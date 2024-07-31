Экс-фигуристка Софья Баранова рассказала об отношениях с чемпионом Европы по фигурному катанию Кондратюком.

– Я хотела бы рассказать про . У меня были с Марком, так скажем, «мутки», на тех же сборах. Мне 15, ему – 17. Я маленькая глупенькая девочка, которая влюбилась в мальчика, побежала, рассказала подружке.

Потом через других людей я узнала, что Марк относится к этому примерно так: «Я с ней? Фу, да никогда!» Меня, естественно, это выставляет не в лучшем свете в группе, со мной перестали все общаться. Человек всем рассказывал, какая я лгунья.

Затем снова начался какой-то флирт, но Марк стал встречаться с Дашей Усачевой, убежал от нее, периодически снова виделся со мной. Когда я наконец решаюсь спросить, что все это значит и встречаемся ли мы, он уезжает на отдых с Сашей Трусовой.

В общем-то, он разбил много девичьих сердец. На мой взгляд, проблема есть – и она в Марке. Он мужчина галантный, умеет ухаживать, легко сесть на крючок. У него сплошь 15-16-летние девочки – и они меняются безостановочно. Сейчас – Лиза Куликова, которой 16 лет исполнилось.

– Но сердцу не прикажешь же, предпочтения могут меняться. Разве Марк несет ответственность за чувства других?

– Я могу этим интервью хотя бы предупредить девочек – что не надо верить в преданную любовь, что таких, как ты, было много. Если разбирать психологически, можно понять – спортсмены целый день находятся на катке, они плохо социализируются.

Девочки в 17-18 лет заканчивают, остаются 16-летние. Да, возраст согласия есть. Если кто-то хочет подать в суд за клевету, на мою сторону встанут люди. Ничего противоправного я не говорю, религию не трогаю, родителей не трогаю. Мне кажется, люди должны об этом знать.

– Про Марка ты вообще высказывалась положительно в интервью «Матч ТВ», как я вижу – «замечательный, разносторонний».

– Во-первых, пусть они выложат весь диалог с интервьюером, а не монолог, будто я несу бессвязную ахинею. Но там я высказывалась о нем, не касаясь темы отношений. В дружбе он прекрасен – поможет, выслушает. Отношения – совсем другое, – сказала Баранова.