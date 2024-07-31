«Зенит» хочет за Вендела в районе 60 млн евро – как за Малкома. Хавбека продадут при сопоставимом предложении («Р-Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция бизнес Алексей Миллер Малком Вендел Р-Спорт Максим Глушенков деньги Футбол

Названы условия, при которых «Зенит» отпустит Вендела.

Как сообщает «Р-Спорт», петербургский клуб отказался продавать бразильского полузащитника «Галатасараю» и отпустит его только в случае предложения, сопоставимого по условиям с трансфером Малкома.

«Галатасарай» несколько раз увеличивал сумму, которую готов заплатить за Вендела.

Только связка Вендел – Глушенков в первых матчах сезона произвела сильное впечатление на всех болельщиков, включая Алексея Миллера. А мнение главы «Газпрома» является решающим в «Зените» при проведении любого трансфера.

Если Вендела и продадут, то только в случае получения предложения из саудовской лиги, сопоставимого с трансфером Малкома.

«Зенит» не испытывает острой необходимости в пополнении бюджета за счет трансферов, а связка Вендел – Глушенков сейчас определяет игру в атаке. Не просто так в кубковом матче с «Факелом» Сергей Семак выпустил их на замену одновременно, хотя ситуация на поле этого не требовала», – заявил источник, знакомый с ситуацией. 

Напомним, Малком перешел в саудовский «Аль-Хилаль» летом прошлого года за 60 миллионов евро. 

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

142 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все кто с надеждой писал как Вендел хочет уйти- предлагаю поглядеть как он вчера носился выйдя на замену, причем носился не бесполезно)
+97
-12
+85
"«Зенит» не испытывает острой необходимости в пополнении бюджета за счет трансферов" - согласен))
+87
-12
+75
Ответ раскаявшийся жиробас
Комментарий скрыт
как паредеса и малкома в свое время?
+54
-7
+47
Какой идиот может поверить ,что Миллер отпустит Вендела в знаковый для Зенита год за 20 млн да еще растянутыми траншами,когда уже начался чемпионат?
+43
-6
+37
И в чем они не правы? Но я думаю за 35-40 в нормальный клуб отдадут, но не за 20 же.
+27
-1
+26
он этих денег стоит

лично я как любитель РПЛ не хочу его ухода за бесценок, такие футболисты дают стимул смотреть наш футбол. и понять продажу за 60 лямов можно, а за 20 - нет
+30
-4
+26
Ответ sp.msk.86
"«Зенит» не испытывает острой необходимости в пополнении бюджета за счет трансферов" - согласен))
Конечно, Зенит ещё не потратил все деньги от продажи Малкома даже.
+29
-15
+14
Ответ rarog
Все кто с надеждой писал как Вендел хочет уйти- предлагаю поглядеть как он вчера носился выйдя на замену, причем носился не бесполезно)
Подтверждаю!Был вчера на матче.Вендел не просто носился ,он и в обороне успевал отрабатывать,причём на рывке назад возвращался,а не просто бежал.Могу сказать ,что сейчас и хочет (что не всегда у него ) и может(что он может,с первого дня было видно).
Играет 11 человек,а на него смотрю и понимаю,что это футболист.
+17
-3
+14
Отлично. Хочется больше посмотреть на комбинации Вендела и Глушенкова
+15
-2
+13
Так, и правильно, может не 60. Но 40-50 можно. За Паредеса отдавали 50
+9
0
+9
Ответ Всё знаю
https://www.transfermarkt.world/premer-liga/einnahmenausgaben/wettbewerb/RU1/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=1991&saison_id_bis=2024&nat=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0 Ознакомься. Как думаешь, что это за таблица? и кто в ней лидирует?
И?Чем принципиально отличается Зенит,Спартак и Динамо?У всех сотни миллионов убытков по этой таблице,только одни титулы штампуют каждый год,а вторые - 2 трофея за 20 лет,третьи вообще 30 лет назад что-то выигрывали
+11
-4
+7
Ответ Мудринич
как паредеса и малкома в свое время?
У Паредеса хороший опыт в серии а + за сборную играл
Малком всем понятно что игрок высокого уровня , особенно для саудовской Аравии

А вот вендел толком в чемпионате Португалии ничего не показал, плюс проблемы с дисциплиной , поэтому его будет очень сложно продать за 30+ млн
+12
-5
+7
Наконец-то нормальная цена
+6
0
+6
Если у Вендела нет проблем с мотивацией, то Зенит его продаст только на очень выходных условиях.
+7
-1
+6
глядя на игру Вендела можно с уверенностью сказать что таких денег он стоит
+6
0
+6
Ответ Всё знаю
https://www.transfermarkt.world/premer-liga/einnahmenausgaben/wettbewerb/RU1/plus/0?ids=a&sa=&saison_id=1991&saison_id_bis=2024&nat=&pos=&altersklasse=&w_s=&leihe=&intern=0 Ознакомься. Как думаешь, что это за таблица? и кто в ней лидирует?
Блин, ну я уже год как написал статью, а до сих пор находятся те, кто не читал. Да Зенит потратил больше всех. Так Зенит и заработал больше всех, что практически полностью перекрывает траты.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
+7
-1
+6
Ответ Всё знаю
Комментарий скрыт
Расскажите нам о космических заработках Лукойла ,Краснодара ,Динамо ,ЦСКА ?Наверное,игроков продают пачками,да еще на маркетинге зарабатывают сотни миллионов ,не иначе
+10
-4
+6
Ответ Aleksey Yashin
"«Зенит» не испытывает острой необходимости в пополнении бюджета за счет трансферов" Какая неожиданность
А зачем? Они все выигрывают , малкома продали, контракты новые заключают со спонсорами. Зачем продавать игрока за сумму меньше чем его купили ?!?
+11
-5
+6
Ответ Александр Охотко
Какой идиот может поверить ,что Миллер отпустит Вендела в знаковый для Зенита год за 20 млн да еще растянутыми траншами,когда уже начался чемпионат?
Вот тут верно, деньги не проблема.
+11
-5
+6
Вендела за дёшево в турцию-себя не любить сейчас он в полном порядке а вот зачахнет тогда и продовать
+6
-1
+5
Ответ Всё знаю
Ты серьёзно не видишь разницы? Лол. Минус по балансу у зенита больше, чем Локомотив ПОТРАТИЛ на игроков. Если для тебя это одно и тоже, то у тебя проблемы.
Как "умеет" тратить Локомотив мы могли убедится пару лет назад,и что из этого может получиться.В чем ваш вопрос?То что Зенит много тратит?ДА. Только ли из-за этого он выигрывает?НЕТ.Пример Спартачка,который за 10 последних лет даже в большем минусе ,Чем Зенит это подтверждает
+6
-1
+5
Если Малкома продали на 20 млн дороже чем купли, то видимо по Венделу та же математика. Либо +20 к цене покупки, либо х1,5.
То есть 30-40 минимум.
+10
-5
+5
Ответ Роман
на каком поле? все расписано пока сидит в кремле один, а второй газ продаёт и мукунок продаёт за народные деньги
мукунок??это кб история))учи матч часть
+4
0
+4
Ценник загнули, но вполне логично. Объективная цена Вендела — в районе 35-40 миллионов, этот игрок давно перерос РПЛ. Но из-за 35 миллионов оставаться без такого бриллианта в юбилейный год — кощунство. Так что запрос 60 млн выглядит очень логичным. Плати или уходи.
+4
0
+4
Ответ onsigne
Может усилить практически любой клуб мира, но почему-то с нулём матчей за сборную, а на Копу в полузащиту вызвали даже бича из Фулхэма. Вот это да.
Вызовы в сборную это вообще странная категория. Вон Карпин Глушенкова не берет, который в огне. И что?
+4
0
+4
Ответ Спартак сила
За него больше 20 никто не даст Средний игрок
За Угальде же дал кто то 15
+4
0
+4
Ответ Кирилл Демченко
У Паредеса хороший опыт в серии а + за сборную играл Малком всем понятно что игрок высокого уровня , особенно для саудовской Аравии А вот вендел толком в чемпионате Португалии ничего не показал, плюс проблемы с дисциплиной , поэтому его будет очень сложно продать за 30+ млн
В Португалии ничего не показал?
Кхм
Он вот именно там себя и показал, после чего Зенит отдал за него 20 млн
+7
-3
+4
Такой золотник и самим нужен! А за копейки продавать нет смысла
+5
-2
+3
Ответ Всё знаю
«Зенит» не испытывает острой необходимости в пополнении бюджета за счет трансферов (с) Потому что зенит зарабатывает))) Ой , получает от газпрома и так много)
И что?
+3
0
+3
Ответ Роман
на каком поле? все расписано пока сидит в кремле один, а второй газ продаёт и мукунок продаёт за народные деньги
По мукункам у нас есть клуб-эксперт с северо запада столицы, до сих пор привозят редкостные опилки.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий