Олимпиада-2024. Плавание. Шестрем и Маршан одержали победы, Ледеки, Попович, экс-россиянка Кирпичникова выступят в финалах

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31 июля на Олимпиаде разыграют пять комплектов наград в плавании.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Сара Шестрем (Швеция) – 52,16

2. Торри Хаске (США) – 52,29

3. Шивон Хоуи (Гонконг) – 52,33

1500 м, вольный стиль

22:13

Фавориты: Кэти Ледеки (США), Симона Куадарелла (Италия), Анастасия Кирпичникова (Франция).

Мужчины

200 м, баттерфляй

1. Леон Маршан (Франция) – 1.51,21 (олимпийский рекорд)

2. Криштоф Милак (Венгрия) – 1.51,75

3. Илья Харун (Канада) – 1.52,80

200 м, брасс

23:31

Фавориты: Леон Маршан (Франция), Зак Стабблети-Кук (Австралия), Дун Чжихао (Китай).

100 м, вольный стиль

23:39

Фавориты: Пань Чжаньлэ (Китай), Давид Попович (Румыния), Кайл Чалмерс (Австралия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямая трансляция – на сайте МОК.

122 комментария
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Сара на опыте добавила в последние 10 метров. Просто невероятно выиграть в таком возрасте у молодёжи, которая находится на пике своих возможностей
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Браво, Сара!
Ну просто королева!
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Очень рад за Сару. Невероятное достижение в почтенном для плавания возрасте. Одна из лучших в истории уже смело.
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Сара, ох ничего себе) даже не рассчитывал на такое))
+8
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+8
Ответ Джон Силвер_1116158947
Хаха, утер нос мегауверенному Милаку. В следующий раз будет попроще венгр)))
Да просто нет смысла рвать три бассейна, если в четвёртом ты не уверен на 100%. Ну с остальными это прокатит, но не с нынешним Леоном. Просто в космической форме француз
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САРА
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маршааааааааааааааааааааааааааааааааааннннннннннннн
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целью Маршана должны быть 13 индивидуальных олимпийских медалей Фелпса. По идее у него ещё будут 2 олимпиады после Парижа
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Фантастика просто. Сара- ЛЕГЕНДА.!
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Сара!!!
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Сара больше одного золота ОИ заслуживала в своей карьере
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Маршан доказал своё величие. Очень сильный последний разворот на котором отыграл где-то метр
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Красиво Маршан уничтожил слишком самоуверенного Милака. "Пижоны лежат, а великие торжествуют".
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Хаха, утер нос мегауверенному Милаку. В следующий раз будет попроще венгр)))
+6
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Маршан вновь подтвердил звание монстра.
По ходу щас ещë и 200 брассом уверенно оформит.
+4
0
+4
Как Сара так прорвалась? ))
+3
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+3
Идеальный подиум, Сара засужила безусловно. Ну и писал несколько раз, крайние дорожки в этом мелком бассейне лучшие, Тори воспользовалась и ухитрилась даже личный рекорд установить.
+4
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+3
Офигеть концовочка от Маршана. гений
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+3
Ответ Константин Лобандиевский
Как Сара так прорвалась? ))
По гладкой воде показала свой экстра-класс.
+3
0
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убил нафиг венгра на финише
+2
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+2
Оказывается это всего второе золото Сары
+2
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+2
Помогут ли трибуны Маршану?
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Ответ Константин Лобандиевский
а такая подводная часть не запрещена правилами?.. Там же есть какие-то нормативы за нахождение под водой
Есть красные отметки на разделителях, Маршанд вышел на гребок прилично раньше
+2
0
+2
Какой же Маршан зверь
ЗВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЬ
+2
0
+2
на последнем выходе и финальном четвертаке Маршан дал невероятное качество

и как же приятно французам болеть за реально своего
+4
-2
+2
На 100-метровках ожидается вообще жара.
Пожелаю удачи тëте Саре.
+2
0
+2
На полторашке с собакой пойду на улицу..
+2
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Француз невероятный.
+1
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Ответ Фанат Сан-Марино
Сара больше одного золота ОИ заслуживала в своей карьере
А сколько вышло?
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Красиво француз победил
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