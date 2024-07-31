«Зенит» ведет переговоры о трансфере 19-летнего форварда Ивановича за 4 млн евро. Президент «Войводины» подтвердил

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Бельгия высшая лига Сербия Войводина возможные трансферы Антверпен Михайло Иванович Футбол

«Зенит» работает над трансфером Михайло Ивановича.

Ранее стало известно, что петербургский клуб предложил 4 миллиона евро за нападающего «Войводины». По информации Sportal, на игрока также претендует «Антверпен» – бельгийский клуб готов заплатить 4,5 млн евро.

Отмечается, что сам футболист предпочел бы остаться в сербской команде. 

Президент «Войводины» подтвердил для Sport24 информацию о переговорах с петербуржцами. 

«С «Зенитом» идут интенсивные переговоры по трансферу Ивановича, но более подробной информации сказать пока не могу», – заявил Драголюб Збильич.

Отметим, что рост футболиста – 1,91 метра. Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил: «Важно, чтобы был форвард, хорошо играющий на втором этаже. Изидор – игрок немножко другого плана».

В прошлом сезоне чемпионата Сербии Иванович провел 32 матча и забил 9 голов. Статистику 19-летнего форварда можно найти здесь

61 комментарий
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Ну что ж, рост 191 см. Похож на столба, которого так жаждет Семак.
4 миллиона это в 2 раза меньше, чем за дельфина.
Считаю, что нужно брать, а с лимитом потом как-нибудь разберемся. Увеличим в конце концов, империя зла мы или кто?
+102
-9
+93
Дельфин, что с лицом?
+64
-4
+60
Соболь, наматывая круги вокруг поля
🗿🗿🗿
+46
-3
+43
Ответ schwein
Ну что ж, рост 191 см. Похож на столба, которого так жаждет Семак. 4 миллиона это в 2 раза меньше, чем за дельфина. Считаю, что нужно брать, а с лимитом потом как-нибудь разберемся. Увеличим в конце концов, империя зла мы или кто?
Ну там весьма техничный столб, видал его вживую.
+36
0
+36
Хз что за паренёк, но вроде высокий. Так что пусть уж лучше он на банке сидит, чем дельфина брать. Кто угодно, но не дельфин.
+31
-2
+29
Ответ cellophanesound
Ну там весьма техничный столб, видал его вживую.
Так это еще лучше.
+29
-3
+26
Лучше вот этого молодого человека взять на перспективу вместо питекантропа 🐬
+22
-3
+19
Ответ Dmitry Orlov
Привет Михал Иванычу!
Как говорит наш дорогой нап, Михал Иваныч: куй железо, не отходя от кассы!😎💰
+16
0
+16
Молодой, фактурный, перспективный и недорогой парнишка. На Балканах лучше поискать такого нападающего, чем о Дельфине речь вести.
+15
-1
+14
Ответ Роберт Абрамян
не ври,187 у него рост
Вытащить бы вам язык на доску и хорошенько постучать по нему молотком, чтобы научились за ним следить.
https://www.transfermarkt.world/mihailo-ivanovic/profil/spieler/849865
+11
0
+11
Привет Михал Иванычу!
+12
-2
+10
Похоже, от трансфера Соболева отказываются.
+11
-1
+10
Перспективы у парня явно есть, молодой, рослый. Если трансфер состоится то будет решен вопрос центрфорварда!👍
+6
-1
+5
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
давай
+5
0
+5
Ответ Роберт Абрамян
не ври,187 у него рост
Почти везде написанно 191
+4
0
+4
Ответ Роберт Абрамян
не ври,187 у него рост
То же самое на сайте лиги
https://www.superliga.rs/sezona/igrac/Mihailo-Ivanovi%C4%87/76k7qx85padwz2kf9l3ydisk4/
+4
0
+4
В итоге дельфин останется ни с чем. Про двух зайцев пословицу не знает похоже
+5
-2
+3
Ну это хоть похоже на разумное, а не Соболев. Так то прокачают и потом втридорога продадут в условный Галатасарай или Фенербахче, а может и круче даже.
+7
-4
+3
Звучит сказочно: Михайло Иванович.
Всяко лучше чем "Дельфин-КБ".
+4
-1
+3
Ответ Евгений Катанаев
Как с лимитом разбираться будешь? Пару паспортов выдашь? ))
Зачем, сделаем 15+10 вместо 13+12 на заявку.
+2
0
+2
Вот уже ближе к тому, что надо. Молодой, фактурный, как Семак хотел. Сухопутный. А, если без приколов, то его можно выпускать не каждый матч и не продавать пока Сергеева, который тоже полезен
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Ответ Altered Carbon
Ну я имел ввиду скинуть мяч, отыграться, обычные короткие передачи возле/внутри штрафной. Потому что бывают такие нападающие, что даже этого не могут сделать из-за своей деревянности.
Не, этот легкий, техничный (ну по меркам сербской лиги). Правая нога хорошая.
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Чтобы Соболь уехал в Краснодар, надо чтобы Кордоба сначала переехал в Санкт-Петербург. По-другому никак.
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Вьештица был из Войводины, надо брать!
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Куда переводить деньги если это произойдет? Скрестил пальцы на удачу..
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Ответ Spartakus1984
Эээээ,неееет,это значит Соболева не купят???
Чего ты растраиваешься, вроде слух был что на Пиняева с Локо обмен будет.
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Ответ Заремыч
Не, маловато будет... надо к двум метрам. Чтобы наверняка.
У Дзюбы 1,97. Надо такого плана
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Ответ Заремыч
Чего ты растраиваешься, вроде слух был что на Пиняева с Локо обмен будет.
Это не слух,это просто кто то сказал,что в теории такой вариант мог бы быть.Пиняев не сильнее Зиньковскго к тому же
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Ответ Campanulla
Посмотрел пару видео с его игрой - ничем не уступает спартаковскому дельфину, а ценник раза в 2-3 меньше. Вот она сила наших паспортистов...
Это не сила паспортистов, а вредность порос ят.
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Ответ Altered Carbon
Хорош на втором этаже и в борьбе за мяч? А как в подыгрыше?
Ну его в «Воеводине» используют скорее как завершителя, не видел, чтобы он передачи раздавал. Причем он вполне хорош в том, чтобы обвести и убежать. Я даже его не воспринимал как столба — на фоне остальных сербов на поле он вполне обычного роста.
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