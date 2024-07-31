Софья Баранова: «Кондратюк разбил много девичьих сердец. У него сплошь 15-16-летние девочки – и они меняются безостановочно»

Теги сборная России светская хроника мужское катание женское катание Александра Трусова Спорт-Экспресс Дарья Усачева Софья Баранова Марк Кондратюк Елизавета Куликова Фигурное катание

Экс-фигуристка Софья Баранова рассказала об отношениях с чемпионом Европы по фигурному катанию Кондратюком.

– Я хотела бы рассказать про Марка Кондратюка. У меня были с Марком, так скажем, «мутки», на тех же сборах. Мне 15, ему – 17. Я маленькая глупенькая девочка, которая влюбилась в мальчика, побежала, рассказала подружке.

Потом через других людей я узнала, что Марк относится к этому примерно так: «Я с ней? Фу, да никогда!» Меня, естественно, это выставляет не в лучшем свете в группе, со мной перестали все общаться. Человек всем рассказывал, какая я лгунья.

Затем снова начался какой-то флирт, но Марк стал встречаться с Дашей Усачевой, убежал от нее, периодически снова виделся со мной. Когда я наконец решаюсь спросить, что все это значит и встречаемся ли мы, он уезжает на отдых с Сашей Трусовой.

В общем-то, он разбил много девичьих сердец. На мой взгляд, проблема есть – и она в Марке. Он мужчина галантный, умеет ухаживать, легко сесть на крючок. У него сплошь 15-16-летние девочки – и они меняются безостановочно. Сейчас – Лиза Куликова, которой 16 лет исполнилось.

– Но сердцу не прикажешь же, предпочтения могут меняться. Разве Марк несет ответственность за чувства других?

– Я могу этим интервью хотя бы предупредить девочек – что не надо верить в преданную любовь, что таких, как ты, было много. Если разбирать психологически, можно понять – спортсмены целый день находятся на катке, они плохо социализируются.

Девочки в 17-18 лет заканчивают, остаются 16-летние. Да, возраст согласия есть. Если кто-то хочет подать в суд за клевету, на мою сторону встанут люди. Ничего противоправного я не говорю, религию не трогаю, родителей не трогаю. Мне кажется, люди должны об этом знать.

– Про Марка ты вообще высказывалась положительно в интервью «Матч ТВ», как я вижу – «замечательный, разносторонний».

– Во-первых, пусть они выложат весь диалог с интервьюером, а не монолог, будто я несу бессвязную ахинею. Но там я высказывалась о нем, не касаясь темы отношений. В дружбе он прекрасен – поможет, выслушает. Отношения – совсем другое, – сказала Баранова. 

129 комментариев
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Как будто паблик школьников девятиклассников почитал
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Понимаю, что обидно, но всё же некрасиво называть имена других девочек, это их личная жизнь. Можно было просто сказать, что Марк встречался со многими.
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А так и не скажешь, что Марк такой ловелас 😂
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Боже, на что там девчонки клюют? Трудно найти еще более антисекс, чем Кондратюк. Причем вокруг этих девчонок куча красавцев-парней. Не понимаю.
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Если не знать сколько лет Марку, то можно подумать, что ему 40 и его интересуют исключительно 16-летние) В большинстве этих историй ему и самому было 17-18-19, с кем ещё встречаться-то)
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То есть Марк отшил девочку, которая ему навязывалась нон-стопом, и она теперь всем говорит, какой он бабник, да ещё и на малолеток западает?

Всё это прекрасно, но отчего-то я девочке не слишком верю.
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Казанова, Казанова - зови меня так(с) 🤣
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Ответ Raphanus
Сразу оговорюсь, что заниматься виктимблеймингом не собираюсь. Но вот это: "влюбилась в мальчика, побежала, рассказала подружке" - не от большого ума. Девочкам стоит поменьше с "подружками" трепаться о личном, если не хотят, чтобы все окружающие были в курсе их жизни. Да и вообще стоит повнимательнее"подружек" выбирать
В 15 лет большой ум в житейском плане редко встречается и это нормально. Люди постепенно получают опыт, вот она его и получила, теперь понимает.
+23
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+21
Ответ Леди Брэкнелл
Боже, на что там девчонки клюют? Трудно найти еще более антисекс, чем Кондратюк. Причем вокруг этих девчонок куча красавцев-парней. Не понимаю.
Молодежь спрашивает у старого деда:
— Дед Матвей, скажи вот тебе уже 70, а девки к тебе так и липнут, почему?
— Не знаю, -ответил дед Матвей и облизал языком брови..
+22
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+17
Всех сдала как стеклотару 😄
+18
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+16
Ответ Asyyaaaa
А так и не скажешь, что Марк такой ловелас 😂
маленький гигант большого кекса
+17
-2
+15
Простите, а все вышеперечисленные девушки давали ей разрешение на публичное обсуждение своей личной жизни?!
Это просто сюр. Как можно быть НАСТОЛЬКО глупой?!🙈
+26
-12
+14
Нет страшнее и беспощаднее врага, чем отвергнутая женщина.

Я думаю после такого интервью люди встанут не за неё, а в очередь чтобы дать ей пинка за длинный язык без костей.
+26
-13
+13
Ответ QueenAmidala
Понимаю, что обидно, но всё же некрасиво называть имена других девочек, это их личная жизнь. Можно было просто сказать, что Марк встречался со многими.
Самое обидное для Барановой, что он с ней-то по ходу не встречался. Даже если исходить из этого обиженного интервью.
+15
-4
+11
А говорили Макар секс-символ в фигурном катании)))) а оно вон как))))
+13
-3
+10
Ощущение, что я прочитала паблик 10-летней девочки, в которой смесь каких-то подростковых переживаний с цитатами из интернета))
Зачем вываливать на публику, кто с кем встречался? Это их личное дело. Если так хочется предупредить о непостоянстве Кондратюка, то и предупреждала бы лично всех своих коллег, все равно ж ведь встречаются в основном все в рамках своей же "тусовки" - либо с ребятами из своей группы, либо из других.
Такое ощущение, что девочка просто решила хайпануть за счет более известного фигуриста.
+12
-2
+10
Что-то в «семье у Соколовской» какая-то нездоровая фигня происходит: ловелас- Кондратюк, девчонки пьющие пачками таблетки, алкоголь на афтепати
+12
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ай да Марк - вот же ж ловелас)))
по мне так, наиболее интересная личность в российском фк - он и Петя, только они диаметрально противоположные (как мне кажется),
но оба умненькие и разносторонне развитые
+13
-4
+9
Ответ Амброзия
А как ему с ними не общаться, если они вместе на сборах, и девочки не прочь замутить с таким красавчиком? Молодец Марк, нормально, счастливые девчонки, за ними парень ухаживает.
Красавчиком? Он же страшный как черт, лохматый, прыщавый
+15
-7
+8
Ответ Мурманчанин37
"Марк стал встречаться с Дашей Усачевой, убежал от нее, периодически снова виделся со мной. Когда я наконец решаюсь спросить, что все это значит и встречаемся ли мы, он уезжает на отдых с Сашей Трусовой" *** Судя по соцсетям, Усачева была с Кондратюком этой зимой. То есть, потом он ее бросил и уехал с Трусовой на отдых, получается? Макар в курсе?)) P.S. Шуму было много, но пока по многим направлениям речь Барановой отдает ложью
Мне особенно про Нугуманову понравилось: "Когда Лиза расходилась со штабом Рукавицына, она попросила меня о поддержке в той ситуации. Я поддержала, после чего на меня обиделась Светлана Владимировна: для нее группа Рукавицына — вторая семья....Хотя я не выступала против Рукавицына, написала лишь: «Лиза, я с тобой, я все видела, ты молодец». А видела ее нытье, скорее, а не то, как ее гнобят. В итоге я осталась крайняя и поссорилась со своим тренером."
Т.е. под словами Нугумановой о том, что Рукавицын применял к неё жесткое психологическое насилие, Баранова пишет: «Лиза, я с тобой, я все видела, ты молодец», но при этом считает, что она не выступала против Рукавицына?) Хотя ничем другим кроме подтверждения обвинений Рукавицына Нугумановой, эти слова не являлись. А потом ещё оказывается, что никакого "всё" Баранова не видела, видела "нытьё Нугумановой, а не то как её гнобят".
И чего это Соколовская обиделась на Баранову?)))
+7
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Какая активная личная жизнь у 15-16 летних спортсменов. Эх у меня такой не было))) видимо жаль
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0
+7
А вообще конечно лучшая реклама Кондратюка ахах
+9
-2
+7
Ответ k4rmazin2007
Новый Ягудин нашей фигурки?
Ягудин хоть внешне не отталкивающий.
+9
-3
+6
совсем до мышей дошли. какая-то экс-фигуристка рассказывает на широкую публику о личной жизни, причём не только своей. кому это надо?
+18
-12
+6
"Иветта Лизетта Мюзетта
Жанетта Жоржетта
Вся жизнь моя вами как солнцем июльским согрета
Покуда со мной вы клянусь
Моя песня не спета
Иветта Лизетта Мюзетта
Жанетта Жоржетта..." ))
+7
-1
+6
Детки-малолетки в своих чувствах и отношениях не постоянны. Гормоны играют и кровь бурлит... И по секрету всему свету Баранова решила поведать свою историю отношений с Марком. Но, если бы только свою, так и других девчонок упомянула. Теперь на всех спортивных сайтах и порталах её интервью по частям мусолят.
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Неудивительно, что далеко не красавец Марк разбивает девчачьи сердечки, потому что женщины в любом возрасте любят ушами) и ценят в мужчинах прежде всего ум, а тем более, если он галантен, отзывчив и внимателен, то, конечно)
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Ответ Компэк
Нет страшнее и беспощаднее врага, чем отвергнутая женщина. Я думаю после такого интервью люди встанут не за неё, а в очередь чтобы дать ей пинка за длинный язык без костей.
Да и про это она тоже сказала. И что будут обиженкой называть, и кричать «да кто она такая»…Человек отдает себе отчет о последствиях. Респект и уважуха
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А что там про вещества в спорте? Говорят, много чего наболтала, а после решили не публиковать?
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Похоже на какой-то фанфик)
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