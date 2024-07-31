Олимпиада-2024. 1/8 финала. Джокович играет с Кепфером, Циципас – с Баесом, Медведев встретится с Оже-Альяссимом, Сафиуллин – с Алькарасом

Теги Новак Джокович результаты ATP Олимпиада-2024 Олимпийский теннисный турнир Александр Зверев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в 3-м круге Олимпиады.

Роман Сафиуллин встретится с Карлосом Алькарасом.

Полностью сетка здесь.

Олимпийский теннисный турнир

Париж, Франция

27 июля – 4 августа 2024

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Роман Сафиуллин (Россия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
31 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
31 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Корентен Муте (Франция) Томми Пол (США)
5:5
Дата проведения
31 июля, 13.09
Онлайн матча

 

Себастьян Баес (Аргентина) Стефанос Циципас (Греция)
5:7|0:1
Дата проведения
31 июля, 13.07
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Доминик Кепфер (Германия)
7:5|0:0
Дата проведения
31 июля, 13.10
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
31 июля, 14.10
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
31 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Алексей Попырин (Австралия)
Дата проведения
31 июля, 17.30
Онлайн матча

 

34 комментария
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За Сафиуллина и Медведева 🙏🙏🙏
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+12
Россиянам победы, Императору не жаркой погоды.
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Рууд - Серундоло интересная встреча
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Ответ Любитель шоколада
Мы тебя узнали. Ты Евгений Фабиянчук. Он так же пишет когда играет Новак.
Я копипастю Женю, он разрешил.))
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Удачи и победы ВЕЛИЧАЙШЕМУ Новаку Джоковичу!
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Чо там, Кёпфер пиковый? Как же не везёт..
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че-то гоняют прям деда по корту
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Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
Это уровень сетки Надаля в Бостаде. При этом Новак идет по сетке порхая как бабочка а Надаль мучается с ноунеймами.
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У Новака сегодня хороший шанс потренировать обводящие удары и свечи против мастера парной игры который хорошо играет у сетки.
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Ципа скоро с Топ 20 вылетит с такой игрой
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Стоит признать, что на ОИ к Медведеву часто относятся по-скотски. Конечно, это и близко не матчи подряд на жаре в Токио, но почему он сегодня не последним запуском?
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Канадец не простой соперник, но Дане победить и идти дальше, удачи Медведеву!!!
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Считаю, что для Алькатраса сегодня критический день. Он может и отлететь от Саф-ина и затем слить Надаля
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Сейчас брякнет
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Оу, спасибо, за миксами не слежу. Тем не менее, корявости расписания это не отменяет
А микс Оже-Альяссим играет против Фрица, у которого сегодня вообще три матча во всех разрядах (при том, что в парах он всё равно на круг отстаёт от остальных). Так что, очевидно, ввиду чрезвычайной загруженности Фрица сначала расставили его матчи, а потом матчи его соперников и партнёров.
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Ответ dispersal
Последним запуском Оже-Альяссим играет микс.
Оу, спасибо, за миксами не слежу. Тем не менее, корявости расписания это не отменяет
+1
0
+1
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Стоит признать, что на ОИ к Медведеву часто относятся по-скотски. Конечно, это и близко не матчи подряд на жаре в Токио, но почему он сегодня не последним запуском?
Последним запуском Оже-Альяссим играет микс.
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Ноле взял первый сет. Теперь бы второй затащить, не затягивая на третий сет матч.
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Ответ Михаил Ситников
че-то нет )
На месте
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Ответ zzzeeerrrooo
Сейчас брякнет
че-то нет )
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Красиво я включился в матч на сет-пойнте Новака.)
Первый сет наш!
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Всё-таки дожал в концовке сета Стефанос, теперь надо во втором по-быстрому закончить этот матч.
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ожидаемый спад после предыдущей игры с принципиальным соперником. Терпим. Матч определенно не для гурманов
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только включаюсь, как дела, почему брейк отдал?
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Жарковато в Париже и Новаку непросто, но лучше всё-таки поиграть на жаре и пораньше, чем вечером, а потом на следующий день снова первым запуском
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Кепферу можно в фигурку идти, красиво прыгает )
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Вот вроде бы не так плохо играет Стефанос, но ранний брейк Баеса никак не может вернуть.
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