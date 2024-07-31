Олимпиада-2024. Триатлон. Даффи, Тэйлор-Браун, Поттер и Богран поборются за медали, этап плавания проходит в Сене

Теги Олимпиада-2024 результаты сборная Великобритании жен сборная Франции Джорджия Тэйлор-Браун Флора Даффи Триатлон

Сегодня на Олимпиаде в Париже женщины разыграют медали в триатлоне.

Первый этап пройдет в Сене.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Триатлон

Женщины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляцияOlympic Channel.

Фавориты: Флора Даффи (Бермуды), Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания), Бет Поттер (Великобритания), Кассандра Богран (Франция), Эмма Ломбарди (Франция).

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18 комментариев
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Ответ aLx
А где толпа любителей триатлона? Они уже проплыли, а не одного комментария, наверное от ТВ не оторвать.
патриоты увы потеряли интерес к данному виду спорта, теперь у них он может появиться только если какой-нибудь теракт случится во время проведения или другое ЧП того же уровня...
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А где толпа любителей триатлона? Они уже проплыли, а не одного комментария, наверное от ТВ не оторвать.
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ну, слава Богу, - смотрю! Плаванье прошли, сели на велосипед...
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ну вот, а говорили будет Сена бесконечным бассейном, а оказывается 20 минут всего надо проплыть
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Ну что, где толпы болельщиков, которые исписали сотни комментов по поводу триатлона?)))
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А почему они без лежаков? На олимпийке запрещены?
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много падений. Не справляются девочки с мокрым асфальтом
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Странно видеть, что девчонки как-то не адаптировались к гонке, особенно после женской разделки. Те же ошибки и чрезмерный риск в поворотах на мокром асфальте.
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Ответ Kuryanin
А почему они без лежаков? На олимпийке запрещены?
Оно и к лучшему, на лежаках совсем бы поубивались. Мокрые брусчатка и разметка - зло.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Странно видеть, что девчонки как-то не адаптировались к гонке, особенно после женской разделки. Те же ошибки и чрезмерный риск в поворотах на мокром асфальте.
так у них навыки сильно хуже, чем у шоссейников
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Ответ <Inter>
так у них навыки сильно хуже, чем у шоссейников
Так поэтому я и пишу, что надо было учесть опыт и адаптироваться.
А триатлонистки в начале гонки атаковали повороты агрессивнее, чем шоссейницы. Как итог - куча падений в поворотах.
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Отважный смелые люди с кучей угольных таблеток
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Маленьким командам повезло, а у больших ещё эстафета второй раз придётся нырять
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С детства за Бермуды!
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