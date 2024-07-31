«Краснодар» победил ЦСКА в 1-м туре Кубка России – 1:0. Ленини забил, гол Кордобы отменили из-за офсайда Эктова

«Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джон Кордоба открыл счет на 22-й минуте, однако мяч был отменен из-за офсайда у Александра Эктова. Ленини Пина забил на 52-й.

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