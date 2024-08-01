Товарищеские матчи. «Реал» играет с «Миланом», «Ливерпуль» – с «Арсеналом», «МЮ» против «Бетиса», «Челси» встречается с «Америкой»
Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
«Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в Филадельфии, «Челси» с «Америкой» – в Атланте, «Реал Мадрид» и «Милан» сойдутся в Чикаго, а «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бетисом» в Сан-Диего.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 1 августа, 02:30
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Ливерпуль –
Келлехер, Цимикас, ван дер Берг, Куанса, Брэдли, Эллиот, Собослаи, Джонс, Карвалью, Диогу Жота, Салах.
- Дата проведения
- 1 августа, 02:30, «Мерседес-Бенц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 3, пенальти Нкунку.
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Челси –
Санчес, Гюсто, Бадьяшиль, Адарабиойо, Джеймс, Дьюзбери-Холл, Лавия, Стерлинг, Нкунку, Мадуэке, Гиу.
- Дата проведения
- 1 августа, 03:00, «Ред Булл Арена Харрисон»
- Дата проведения
- 1 августа, 03:00
- Дата проведения
- 1 августа, 03:30, «Солдир Филд»
- Дата проведения
- 1 августа, 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
некоторых и Утро Доброе.
Интересные матчи нас ждут,
хоть и товарняки, и надеюсь
пройдут без травм.
Удачи всем
половина основы уже точно должна быть на поле
третьей минуте
Инкунку с пенальти
но ничего, пару новых реформ могут помочь
задолбало