«Спартак» разгромил «Динамо» в 1-м туре Кубка России – 3:0! Угальде забил во 2-м матче подряд, голы у Маслова и Медины

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Хесус Медина Павел Маслов Манфред Угальде онлайны Футбол

«Спартак» победил «Динамо» (3:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манфред Угальде открыл счет на 37-й минуте. Хесус Медина на 68-й реализовал пенальти, который сам же и заработал. Павел Маслов на 75-й сделал счет крупным.

Спартак – Динамо 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
31 июля, 18:30, «Лукойл Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 37 Угальде, 2:0 – 68, пенальти Медина, 3:0 – 75 Маслов.

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271 комментарий
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в таком формате кубок не интересен, много не нужных игр, старая схема лучше, когда к регионам приежали топ клубы
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Лещ чëтко выкладывает на ногу Спартаковцам))
Надо бы его в детскую футбольную школу. Там ему расскажут куда отбивать мяч.
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Лещук по моему, ищет Соболева глазами ...
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Ответ Николай Викторо
На месте Лички не знаешь кого ставить в состав. Динамо-3 похоДу. А то покалечат кого-нибудь из защитников. Одно ясно. Рыба в воротах.
А дельфин играть будет? Сегодня его любимая русалка в воротах!
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На месте Лички не знаешь кого ставить в состав. Динамо-3 похоДу. А то покалечат кого-нибудь из защитников. Одно ясно. Рыба в воротах.
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О, чердак выбрал себе кумира. Теперь до конца игры слушать про каждое движение Окишора.
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Черданцев невероятным усилием памяти вспомнил одного (!!!) аргентинца в составе Спартака до Барко. Ещё и похвастался, что не стал проверять, потому что хотел потренировать свою память. И этот человек получает зарплату за свою "работу". Рукалицо...
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Ответ Алекс Подшивалов
Лещук по моему, ищет Соболева глазами ...
А нашёл - Угальде.
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Маслов забил не в свои, теперь я видел все)))
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Как было хорошо, когда у Черданцева пропал звук
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Рябчук ожил! Что за чудо! Подозрительно быстро бегает. Все лишь две игры подряд дали сыграть.
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Ответ Роман_1116216616
в таком формате кубок не интересен, много не нужных игр, старая схема лучше, когда к регионам приежали топ клубы
В Кубках не играем...Потому игр больше надо проводить,что же тут не понятно?
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Спартак с победой, Молодцы!
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Ответ Игорь Чернецов
Лещ чëтко выкладывает на ногу Спартаковцам)) Надо бы его в детскую футбольную школу. Там ему расскажут куда отбивать мяч.
Да всё правильно в этом случае Лещук отбивал мяч: в сторону. Вопрос, почему защитник Угальде не держал.
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Ответ Игорь Чернецов
Лещ чëтко выкладывает на ногу Спартаковцам)) Надо бы его в детскую футбольную школу. Там ему расскажут куда отбивать мяч.
Он не был в спорт школе,за него как и всегда заплатил папа и сказал,что он должен играть…стандартная схема футбола в России
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Ответ Vatikan
Спартак Москва моя любовь с тобою я пока есть в венах кровь!
Поэтесса 83-летняя🤣🤣🤣
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Лещ - Легенда
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Угальде - красавец! И Даня Зорин тоже!
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Макарова выпустили, чтобы он хоть что-то показал, как-то проявил себя, но он просто зеро, бегает где-то сам по себе, мяч получил - потерял, всё. Окишор вышел, так видно, что человек включен в игру, понимает, как открыться, как отдать..
+6
0
+6
Ответ Николай Викторо
На месте Лички не знаешь кого ставить в состав. Динамо-3 похоДу. А то покалечат кого-нибудь из защитников. Одно ясно. Рыба в воротах.
Вобла я бы сказал!
+9
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+6
Игра потихоньку налаживается, Угальде второй матч подряд забил гол, Маслов поразил чужие ворота. Это просто праздник какой то. С победой 🔴⚪
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Такая игра Динамо Москва это пародия на футбол а Лещук главный стержень этой пародии...
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О лещ ассит отличный кипер
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Ответ Виталии Пархоменко
А дельфин играть будет? Сегодня его любимая русалка в воротах!
У него своя индивидуальная программа уже неделю как. Наматывает круги и мечтает о Зените.
+7
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Меняются игроки, тренера , но не меняется только одно, то , что Спартачок дерет Динаму.
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Фомин просто бесполезный из матча в матч
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Гоооол! Угальде! Второй матч подряд, наконец то...
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Это динамо всё, несите новое, из Махачкалы
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Лещук безнадежен, гоните это бревно из команды
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Ответ За_909!
Да всё правильно в этом случае Лещук отбивал мяч: в сторону. Вопрос, почему защитник Угальде не держал.
в сторону это вдоль линии ,а не перед собой
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