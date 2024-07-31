Гватемала завоевала первое золото в истории Олимпийских игр – стрелок Руана победила в трапе с рекордом

Теги рекорды Олимпиада-2024 Эрик Баррондо НОК Гватемалы Жан-Пьер Броль Адриана Руано Стрельба

Сборная Гватемалы завоевала свое первое золото в истории Олимпийских играх.

Сегодня стрелок Адриана Руана победила в трапе на соревнованиях в Париже, установив олимпийский рекорд.

Ранее представители Гватемалы становились лишь серебряными и бронзовыми медалистами. Это Эрик Баррондо (Лондон-2012, спортивная ходьба) и Жан-Пьер Броль (Париж-2024, трап) соответственно.

Впервые команда страны выступала на Играх в 1952 году.

12 комментариев
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трап в женских или мужских соревнованиях участвует?
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Здесь главное не перепутать , как уже однажды случилось..
ООН распределяла дотации небольшим государствам, но произошел казус! Гвателупа получила за Гватемалу, а Гватемала за Гвателупу!
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Комментарий удален модератором
Как она четко все делала, очень круто
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А как с медалями у их соседей из Гондураса 🇭🇳? 🤔
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Ответ Нэту Никуа
Омлеты?
Они самые, правда безъяичные, но это уже их выбор
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Ответ Mukunku 64
Здесь главное не перепутать , как уже однажды случилось.. ООН распределяла дотации небольшим государствам, но произошел казус! Гвателупа получила за Гватемалу, а Гватемала за Гвателупу!
"Guadeloupe" - читайте медленно, по слогам.
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Ответ Mukunku 64
Здесь главное не перепутать , как уже однажды случилось.. ООН распределяла дотации небольшим государствам, но произошел казус! Гвателупа получила за Гватемалу, а Гватемала за Гвателупу!
А виноват оказался чрезвычайный и полномочный посол Гибралтара в Гондурасе
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