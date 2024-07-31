Александр Тихонов о выступлениях россиян на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается»
Александр Тихонов заявил, что россияне поехали на Олимпиаду неподготовленными.
На Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России.
«Психологическая нагрузка порой бывает сильнее, чем физическая, ведь эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров.
Но запретить участие было сложно. У нас все отдали на усмотрение федераций и других организаций. Тренеры и федерации должны были соразмерять силы наших спортсменов. Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается.
Сейчас нас в мире (недоброжелатели) будут критиковать еще больше, говоря: «Да куда вы собирались? Да вы вообще ни на что не способны. Мы дали возможность выступить вашим представителям, а что они показали?»
Если бы у нас выступали атлеты в художественной гимнастике, синхронном плавании, боксе, борьбе, дзюдо и других видах спорта, то все было бы по-другому», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Мы говорили, что теннис – наш главный вид на Олимпиаде. Так почему все повылетали?
Кто из россиян не выиграет медаль на Олимпиаде? А у кого еще есть шансы?
- Олимпиаду не покажем, но отдельные сюжеты из открытия будем активно обсуждать и даже осуждать
- Своих не бросаем, но кто такие "свои", не знаем, разберемся по ходу или дождемся, что скажут сверху
- Нейтральные спортсмены не представляют страну - нам на них наплевать, но своими неудачными выступлениями они позорят российский спорт, потому что все знают, из какой страны они (это уже биполярка)
Уверен, что если Медведев дойдет до медали, эти же люди будут говорить - смотрите, наш, российский теннисист показал свой класс. А, вот, нейтральная Андреева вылетела в первом круге одиночки. Классика
а у наших чинуш просто мания величия, если они считают, что в мире кто-то прям ждёт удобного случая, чтобы критиковать спортсменов из России. и потом, нам постоянно объясняют, что весь мир идёт в не том направлении, так зачем оглядываться на его мнение? тут уж или крестик снять, или трусы надеть.