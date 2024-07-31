Гватемала завоевала первое золото в истории Олимпийских игр – стрелок Руана победила в трапе с рекордом
Сборная Гватемалы завоевала свое первое золото в истории Олимпийских играх.
Сегодня стрелок Адриана Руана победила в трапе на соревнованиях в Париже, установив олимпийский рекорд.
Ранее представители Гватемалы становились лишь серебряными и бронзовыми медалистами. Это Эрик Баррондо (Лондон-2012, спортивная ходьба) и Жан-Пьер Броль (Париж-2024, трап) соответственно.
Впервые команда страны выступала на Играх в 1952 году.
ООН распределяла дотации небольшим государствам, но произошел казус! Гвателупа получила за Гватемалу, а Гватемала за Гвателупу!