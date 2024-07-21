Ирландский гимнаст Маккленахан попрыгал на кровати в олимпийской деревне Парижа-2024: «Антисекс-кровати – это фейк»

Теги спортивная гимнастика видео Олимпиада-2024 Рис Маккленахан сборная Ирландии Гимнастика

Ирландский гимнаст протестировал кровать в олимпийской деревне Парижа-2024.

Рис Маккленахан опубликовал видео, на котором прыгает на кровати в олимпийской деревне. Спортсмен делал то же самое на Играх в Токио.

«Я на Олимпийских играх в Париже, тут снова стоят картонные «антисекс-кровати». Когда я тестировал их в последний раз, они выдержали испытание. Сейчас они тоже прошли тест. Это фейк», – сказал Маккленахан.

Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати

«Антисекс-кровати в Токио-2020? Это фейк!» Ирландский гимнаст попрыгал на кровати в олимпийской деревне

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15 комментариев
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Просто заняться там сексом было бы настоящей проверкой.
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Ответ WilJkeee
Из этой новости некоторые узнали о существовании Ирландии
Из этой новости некоторые узнали о существовании секса
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Урааа!!!!
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Комментарии не настоялись, зайду попозже
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Вот я понимаю, человек по делу приехал
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Он вообще-то зачем приехал? Наверно чемпион .
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один прыгал?
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Настоящий олимпиец, главное попрыгать на олимпийской кровати))
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Расскажите ему, что сексом обычно занимаются вдвоем, и тестировать в одиночку бессмысленно.
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