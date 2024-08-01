Товарищеские матчи. «Реал» играет с «Миланом», «Ливерпуль» – с «Арсеналом», «МЮ» против «Бетиса», «Челси» встречается с «Америкой»

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

« » сыграет с « » в Филадельфии, « » с «Америкой» – в Атланте, « » и «Милан» сойдутся в Чикаго, а « » встретится с «Бетисом» в Сан-Диего.

Товарищеские матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.