«Зенит» хочет за Вендела в районе 60 млн евро – как за Малкома. Хавбека продадут при сопоставимом предложении («Р-Спорт»)
Названы условия, при которых «Зенит» отпустит Вендела.
Как сообщает «Р-Спорт», петербургский клуб отказался продавать бразильского полузащитника «Галатасараю» и отпустит его только в случае предложения, сопоставимого по условиям с трансфером Малкома.
«Галатасарай» несколько раз увеличивал сумму, которую готов заплатить за Вендела.
Только связка Вендел – Глушенков в первых матчах сезона произвела сильное впечатление на всех болельщиков, включая Алексея Миллера. А мнение главы «Газпрома» является решающим в «Зените» при проведении любого трансфера.
Если Вендела и продадут, то только в случае получения предложения из саудовской лиги, сопоставимого с трансфером Малкома.
«Зенит» не испытывает острой необходимости в пополнении бюджета за счет трансферов, а связка Вендел – Глушенков сейчас определяет игру в атаке. Не просто так в кубковом матче с «Факелом» Сергей Семак выпустил их на замену одновременно, хотя ситуация на поле этого не требовала», – заявил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, Малком перешел в саудовский «Аль-Хилаль» летом прошлого года за 60 миллионов евро.
Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.
лично я как любитель РПЛ не хочу его ухода за бесценок, такие футболисты дают стимул смотреть наш футбол. и понять продажу за 60 лямов можно, а за 20 - нет
Играет 11 человек,а на него смотрю и понимаю,что это футболист.
Малком всем понятно что игрок высокого уровня , особенно для саудовской Аравии
А вот вендел толком в чемпионате Португалии ничего не показал, плюс проблемы с дисциплиной , поэтому его будет очень сложно продать за 30+ млн
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
То есть 30-40 минимум.
Кхм
Он вот именно там себя и показал, после чего Зенит отдал за него 20 млн