«Краснодар» победил ЦСКА в 1-м туре Кубка России – 1:0. Ленини забил, гол Кордобы отменили из-за офсайда Эктова
«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Джон Кордоба открыл счет на 22-й минуте, однако мяч был отменен из-за офсайда у Александра Эктова. Ленини Пина забил на 52-й.
- Дата проведения
- 31 июля, 21:00, «Краснодар»
- Гол:
- 1:0 – 52 Пина.
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Краснодар –
Агкацев, Эктов, Арутюнян, Панталеао, Кастаньо, Баши, Пина, Козлов, Кобнан Дэвид, Кордоба, Олусегун.
Настроение подняли прям очень сильно! После матча с Динамо-Махачкала, этот прям праздник какой-то.
Я надеюсь правильные выводы Мурад сделал.
После матча с ДМ уже думал,что Краснодару не светит с такой игрой ,даже 5-6 место !!
Но...Есть ещё порох в ягодицах !!
Молодцы !!!
Для сравнения: В первом матче прошлого Кубка против Оренбурга у Федотова играли Тороп, Рядно, Лукин, Ермаков, Арбузов. 6 игроков.