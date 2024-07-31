«Зенит» хочет за Вендела в районе 60 млн евро – как за Малкома. Хавбека продадут при сопоставимом предложении («Р-Спорт»)

Названы условия, при которых «Зенит» отпустит Вендела.

Как сообщает « », петербургский клуб отказался продавать бразильского полузащитника «Галатасараю» и отпустит его только в случае предложения, сопоставимого по условиям с трансфером Малкома.

« » несколько раз увеличивал сумму, которую готов заплатить за Вендела.

Только связка Вендел – Глушенков в первых матчах сезона произвела сильное впечатление на всех болельщиков, включая . А мнение главы «Газпрома» является решающим в « » при проведении любого трансфера.

Если Вендела и продадут, то только в случае получения предложения из саудовской лиги, сопоставимого с трансфером .

«Зенит» не испытывает острой необходимости в пополнении бюджета за счет трансферов, а связка Вендел – Глушенков сейчас определяет игру в атаке. Не просто так в кубковом матче с «Факелом» Сергей Семак выпустил их на замену одновременно, хотя ситуация на поле этого не требовала», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Малком перешел в саудовский «Аль-Хилаль» летом прошлого года за 60 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.