Ирландский гимнаст Маккленахан попрыгал на кровати в олимпийской деревне Парижа-2024: «Антисекс-кровати – это фейк»

Ирландский гимнаст протестировал кровать в олимпийской деревне Парижа-2024.

Рис Маккленахан опубликовал видео, на котором прыгает на кровати в олимпийской деревне. Спортсмен делал то же самое на Играх в Токио.

«Я на Олимпийских играх в , тут снова стоят картонные «антисекс-кровати». Когда я тестировал их в последний раз, они выдержали испытание. Сейчас они тоже прошли тест. Это фейк», – сказал Маккленахан.

Как выглядит олимпийская деревня Парижа: нет кондиционеров, один санузел на две комнаты, антисекс-кровати

«Антисекс-кровати в Токио-2020? Это фейк!» Ирландский гимнаст попрыгал на кровати в олимпийской деревне