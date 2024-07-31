💥 Кузнецов перешел в СКА, контракт – на 4 года

Евгений Кузнецов стал игроком СКА.

Контракт между и Кузнецовым заключен на 4 года – до конца сезона-2027/28.

32-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга после расторжения контракта с «Каролиной». Ранее в России он выступал только за челябинский « » с 2009 по 2014 год.

В НХЛ Кузнецов играл за «Вашингтон» с 2014 по 2024 год. В составе «Кэпиталс» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, набрав 32 (12+20) очка в 24 матчах плей-офф.

В марте 2024-го Кузнецова обменяли в «Каролину», за которую он провел 30 матчей в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли, заработав 13 (6+7) баллов за результативность.

Всего в НХЛ российский форвард провел 743 игры в регулярных чемпионатах, набрал 575 (173+402) очков и дважды вызывался на Матч звезд НХЛ. В плей-офф у него 73 (33+40) балла в 97 матчах.

Кузнецов – двукратный чемпион мира (2012 и 2014 год), а также победитель молодежного чемпионата мира-2011.

Последний сезон Кузнецова в КХЛ: пролетел мимо плей-офф и пропустил Олимпиаду из-за частых травм