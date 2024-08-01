Товарищеские матчи. «Реал» играет с «Миланом», «Ливерпуль» – с «Арсеналом», «МЮ» против «Бетиса», «Челси» встречается с «Америкой»

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Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

«Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в Филадельфии, «Челси» с «Америкой» – в Атланте, «Реал Мадрид» и «Милан» сойдутся в Чикаго, а «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бетисом» в Сан-Диего.

Товарищеские матчи

Ливерпуль Англия – Арсенал Англия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
1 августа, 02:30
Онлайн матча
ЛиверпульКеллехер, Цимикас, ван дер Берг, Куанса, Брэдли, Эллиот, Собослаи, Джонс, Карвалью, Диогу Жота, Салах.
АрсеналХейн, Зинченко, Габриэл, Кивер, Уайт, Хавертц, Парти, Эдегор, Мартинелли, Габриэл Жезус, Нелсон.

 

Челси Англия – Америка Мексика 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
1 августа, 02:30, «Мерседес-Бенц Стэдиум»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 3, пенальти Нкунку.
ЧелсиСанчес, Гюсто, Бадьяшиль, Адарабиойо, Джеймс, Дьюзбери-Холл, Лавия, Стерлинг, Нкунку, Мадуэке, Гиу.
АмерикаМалагон, Кальдерон, Лихновски, Араухо, Рейес, Дос Сантос, Санчес, Родригес, Санчес, Дилросун, Мартин.

 

РБ Лейпциг Германия – Астон Вилла Англия
Дата проведения
1 августа, 03:00, «Ред Булл Арена Харрисон»
Онлайн матча

 

Кристал Пэлас Англия – Вулверхэмптон Англия
Дата проведения
1 августа, 03:00
Онлайн матча

 

Реал Мадрид Испания – Милан Италия
Дата проведения
1 августа, 03:30, «Солдир Филд»
Онлайн матча
Реал МадридКуртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Вальехо, Васкес, Мартин, Модрич, Браим Диас, Гюлер, Себальос, Эндрик.

 

Манчестер Юнайтед Англия – Бетис Испания
Дата проведения
1 августа, 05:00
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

16 комментариев
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Да сведите уже Реал и Арсенал. Все друг с другом играют, но только не они
+10
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Ответ войд
Два гегемона футбола сыграют в товарке Надеюсь когда-нибудь увижу такой матч и в финале ЛЧ)
с такими вывесками даже представить не могу, о ком конкретно вы )
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Ну тут очевидно нужно Челси-Америка смотреть.
+3
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+1
Доброй Ночи 🌙 и у
некоторых и Утро Доброе.
Интересные матчи нас ждут,
хоть и товарняки, и надеюсь
пройдут без травм.
Удачи всем
+1
0
+1
Ответ ardiles
да, дубли команд дают много пищи для анализа
почему дубли?
половина основы уже точно должна быть на поле
+1
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Кто-нибудь в курсе, где матч Реала в повторе можно будет посмотреть?
+2
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Комментарий удален модератором
да, дубли команд дают много пищи для анализа
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Быстро ЧЕЛСИ забил, на
третьей минуте
Инкунку с пенальти
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Ответ войд
Два гегемона футбола сыграют в товарке Надеюсь когда-нибудь увижу такой матч и в финале ЛЧ)
Это точно. Челси и "Америка" уже столько лет гегемонят весь футбольный мир
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Ответ Gilgamesh Enkidu
Это точно. Челси и "Америка" уже столько лет гегемонят весь футбольный мир
проблема только у Америки в финал ЛЧ выйти
но ничего, пару новых реформ могут помочь
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Ответ Under
проблема только у Америки в финал ЛЧ выйти но ничего, пару новых реформ могут помочь
Так то сарказм был, если не понял
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Ответ VuNePonimaete
Кто-нибудь в курсе, где матч Реала в повторе можно будет посмотреть?
Группа спорткаст в вк. Барса-Сити у них был, думаю и Реал-Милан тоже должен быть.
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Ответ Anya Belova
Группа спорткаст в вк. Барса-Сити у них был, думаю и Реал-Милан тоже должен быть.
Спасибо🤝
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Ответ Nba today games
можешь накинуть каналы на сша судан спс
Комментарий удален модератором
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален модератором
жаль придется ковырять 3к каналов

задолбало
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