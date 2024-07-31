«Зенит» ведет переговоры о трансфере 19-летнего форварда Ивановича за 4 млн евро. Президент «Войводины» подтвердил
«Зенит» работает над трансфером Михайло Ивановича.
Ранее стало известно, что петербургский клуб предложил 4 миллиона евро за нападающего «Войводины». По информации Sportal, на игрока также претендует «Антверпен» – бельгийский клуб готов заплатить 4,5 млн евро.
Отмечается, что сам футболист предпочел бы остаться в сербской команде.
Президент «Войводины» подтвердил для Sport24 информацию о переговорах с петербуржцами.
«С «Зенитом» идут интенсивные переговоры по трансферу Ивановича, но более подробной информации сказать пока не могу», – заявил Драголюб Збильич.
Отметим, что рост футболиста – 1,91 метра. Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил: «Важно, чтобы был форвард, хорошо играющий на втором этаже. Изидор – игрок немножко другого плана».
В прошлом сезоне чемпионата Сербии Иванович провел 32 матча и забил 9 голов. Статистику 19-летнего форварда можно найти здесь.
4 миллиона это в 2 раза меньше, чем за дельфина.
Считаю, что нужно брать, а с лимитом потом как-нибудь разберемся. Увеличим в конце концов, империя зла мы или кто?
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https://www.transfermarkt.world/mihailo-ivanovic/profil/spieler/849865
https://www.superliga.rs/sezona/igrac/Mihailo-Ivanovi%C4%87/76k7qx85padwz2kf9l3ydisk4/
Всяко лучше чем "Дельфин-КБ".