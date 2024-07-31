💥 Кузнецов перешел в СКА, контракт – на 4 года

Теги СКА Трактор переходы Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов стал игроком СКА.

Контракт между СКА и Кузнецовым заключен на 4 года – до конца сезона-2027/28.

32-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга после расторжения контракта с «Каролиной». Ранее в России он выступал только за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год.

В НХЛ Кузнецов играл за «Вашингтон» с 2014 по 2024 год. В составе «Кэпиталс» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, набрав 32 (12+20) очка в 24 матчах плей-офф.

В марте 2024-го Кузнецова обменяли в «Каролину», за которую он провел 30 матчей в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли, заработав 13 (6+7) баллов за результативность.

Всего в НХЛ российский форвард провел 743 игры в регулярных чемпионатах, набрал 575 (173+402) очков и дважды вызывался на Матч звезд НХЛ. В плей-офф у него 73 (33+40) балла в 97 матчах.

Кузнецов – двукратный чемпион мира (2012 и 2014 год), а также победитель молодежного чемпионата мира-2011.

Последний сезон Кузнецова в КХЛ: пролетел мимо плей-офф и пропустил Олимпиаду из-за частых травм

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75 комментариев
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Ответ Aleksey Yashin
Комментарий удален модератором
Мало кто знает, что даже губернатор Беглов и члены правительства Санкт-Петербурга попросили сократить себе зарплаты и отправить сэкономленное в фонд помощи зарплате Кузнецова
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У₽ОДЫ
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-5
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Плевать вообще, позор
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-3
+52
Ответ Aleksey Yashin
Комментарий удален модератором
Как и Зенит - российского футбола.
Один спонсор, одно руководство, одни методы, один позор!
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-8
+49
Иуда
+44
-4
+40
С завершением карьеры!
+34
-1
+33
Ну это все
Никогда не поверю что Кузнецов за эти деньги играет, в конверте ему Рома заносит
Позор просто всему
+30
-3
+27
Надеюсь Ска не выйдет в плов.
+19
-1
+18
Один из самых позорных переходов в истории КХЛ. А позорный он потому что, платежка Ска и так была с превышением, но они включили все возможные грязные методы (перепись контрактов, расторжение, ссылка в фармы), чтобы вписать Кузнецова.
+19
-3
+16
Ответ Orkhan Omarli
Это что было не очевидно? Не понимаю удивления в комментах…
Это не удивление, скорее крик души. Все всё прекрасно понимали, но наглость и бездействие руководства лиги, это просто позор колхозной лиги!!!
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Ну что, методы, которыми это сделано - это позор КХЛ и максимальное неуважение СКА
+15
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Позорники. Кузя трепло
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+12
Начинал у Белоусова, закончит у Ротенберга 🤡
+12
-1
+11
Ответ Caniball
Один из самых позорных переходов в истории КХЛ. А позорный он потому что, платежка Ска и так была с превышением, но они включили все возможные грязные методы (перепись контрактов, расторжение, ссылка в фармы), чтобы вписать Кузнецова.
которому нарисовали раза в три меньше реальной зарплаты
+13
-2
+11
Трактор по слухам бился до конца, неужели для человека, заработавшего в нхл чистыми лямов 30 долларов есть принципиальная разница получать 250 миллионов или 120 в родном клубе, из которого тебя истеричка не попрет при первом же спаде? Сколько еще должно быть примеров взбаломашного руководства и переподписаний/обменов/расторжений в ска, чтобы люди перестали туда идти по своей воле
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🤡🤡🤡 СКА это не спасет от провала в плей-офф
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Не верь клятве наркомана , слезам шл##и и улыбке прокурора.
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Трепло. Позорище Челябинска.
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"В Питер и Москву точно не поеду " (с)
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за 6 лет от почти конн смайта до ска...
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Фу Кузя, испортил карьеру
И да, как обычно добавлю - будь проклят курчавый мажор, губящий отечественный хоккей
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Ртом и жопой пожирают всех и всё.
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К приезду организуют «дорожку»
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Не получиться у него играть здесь, да еще с таким тренеришкой, который в хоккее больше
пижон, а не тренер, много пафоса , а в остальном пшик...
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Не чего ему теперь делать в Челябинске. Предатель. Пусть Робинсон ему морду набьет.
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Ответ okkervil
И завистники, желчью исходящие, одни и те же. Продолжайте.
А вы радуйтесь, что вас дурят и обманывают, но бесплатные сосиски раздают, а еще сможете на мервого нарика за 1 млр. в год посмотреть, но вам будут рассказывать, что он чисто из-за любви к Родине и Ротенберга перешел.
+6
-2
+4
Это что было не очевидно? Не понимаю удивления в комментах…
+4
-1
+3
Это Россия, всем до одного места не правила, руководство лиги самое и питается с рук СКА и их спонсоров, в РПЛ Зенит не так действует разве?) то же самое, после перехода Дацюка туда и сбор лучших талантов в ска, я уже даже не реагирую никак на такие новости. Просто ухмылкой.
+2
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Был Кузнецом, а стал сказочником🤦‍♂️
+2
0
+2
Через год будет в сочи
+4
-2
+2
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