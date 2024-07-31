Олимпиада-2024. 1/8 финала. Джокович играет с Кепфером, Циципас – с Баесом, Медведев встретится с Оже-Альяссимом, Сафиуллин – с Алькарасом
Даниил Медведев сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в 3-м круге Олимпиады.
Роман Сафиуллин встретится с Карлосом Алькарасом.
Полностью сетка здесь.
Олимпийский теннисный турнир
Париж, Франция
27 июля – 4 августа 2024
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 31 июля, 14.30
- Дата проведения
- 31 июля, 15.30
- Дата проведения
- 31 июля, 13.09
- Дата проведения
- 31 июля, 13.07
- Дата проведения
- 31 июля, 13.10
- Дата проведения
- 31 июля, 14.10
- Дата проведения
- 31 июля, 17.00
- Дата проведения
- 31 июля, 17.30
Первый сет наш!