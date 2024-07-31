«Краснодар» победил ЦСКА в 1-м туре Кубка России – 1:0. Ленини забил, гол Кордобы отменили из-за офсайда Эктова

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Джон Кордоба Александр Эктов Ленини Пина онлайны Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джон Кордоба открыл счет на 22-й минуте, однако мяч был отменен из-за офсайда у Александра Эктова. Ленини Пина забил на 52-й.

Краснодар – ЦСКА 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
31 июля, 21:00, «Краснодар»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 52 Пина.
КраснодарАгкацев, Эктов, Арутюнян, Панталеао, Кастаньо, Баши, Пина, Козлов, Кобнан Дэвид, Кордоба, Олусегун.
ЦСКАТороп, Агапов, Мойзес, Гайич, Лукин, Виллиан, Бистрович, Глебов, Кисляк, Давила, Койта.

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75 комментариев
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Ужасный первый тайм в исполнении ЦСКА. Играют только защитники и вратарь. Самый бесполезный игрок по сумме всех матчей с начала сезона - это Койта! Пока полное разочарование!
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Рад за Торопа, что быстро оправился после тяжёлой травмы.
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У ЦСКА нет мозгов в центре поля.
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Вот смотрю Цска, ни схема, ни тактика, ни рисунок, никаких изменений по сравнению в Федотовым. Может кто-то больше видит?!
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Боже ж ты мой , зачем этот никчемный Адольфо нам?
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Пятка Эктова спасла ЦСКА от первого пропущенного гола в сезоне .
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За Быков 🙏🙏🙏
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С победой быки!
Настроение подняли прям очень сильно! После матча с Динамо-Махачкала, этот прям праздник какой-то.
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Заслуженная победа Краснодара. ЦСКА в первом тайме не было на поле. Во втором,очухались после пропущенного и то,больше было желания,нежели конкретной игры
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Если будет такая игра, как с Махачкалой, то ЦСКА нас размажет.
Я надеюсь правильные выводы Мурад сделал.
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Ответ Андоррский почтальон
Рад за Торопа, что быстро оправился после тяжёлой травмы.
Лучший среди армейцев в 1 тайме !
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Молодцы Краснодар! С победой!
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Градус игры Хороший Боевой
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Слава Богу,достойная игра от Краснодара !!
После матча с ДМ уже думал,что Краснодару не светит с такой игрой ,даже 5-6 место !!
Но...Есть ещё порох в ягодицах !!
Молодцы !!!
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Ответ AAAARMEEC
Глебов кусок г.овна.В троем вышли на одного защитника, отдай пас и гол.
Вот именно. Двое справа набегали . Неприкрытые никем… Это все из за отсутствия опыта .
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Ответ Mike 60
Боже ж ты мой , зачем этот никчемный Адольфо нам?
Когда он упал на задницу вместо удара по воротам стало ясно, что Это дерево уже никогда не заиграет у нас...
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Ответ Серёга Соколов
Заслуженная победа Краснодара. ЦСКА в первом тайме не было на поле. Во втором,очухались после пропущенного и то,больше было желания,нежели конкретной игры
ЦСКА были на поле, но Краснодар играл очень неплохо.
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Ответ Тимоха Калашников
Краснодар с заслуженной победой! А нам надеяться на то, что прям уж такууую невероятную тактику им объясняет Николич, что они за предсезонку и 3 игры понять не могут от слова вообще. Либо надеяться особо не на чего. P.S. Молодые сегодня наглядно показали, почему им "злодей" Федотов доверял не так много времени.
На групповой стадии Кубка Федотов играл молодёжью.
Для сравнения: В первом матче прошлого Кубка против Оренбурга у Федотова играли Тороп, Рядно, Лукин, Ермаков, Арбузов. 6 игроков.
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Удачи Краснодару
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ЦСКА победит 💪
+5
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А вот и первая проверка Николича! Победы ЦСКА в первом матче — надо побороться за кубок, это реальнее в отличии от чемпионства, при всем уважении к амбициям Дивеева.
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Ответ Лурц
Если будет такая игра, как с Махачкалой, то ЦСКА нас размажет. Я надеюсь правильные выводы Мурад сделал.
Да ничего он не сделал и не сделает, его Краснодар гнёт свою линию, прёт в атаку и это работает, когда соперник разобранный, в отличие от прогматизма Ивича, который мог сломать и перестроить игру по ходу матча, у Мурада нет такого качества, если игра не задалась, чудо не случиться, особенно против организованной команды
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Ответ alexsem69
ЦСКА победит 💪
Ну это не точно……
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Ответ Роман Шаумян
Да ничего он не сделал и не сделает, его Краснодар гнёт свою линию, прёт в атаку и это работает, когда соперник разобранный, в отличие от прогматизма Ивича, который мог сломать и перестроить игру по ходу матча, у Мурада нет такого качества, если игра не задалась, чудо не случиться, особенно против организованной команды
Ивич провёл очень сложную работу и смог достичь баланса в атаке и нападении. У Мурада другое видение игры, где с обороной всегда были большие проблемы.
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Ответ Лурц
Ивич провёл очень сложную работу и смог достичь баланса в атаке и нападении. У Мурада другое видение игры, где с обороной всегда были большие проблемы.
Так у нас и нет трио Месси Суарес Неймар, или Бензема Бейл Роналду
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Ответ Лурц
Ивич провёл очень сложную работу и смог достичь баланса в атаке и нападении. У Мурада другое видение игры, где с обороной всегда были большие проблемы.
Главная проблема этого видения игры в том, что оно подсмотрено с балкона у шестиклассников, играющих в коробке.
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Никому не нужна текстовая трансляция
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Ответ AAAARMEEC
Глебов кусок г.овна.В троем вышли на одного защитника, отдай пас и гол.
Запорол два 100% момента в первом тайме, а во втором жадничал и не давал пасы товарищам в более выгодной позиции, да и удары у него слабенькие совсем!
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Комментарий удален модератором
Ответ Светлана Агейкина
ЦСКА не играет совсем. Зачем такой состав 🙁 всё плохо, кроме того, что Николич принарядился
Кубок.
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