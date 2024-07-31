Олимпиада-2024. Плавание. Шестрем и Маршан одержали победы, Ледеки, Попович, экс-россиянка Кирпичникова выступят в финалах
31 июля на Олимпиаде разыграют пять комплектов наград в плавании.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Плавание
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Сара Шестрем (Швеция) – 52,16
2. Торри Хаске (США) – 52,29
3. Шивон Хоуи (Гонконг) – 52,33
1500 м, вольный стиль
22:13
Фавориты: Кэти Ледеки (США), Симона Куадарелла (Италия), Анастасия Кирпичникова (Франция).
Мужчины
200 м, баттерфляй
1. Леон Маршан (Франция) – 1.51,21 (олимпийский рекорд)
2. Криштоф Милак (Венгрия) – 1.51,75
3. Илья Харун (Канада) – 1.52,80
200 м, брасс
23:31
Фавориты: Леон Маршан (Франция), Зак Стабблети-Кук (Австралия), Дун Чжихао (Китай).
100 м, вольный стиль
23:39
Фавориты: Пань Чжаньлэ (Китай), Давид Попович (Румыния), Кайл Чалмерс (Австралия).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямая трансляция – на сайте МОК.
Ну просто королева!
По ходу щас ещë и 200 брассом уверенно оформит.
ЗВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЬ
и как же приятно французам болеть за реально своего
Пожелаю удачи тëте Саре.