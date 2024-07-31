Руководителем «Альпин» стал экс-менеджер Мазепина Оливер Оукс

В «Альпин» сменилось руководство команды.

Как сообщалось ранее, новым руководителем французской команды стал Оливер Оукс. В данный момент Оукс является руководителем «Хайтек» – чьи команды представлены в «Формуле-2», «Формуле-3», а также британских «Ф-3» и «Ф-4».

Также Оливер Оукс в прошлом работал с российским гонщиком , являясь его менеджером.

После прихода Оукса нынешний руководитель «Альпин» Бруно Фамен будет заниматься общими вопросами в спортивной структуре «Рено» и «Альпин».

«Я чрезвычайно благодарен Луке де Мео и за возможность возглавить команду « » и помочь ей вернуться на прежний уровень конкурентоспособности. В команде работают талантливые специалисты и у нее достаточно ресурсов.

Уверен, что мы сможем многого добиться, работая сообща – и в оставшихся гонках этого сезона, и в дальнейшем. С нетерпением жду возможности приступить к своим обязанностям после летнего перерыва в чемпионате», – рассказал Оукс.

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