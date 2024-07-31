Китаец Пань Чжаньлэ установил первый мировой рекорд в плавании на Олимпиаде-2024 – на 100 м вольным стилем

Теги плавание сборная Китая рекорды Олимпиада-2024 Пань Чжаньлэ Водные виды

Китайский пловец Пань Чжанлэ установил мировой рекорд на Олимпиаде в Париже.

Пань Чжанлэ преодолел дистанцию 100 метров вольным стилем за 46,40 секунды – это первый мировой рекорд в плавании на Играх-2024.

Китаец обновил собственное достижение – на чемпионате мира в Дохе в феврале он показал время 46,80 секунды.

В Париже жалуются на «медленную воду» в бассейне. Это как?

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29 комментариев
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0,4 это конечно вечность.. сложно поверить что парень на китайском рисе плавает)
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Ответ Отец Погребняка
0,4 это конечно вечность.. сложно поверить что парень на китайском рисе плавает)
Добавляет вьетнамский и немного кайенского перца, жгучая смесь скажу я вам, так бежишь, плывешь, летишь, в общем рекорды падают один за другим..))
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Поздравления Насте Кирпичниковой. Какая молодец, умница. Хоть поорал немного при просмотре плавания, какие-то эмоции. За Шерстрем порадовался ещё.
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Французский комментатор "порадовал" меня. Победа китайца это "через чур" для него, несколько раз повторил намекая на допинг (хотя рядом с тобой сидят Лор Маноду и Ками Лякур которые говорят что он просто отлично проплыл.
А вот то что Маршан взял 2 золото за 2 часа с хорошим отрывом против людей которые провели только одну гонку за вечер это просто великий и уже сравнивает его с Фелпсом.
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Космический корабль Пан!!!
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Ответ Alex.K71
Добавляет вьетнамский и немного кайенского перца, жгучая смесь скажу я вам, так бежишь, плывешь, летишь, в общем рекорды падают один за другим..))
И если это все готовить на кухне нужного ресторана.
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Интересно побьет на Олимпиаде рекорд мира на полтиннике.. 15 лет держится уже и рекорд бидермана на двухсот
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Я бы его проверил…)
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А говорили - медленная вода )
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Объясните мне, почему в лёгкой атлетике рекорды стоят десятилетиями, а в плавании бьются каждый год пачками? Причём тут сразу на 0,4 секунды, это же целая пропасть! В беге за каждую сотую борются.
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Зубодробительное проплывание канеш
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Пан не пропал.
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И это плывя против ветра и течения (медленная аода)!
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Это космос, друзья. Сначала запустили корабль на луну, а сейчас - Пана в парижский бассейн! 🔥🔥🔥
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После истории с оправданным допингом китайских пловцов как-то с подозрением относишься к их рекордам
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Пань Чжаньлэ по правилам транскрипции Палладия надо писать
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Почти всю историю легендарной стометровки увидел в своей жизни! В 76 в Монреале Монтгомери разменял 50 секунд - это казалось чудом! Затем Бионди сделал 49 и Бионди был велик как Попов и Фелпс. Хогенбанд в Сиднее зафигачил местных и штатников и взял 48 секунд! А в финале уделал Попова. И вот сегодня с отрывом в секунду!! увидел легендарные 46-40 - думаю это лет на 20... Можно помирать. Аминь.
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Ответ Willy Troll
А говорили - медленная вода )
Представляю, что было бы на «быстрой» тогда
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Такими темпами из 46 секунд вы плывет скоро
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Я так понимаю рекорд на пятидесяти метрах будет вечен
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Ответ Отец Погребняка
0,4 это конечно вечность.. сложно поверить что парень на китайском рисе плавает)
Думаете, как солька зайка, тишка легков или валийка, из этой оперы?
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Ответ ovikovy817
Французский комментатор "порадовал" меня. Победа китайца это "через чур" для него, несколько раз повторил намекая на допинг (хотя рядом с тобой сидят Лор Маноду и Ками Лякур которые говорят что он просто отлично проплыл. А вот то что Маршан взял 2 золото за 2 часа с хорошим отрывом против людей которые провели только одну гонку за вечер это просто великий и уже сравнивает его с Фелпсом.
Вы понимаете по-французски?
Или он сказал "too much for me"?)
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Ответ Ебздрогыч
После истории с оправданным допингом китайских пловцов как-то с подозрением относишься к их рекордам
Так все патриоты были за исключение США, которая усомнилась в оправдании.
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Ответ Джон Иваныч
И это плывя против ветра и течения (медленная аода)!
И глубина бассейна еще меньше, чем по норме
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Ответ 5pt25hj795
Я бы его проверил…)
Проверят) Всех призеров проверяют)
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Ответ rembrandao
Объясните мне, почему в лёгкой атлетике рекорды стоят десятилетиями, а в плавании бьются каждый год пачками? Причём тут сразу на 0,4 секунды, это же целая пропасть! В беге за каждую сотую борются.
50 м давно не бьют
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Ответ rembrandao
Объясните мне, почему в лёгкой атлетике рекорды стоят десятилетиями, а в плавании бьются каждый год пачками? Причём тут сразу на 0,4 секунды, это же целая пропасть! В беге за каждую сотую борются.
причин много
1) многие рекорды л/а установлены еще в допинговую эру, а в плавании допинг дает несколько меньший процентаж эффективности; в то же время "легальная" фарма с разными добавками совершенствуется...
2) легкой атлетикой можно заняться в любой африканской деревне... Если какая-то девочка носится с детства с огромной скоростью - ее тут же сдадут куда надо, чтобы всех озолотила
а плаванием по серьезному заняться удастся - только там где есть бассейн (а еще и родители которые будут его оплачивать) и грамотные тренеры
То есть разный уровень вовлеченности
человеческого ресурса, и по мере возрастания числа бассейнов в мире возрастает число занимающихся, и вероятность выявления талантов
3) появляются какие-то тактические нюансы - как нырять, как отталкиваться от бортика - а вот в беге 50 лет ничего особо нового придумать не могут
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