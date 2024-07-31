Олимпиада-2024. Плавание. Шестрем и Маршан одержали победы, Ледеки, Попович, экс-россиянка Кирпичникова выступят в финалах

31 июля на Олимпиаде разыграют пять комплектов наград в плавании.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Сара Шестрем (Швеция) – 52,16

2. Торри Хаске (США) – 52,29

3. Шивон Хоуи (Гонконг) – 52,33

1500 м, вольный стиль

22:13

Фавориты: Кэти Ледеки (США), Симона Куадарелла (Италия), Анастасия Кирпичникова (Франция).

Мужчины

200 м, баттерфляй

1. Леон Маршан (Франция) – 1.51,21 (олимпийский рекорд)

2. Криштоф Милак (Венгрия) – 1.51,75

3. Илья Харун (Канада) – 1.52,80

200 м, брасс

23:31

Фавориты: Леон Маршан (Франция), Зак Стабблети-Кук (Австралия), Дун Чжихао (Китай).

100 м, вольный стиль

23:39

Фавориты: Пань Чжаньлэ (Китай), Давид Попович (Румыния), Кайл Чалмерс (Австралия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Прямая трансляция – на сайте МОК.