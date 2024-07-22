Поражение «Спартака» и ошибка Максименко, победа Пиастри и столкновение Ферстаппена с Хэмилтоном, Надаль проиграл финал Боржесу, Дзюбы не будет в Медиалиге и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом туре Мир РПЛ – 0:2. Второй гол москвичи пропустили после серьезной ошибки Максименко. Станкович стал пятым подряд тренером «Спартака», не выигравшим в дебютном матче. Соболев и Угальде продлили серии без голов.

«Химки» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью – 1:1. Заболотный забил пахом, подмосковный клуб не реализовал два пенальти. Шнякин завершил репортаж фразой «Словом оскорблял ваши уши Дмитрий Шнякин».

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» на выезде – 1:1. У команды Мурада Мусаева нет побед на старте сезона.

2. Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии, Норрис стал вторым, Хэмилтон – 3-й. Ландо пришлось пропустить напарника на первое место после приказа «Макларена». Для Пиастри это первая победа в «Формуле-1», «Макларен» сделал дубль впервые с 2021 года.

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в борьбе за подиум, из-за чего Макс откатился на 5-ю позицию. Никого из гонщиков не наказали. Льюис первым в истории завоевал 200 подиумов в «Ф-1».

Тем временем Ферстаппен потерял шанс уйти из «Ред Булл» до конца 2026-го после договоренности Марко с командой.

3. Рафаэль Надаль уступил Нуну Боржесу в финале турнира в Баштаде. Португальский теннисист взял первый титул в карьере.

4. Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже.

5. Появилась информация, что Дзюбу пригласили в ФК «10» – медиафутбольный клуб Азамата Мусагалиева. В команде Winline Медиалиги это опровергли: «Артем общается с профессиональными клубами».

6. Трансферные новости. Медведев опроверг блокировку трансфера Илича в «Зенит» властями РФ из-за больших трат на фоне СВО. «Зенит» хочет 30 млн евро за Вендела, «Галатасарай» предложил 15 млн. «Интер» направит «Зениту» предложение по Ренану в ближайшие дни.

«Реал» оценил Лунина в 30 млн евро. «МЮ» не выкупит Амрабата у «Фиорентины» за 20 млн евро, но готов обсудить другие условия. Варан подпишет двухлетний контракт с «Комо» с опцией продления.

7. «Тур де Франс». 21-й этап. Погачар выиграл «разделку» и одержал победу в общем зачете.

8. Полиция Берлина предотвратила теракт в фан-зоне Англии перед финалом Евро-2024, задержав троих подозреваемых, связанных с ИГИЛ*, сообщает The Sun.

9. Фанаты «Легии» вывесили баннер c изображением женщины с головой поросенка в руках и двух мужчин с битой и молотком на матче чемпионата Польши: «Беженцы, добро пожаловать».

10. Ирландский гимнаст Маккленахан попрыгал на кровати в олимпийской деревне Парижа-2024: «Антисекс-кровати – это фэйк».

Цитаты дня.

Ули Хенесс: «Счастлив, что живу в Германии. Представьте, каково жить в США с президентом Трампом»

Эмма Хейс: «Люди жалуются на культуру отмены, как попугаи. Это вздор. Вся еда долго оставалась на огромном столе для одних и тех же, а прочие надеялись на объедки»

«Осуждаю Месси за молчание. Лео должен выступить, он капитан Аргентины, иначе ему все равно, и он эгоист». Карлтон Коул о кричалке про Францию

Ротенберг об ОИ-2024: «Даже если будет пиратский канал, смотреть не буду – я ответственный гражданин. В России она не транслируется»

Бартон о выходе Байдена из борьбы за пост президента США: «Его последний выстрел»

Макс Ферстаппен о критиках: «Они могут пойти на хер»

* – запрещенная в России террористическая организация

7 комментариев
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Почему обязательно должны быть кричалки и песни оскорбляющие другие страны или нации. Нельзя просто от души порадоваться и отпраздновать без всех этих не нужных вещей
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Ответ Мистер Блин
кто то мне за Максименко все записывал, как за серьезного вратаря.три года не смотрю рпл но написал , что этот пельмень не может быть серьезным вратарём. с такими щеками стоять в воротах в 20+ лет и падать как мешок😂😂😂
А он серьёзный вратарь. Серьёзно допускает серьёзные ошибки.
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Эх, Спартак..
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Ответ Alihan Abdiraikhanov
Почему обязательно должны быть кричалки и песни оскорбляющие другие страны или нации. Нельзя просто от души порадоваться и отпраздновать без всех этих не нужных вещей
Если не будет срача и разжигания ненависти, то псевдоспортивные СМИ, вроде этого, разорятся. А у людей семьи, ипотека... ;)
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кто то мне за Максименко все записывал, как за серьезного вратаря.три года не смотрю рпл но написал , что этот пельмень не может быть серьезным вратарём. с такими щеками стоять в воротах в 20+ лет и падать как мешок😂😂😂
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Спартак напомнил о себе, после месячного перерыва
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"Катастрофа, шок, кошмар, ужас, беспомощность" (с, Глебчик)
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