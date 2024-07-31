Китаец Пань Чжаньлэ установил первый мировой рекорд в плавании на Олимпиаде-2024 – на 100 м вольным стилем
Китайский пловец Пань Чжанлэ установил мировой рекорд на Олимпиаде в Париже.
Пань Чжанлэ преодолел дистанцию 100 метров вольным стилем за 46,40 секунды – это первый мировой рекорд в плавании на Играх-2024.
Китаец обновил собственное достижение – на чемпионате мира в Дохе в феврале он показал время 46,80 секунды.
А вот то что Маршан взял 2 золото за 2 часа с хорошим отрывом против людей которые провели только одну гонку за вечер это просто великий и уже сравнивает его с Фелпсом.
Или он сказал "too much for me"?)
1) многие рекорды л/а установлены еще в допинговую эру, а в плавании допинг дает несколько меньший процентаж эффективности; в то же время "легальная" фарма с разными добавками совершенствуется...
2) легкой атлетикой можно заняться в любой африканской деревне... Если какая-то девочка носится с детства с огромной скоростью - ее тут же сдадут куда надо, чтобы всех озолотила
а плаванием по серьезному заняться удастся - только там где есть бассейн (а еще и родители которые будут его оплачивать) и грамотные тренеры
То есть разный уровень вовлеченности
человеческого ресурса, и по мере возрастания числа бассейнов в мире возрастает число занимающихся, и вероятность выявления талантов
3) появляются какие-то тактические нюансы - как нырять, как отталкиваться от бортика - а вот в беге 50 лет ничего особо нового придумать не могут