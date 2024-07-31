«Зенит» ведет переговоры о трансфере 19-летнего форварда Ивановича за 4 млн евро. Президент «Войводины» подтвердил

«Зенит» работает над трансфером Михайло Ивановича.

Ранее стало известно, что петербургский клуб предложил 4 миллиона евро за нападающего «Войводины». По информации Sportal, на игрока также претендует « » – бельгийский клуб готов заплатить 4,5 млн евро.

Отмечается, что сам футболист предпочел бы остаться в сербской команде.

Президент «Войводины» подтвердил для Sport24 информацию о переговорах с петербуржцами.

«С « » идут интенсивные переговоры по трансферу Ивановича, но более подробной информации сказать пока не могу», – заявил Драголюб Збильич.

Отметим, что рост футболиста – 1,91 метра. Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил: «Важно, чтобы был форвард, хорошо играющий на втором этаже. Изидор – игрок немножко другого плана».

В прошлом сезоне чемпионата Сербии Иванович провел 32 матча и забил 9 голов. Статистику 19-летнего форварда можно найти здесь.