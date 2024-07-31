Руководителем «Альпин» стал экс-менеджер Мазепина Оливер Оукс

Теги Флавио Бриаторе Формула-1 Формула-3 Формула-2 Хайтек Никита Мазепин Альпин Бруно Фамен Оливер Оукс Авто

В «Альпин» сменилось руководство команды.

Как сообщалось ранее, новым руководителем французской команды стал Оливер Оукс. В данный момент Оукс является руководителем «Хайтек» – чьи команды представлены в «Формуле-2», «Формуле-3», а также британских «Ф-3» и «Ф-4».

Также Оливер Оукс в прошлом работал с российским гонщиком Никитой Мазепиным, являясь его менеджером.

После прихода Оукса нынешний руководитель «Альпин» Бруно Фамен будет заниматься общими вопросами в спортивной структуре «Рено» и «Альпин».

«Я чрезвычайно благодарен Луке де Мео и Флавио Бриаторе за возможность возглавить команду «Альпин» и помочь ей вернуться на прежний уровень конкурентоспособности. В команде работают талантливые специалисты и у нее достаточно ресурсов.

Уверен, что мы сможем многого добиться, работая сообща – и в оставшихся гонках этого сезона, и в дальнейшем. С нетерпением жду возможности приступить к своим обязанностям после летнего перерыва в чемпионате», – рассказал Оукс.

Аутсайдер «Ф-1» раздобыл победителя Гран-при на пике формы. Как им это удалось?

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мазепин - чемпион 2026 года. Скриньте! :)
+1
0
+1
Молю, Никиту в Альпин
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий