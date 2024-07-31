«Спартак» разгромил «Динамо» в 1-м туре Кубка России – 3:0! Угальде забил во 2-м матче подряд, голы у Маслова и Медины

«Спартак» победил «Динамо» (3:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манфред Угальде открыл счет на 37-й минуте. Хесус Медина на 68-й реализовал пенальти, который сам же и заработал. Павел Маслов на 75-й сделал счет крупным.

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