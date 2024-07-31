Софья Баранова: «Кондратюк разбил много девичьих сердец. У него сплошь 15-16-летние девочки – и они меняются безостановочно»
Экс-фигуристка Софья Баранова рассказала об отношениях с чемпионом Европы по фигурному катанию Кондратюком.
– Я хотела бы рассказать про Марка Кондратюка. У меня были с Марком, так скажем, «мутки», на тех же сборах. Мне 15, ему – 17. Я маленькая глупенькая девочка, которая влюбилась в мальчика, побежала, рассказала подружке.
Потом через других людей я узнала, что Марк относится к этому примерно так: «Я с ней? Фу, да никогда!» Меня, естественно, это выставляет не в лучшем свете в группе, со мной перестали все общаться. Человек всем рассказывал, какая я лгунья.
Затем снова начался какой-то флирт, но Марк стал встречаться с Дашей Усачевой, убежал от нее, периодически снова виделся со мной. Когда я наконец решаюсь спросить, что все это значит и встречаемся ли мы, он уезжает на отдых с Сашей Трусовой.
В общем-то, он разбил много девичьих сердец. На мой взгляд, проблема есть – и она в Марке. Он мужчина галантный, умеет ухаживать, легко сесть на крючок. У него сплошь 15-16-летние девочки – и они меняются безостановочно. Сейчас – Лиза Куликова, которой 16 лет исполнилось.
– Но сердцу не прикажешь же, предпочтения могут меняться. Разве Марк несет ответственность за чувства других?
– Я могу этим интервью хотя бы предупредить девочек – что не надо верить в преданную любовь, что таких, как ты, было много. Если разбирать психологически, можно понять – спортсмены целый день находятся на катке, они плохо социализируются.
Девочки в 17-18 лет заканчивают, остаются 16-летние. Да, возраст согласия есть. Если кто-то хочет подать в суд за клевету, на мою сторону встанут люди. Ничего противоправного я не говорю, религию не трогаю, родителей не трогаю. Мне кажется, люди должны об этом знать.
– Про Марка ты вообще высказывалась положительно в интервью «Матч ТВ», как я вижу – «замечательный, разносторонний».
– Во-первых, пусть они выложат весь диалог с интервьюером, а не монолог, будто я несу бессвязную ахинею. Но там я высказывалась о нем, не касаясь темы отношений. В дружбе он прекрасен – поможет, выслушает. Отношения – совсем другое, – сказала Баранова.
Всё это прекрасно, но отчего-то я девочке не слишком верю.
— Дед Матвей, скажи вот тебе уже 70, а девки к тебе так и липнут, почему?
— Не знаю, -ответил дед Матвей и облизал языком брови..
Это просто сюр. Как можно быть НАСТОЛЬКО глупой?!🙈
Я думаю после такого интервью люди встанут не за неё, а в очередь чтобы дать ей пинка за длинный язык без костей.
Зачем вываливать на публику, кто с кем встречался? Это их личное дело. Если так хочется предупредить о непостоянстве Кондратюка, то и предупреждала бы лично всех своих коллег, все равно ж ведь встречаются в основном все в рамках своей же "тусовки" - либо с ребятами из своей группы, либо из других.
Такое ощущение, что девочка просто решила хайпануть за счет более известного фигуриста.
по мне так, наиболее интересная личность в российском фк - он и Петя, только они диаметрально противоположные (как мне кажется),
но оба умненькие и разносторонне развитые
Т.е. под словами Нугумановой о том, что Рукавицын применял к неё жесткое психологическое насилие, Баранова пишет: «Лиза, я с тобой, я все видела, ты молодец», но при этом считает, что она не выступала против Рукавицына?) Хотя ничем другим кроме подтверждения обвинений Рукавицына Нугумановой, эти слова не являлись. А потом ещё оказывается, что никакого "всё" Баранова не видела, видела "нытьё Нугумановой, а не то как её гнобят".
И чего это Соколовская обиделась на Баранову?)))
Жанетта Жоржетта
Вся жизнь моя вами как солнцем июльским согрета
Покуда со мной вы клянусь
Моя песня не спета
Иветта Лизетта Мюзетта
Жанетта Жоржетта..." ))