Александр Тихонов о выступлениях россиян на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается»

Александр Тихонов заявил, что россияне поехали на Олимпиаду неподготовленными.

На Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России.

«Психологическая нагрузка порой бывает сильнее, чем физическая, ведь эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров.

Но запретить участие было сложно. У нас все отдали на усмотрение федераций и других организаций. Тренеры и федерации должны были соразмерять силы наших спортсменов. Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается.

Сейчас нас в мире (недоброжелатели) будут критиковать еще больше, говоря: «Да куда вы собирались? Да вы вообще ни на что не способны. Мы дали возможность выступить вашим представителям, а что они показали?»

Если бы у нас выступали атлеты в художественной гимнастике, синхронном плавании, боксе, борьбе, дзюдо и других видах спорта, то все было бы по-другому», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Мы говорили, что теннис – наш главный вид на Олимпиаде. Так почему все повылетали?

Кто из россиян не выиграет медаль на Олимпиаде? А у кого еще есть шансы?