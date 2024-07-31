Китаец Пань Чжаньлэ установил первый мировой рекорд в плавании на Олимпиаде-2024 – на 100 м вольным стилем

Китайский пловец Пань Чжанлэ установил мировой рекорд на Олимпиаде в Париже.

Пань Чжанлэ преодолел дистанцию 100 метров вольным стилем за 46,40 секунды – это первый мировой рекорд в плавании на Играх-2024.

Китаец обновил собственное достижение – на чемпионате мира в Дохе в феврале он показал время 46,80 секунды.

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