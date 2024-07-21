Тренеры «Спартака» не выигрывают дебютный матч с 2018 года. Последним победил Кононов
Деян Станкович стал 5-м подряд тренером «Спартака», не выигравшим в 1-м матче.
Сегодня красно-белые потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2) в стартовом туре Мир РПЛ.
Последним специалистом, одержавшим победу в дебютной игре во главе московского клуба, был Олег Кононов (2018 год). Руй Витория, Паоло Ваноли и Станкович проиграли, а первые матчи Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаля завершились вничью.
Следует отметить, что исполняющие обязанности главного тренера в этой статистике не учитывались.
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Только чернокожий тренер спасет Спартак !
И не надо англосакса брать , как Бавария - можно взять из дружественной страны .
Зимбабве , например !
А воз и ныне там..
Ещё и Депая приплели сегодня , для антуража 🤣🤣🤣.
Искусственное поле, против технарей выкатил.
Чем не позор России ?
Ещё, небось, и не скандировали.