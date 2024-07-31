Олимпиада-2024. Триатлон. Даффи, Тэйлор-Браун, Поттер и Богран поборются за медали, этап плавания проходит в Сене
Сегодня на Олимпиаде в Париже женщины разыграют медали в триатлоне.
Первый этап пройдет в Сене.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Триатлон
Женщины
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Olympic Channel.
Фавориты: Флора Даффи (Бермуды), Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания), Бет Поттер (Великобритания), Кассандра Богран (Франция), Эмма Ломбарди (Франция).
А триатлонистки в начале гонки атаковали повороты агрессивнее, чем шоссейницы. Как итог - куча падений в поворотах.