Руководителем «Альпин» стал экс-менеджер Мазепина Оливер Оукс
В «Альпин» сменилось руководство команды.
Как сообщалось ранее, новым руководителем французской команды стал Оливер Оукс. В данный момент Оукс является руководителем «Хайтек» – чьи команды представлены в «Формуле-2», «Формуле-3», а также британских «Ф-3» и «Ф-4».
Также Оливер Оукс в прошлом работал с российским гонщиком Никитой Мазепиным, являясь его менеджером.
После прихода Оукса нынешний руководитель «Альпин» Бруно Фамен будет заниматься общими вопросами в спортивной структуре «Рено» и «Альпин».
«Я чрезвычайно благодарен Луке де Мео и Флавио Бриаторе за возможность возглавить команду «Альпин» и помочь ей вернуться на прежний уровень конкурентоспособности. В команде работают талантливые специалисты и у нее достаточно ресурсов.
Уверен, что мы сможем многого добиться, работая сообща – и в оставшихся гонках этого сезона, и в дальнейшем. С нетерпением жду возможности приступить к своим обязанностям после летнего перерыва в чемпионате», – рассказал Оукс.
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