Александр Тихонов о выступлениях россиян на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается»

Теги Александр Тихонов Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Биатлон

Александр Тихонов заявил, что россияне поехали на Олимпиаду неподготовленными.

На Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступают 15 спортсменов из России.

«Психологическая нагрузка порой бывает сильнее, чем физическая, ведь эти спортсмены централизованно не готовились к Олимпиаде и поехали без нормальной поддержки тренеров.

Но запретить участие было сложно. У нас все отдали на усмотрение федераций и других организаций. Тренеры и федерации должны были соразмерять силы наших спортсменов. Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается.

Сейчас нас в мире (недоброжелатели) будут критиковать еще больше, говоря: «Да куда вы собирались? Да вы вообще ни на что не способны. Мы дали возможность выступить вашим представителям, а что они показали?»

Если бы у нас выступали атлеты в художественной гимнастике, синхронном плавании, боксе, борьбе, дзюдо и других видах спорта, то все было бы по-другому», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Мы говорили, что теннис – наш главный вид на Олимпиаде. Так почему все повылетали?

Кто из россиян не выиграет медаль на Олимпиаде? А у кого еще есть шансы?

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58 комментариев
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Позор - это когда чинуши, депутаты, продажные журналисты, бывшие спортсмены и прочие холуи в угоду политической конъюнктуре гнобят и травят своих же спортсменов, которые выступают на играх. Вот где позор!
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Так своих же не бросаем или, если они поехали на Олимпиаду, значит они не свои? Подскажите, я чет запутался.
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А дед думал, что 15 спортсменов, 12 из которых никогда ничего не выигрывали принесут ему 20 золотых?
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И еще. Первое место, золотая медаль на играх БРИКС с одним участником, - позор больший, чем любое, даже последнее место на Олимпиаде. Хоть заминусуйтесь...:)
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Ответ Весельчак У
Комментарий скрыт
Я думаю они без тебя разберутся, куда им и зачем ехать. Вроде никто из них пока об этом выборе не пожалел
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Нас будут критиковать не «недоброжелатели», а свои же. Вот первый уже начал.
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Вообще не вижу, чтобы наших спортсменов кто-то позорил на Западе или Востоке
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
В 2022 году были свои или не свои, помогите)
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Так своих же не бросаем или, если они поехали на Олимпиаду, значит они не свои? Подскажите, я чет запутался.
Вы еще за 2,5 года не привыкли, что двоемыслие - это основа информационного потока
- Олимпиаду не покажем, но отдельные сюжеты из открытия будем активно обсуждать и даже осуждать
- Своих не бросаем, но кто такие "свои", не знаем, разберемся по ходу или дождемся, что скажут сверху
- Нейтральные спортсмены не представляют страну - нам на них наплевать, но своими неудачными выступлениями они позорят российский спорт, потому что все знают, из какой страны они (это уже биполярка)
Уверен, что если Медведев дойдет до медали, эти же люди будут говорить - смотрите, наш, российский теннисист показал свой класс. А, вот, нейтральная Андреева вылетела в первом круге одиночки. Классика
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"Вы" не поехали в Париж. Вы позоритесь не выходя из дома.
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Никакого позора не видно. Приехали,выступают,весело проводят время в Париже,набираются впечатлений,общаются.Кстати многие,кто не поехал жалеют наверное. Яркие моменты жизни остаются навсегда с человеком.
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Какие к ним претензии? Поехали как частные лица, Россию не представляют.
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Ну так... Всем русским миром старались этот позор обеспечить: "Предатели, иноагенты..." Даже у великих спортсменов психика такое не вытянет... Причем, этому позору квасные патриоты рады больше, чем возможным победам...
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А в чем позор? Да, выступают не очень хорошо, но называть это позором глупость полнейшая. Впрочем Тихонов всегда такой. В основном говорит всякую чушь.
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Да всем на#рать на наши неудачи. И уж точно никто нас критиковать за это не будет, что ты мелешь?!
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Ответ elkipalki
Хм. Возьмем борьбу. Всех лидеров не допустили, которые на золото претендовали, остальным можно ехать. Зачем это делают, если не чтоб опозорить? Чтобы что?
Лидеры все в погонах)). Так что пусть в России сидят. Границу охраняют
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Сами вы позорище
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Так борцов-то своя же федерация и не пустила
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Ответ Ноу Криминалити
Он не первый
И не свой
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Очередной болтун. Целенаправленно не готовились ? Цель -победа любой ценой включая допинг ? Спортсмены-профессионалы ,если нет травм , всегда готовы к соревнованиям в течение сезона. Может он умаляет прошедшую Спартакиаду , Игры Брикс и другие ? Теннисисты вообще всегда в обойме.
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Ответ Другая_
Нас будут критиковать не «недоброжелатели», а свои же. Вот первый уже начал.
Он не первый
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да кому вы нужны, критиковать вас. у людей праздник, они радуются победам и огорчаются проигрышам, но исключительно своим.
а у наших чинуш просто мания величия, если они считают, что в мире кто-то прям ждёт удобного случая, чтобы критиковать спортсменов из России. и потом, нам постоянно объясняют, что весь мир идёт в не том направлении, так зачем оглядываться на его мнение? тут уж или крестик снять, или трусы надеть.
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Деменция штука жёсткая.
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Ответ Uef@
Двоемыслие исключительно у вас в голове)) Если спортсмен заявляет что не представляет Россию и отказывается от своего народа, он уже не свой. Это однозначно, без двойных смыслов, ваших домыслов и не зависит от достижений этого спортсмена в соревнованиях.
Кто от Вас отказался?
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Ответ Booligan
а кто мы?
Лучшие люди страны:Свищев, Милонов и ’К’
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а кто мы?
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Ответ Kappa Pride
В 2022 году были свои или не свои, помогите)
если лексусы получили на выходе, то свои, если нет, то не свои)
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Но они отказались, а то бы мы ,им бы, каак дали.
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Полагаю, всему миру абсолютно наплевать, как выступили наши спортсменты. Ну, может, представители незалежной и прибалтийцы не упустят случая высказаться, а остальным все равно, по большому счету.
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пора бы кже успокоиться
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