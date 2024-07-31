«Спартак» разгромил «Динамо» в 1-м туре Кубка России – 3:0! Угальде забил во 2-м матче подряд, голы у Маслова и Медины
«Спартак» победил «Динамо» (3:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Манфред Угальде открыл счет на 37-й минуте. Хесус Медина на 68-й реализовал пенальти, который сам же и заработал. Павел Маслов на 75-й сделал счет крупным.
- Дата проведения
- 31 июля, 18:30, «Лукойл Арена»
Надо бы его в детскую футбольную школу. Там ему расскажут куда отбивать мяч.