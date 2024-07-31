Олимпиада-2024. Триатлон. Даффи, Тэйлор-Браун, Поттер и Богран поборются за медали, этап плавания проходит в Сене

Сегодня на Олимпиаде в Париже женщины разыграют медали в триатлоне.

Первый этап пройдет в Сене.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Триатлон

Женщины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Olympic Channel.

Фавориты: Флора Даффи (Бермуды), Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания), Бет Поттер (Великобритания), Кассандра Богран (Франция), Эмма Ломбарди (Франция).