техничных игроков в линии атаки, защиту соперника можно вскрывать иными действиями и опрокидывать выставленный автобус.
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Погребняка надо брать)
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Я согласен на возвращение Эрнани на его условиях
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хочет Соболева, пусть выкупит контракт...)
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Зенит, ну куда уже? Вы уже и так с нынешним составом должны выиграть все матчи чемпионата. Или у вас стоит задача не просто выиграть, а выиграть все матчи с крупным счетом?
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Всему РПЛ нужны форварды регулярно забивающие 20-25 мячей за сезон. В 80% случаев, когда читаем новости про трансферы нападающих в их индивидуальной статистике в предыдущих клубах значаться низкие цифры - сыграл 24 игры забил 8 мячей и сделал 3 ассиста
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Там уже на Комличенко вышли.Про Соболева можно забыть.К другу своему скоро поедет.
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