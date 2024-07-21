Тренеры «Спартака» не выигрывают дебютный матч с 2018 года. Последним победил Кононов

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Оренбург Олег Кононов Руй Витория Доменико Тедеско Паоло Ваноли Гильермо Абаскаль Футбол

Деян Станкович стал 5-м подряд тренером «Спартака», не выигравшим в 1-м матче.

Сегодня красно-белые потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2) в стартовом туре Мир РПЛ.

Последним специалистом, одержавшим победу в дебютной игре во главе московского клуба, был Олег Кононов (2018 год). Руй Витория, Паоло Ваноли и Станкович проиграли, а первые матчи Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаля завершились вничью.

Следует отметить, что исполняющие обязанности главного тренера в этой статистике не учитывались.

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47 комментариев
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Покайтесь КБ перед Олегом за травлю незаслуженную. И будет Вам чемпионство...в третьем туре
+106
-4
+102
цикл пока идет с опережением
+74
-2
+72
Ответ Evgeny Trifonov
Покайтесь КБ перед Олегом за травлю незаслуженную. И будет Вам чемпионство...в третьем туре
Затравили нормального мужика, да.
+50
-6
+44
Вывод - вернуть Кононова
+34
-1
+33
В "Спартаке" почему-то "небыдло"-тренеров (спокойных, интеллигентных) затравливают в первую очередь - Эмери, Старков, Кононов...
+31
0
+31
Скукота. Московский фарм проиграл оренбургскому
+18
0
+18
Ответ Кубаноид питерский
Вывод - вернуть Кононова
Нельзя жить прошлым - нужно стремится к будущему !
Только чернокожий тренер спасет Спартак !
И не надо англосакса брать , как Бавария - можно взять из дружественной страны .
Зимбабве , например !
+15
-1
+14
Спартак - п*зор России
+17
-6
+11
Ответ иц а мен
цикл пока идет с опережением
Сразу на 5 стадию перешёл, верно
+11
0
+11
Ответ OldRedWhite
Нельзя жить прошлым - нужно стремится к будущему ! Только чернокожий тренер спасет Спартак ! И не надо англосакса брать , как Бавария - можно взять из дружественной страны . Зимбабве , например !
Нинада,давай Мостового попробуем ,хуже не будет
+10
0
+10
Ответ DimBr
В "Спартаке" почему-то "небыдло"-тренеров (спокойных, интеллигентных) затравливают в первую очередь - Эмери, Старков, Кононов...
Еще мурат якин
+8
0
+8
Верните Кононова!!!!))
+6
0
+6
Традиция.
+7
-1
+6
Верните Кононова 😅
+5
0
+5
Пиджак так то 30 очков за 15 туров набрал, пока у него не отняли, Глушакова, Фернандо, Попова и Зе Луиша)
+4
0
+4
При этом именно Кононов - пиджак, а все зарубежные шабашники - специалисты.
+6
-2
+4
Интересно когда Станковича уволят,сможет ли до 20 тура доработать?
+3
0
+3
Разогнать всю основу к ###### матери, набрать их дубля пацанов , пусть попробуют повторить успех "Ярцевских пацанов"
+4
-1
+3
С почином Спартак! Так держать!👍
+2
0
+2
6 тренеров с 2018 года сменили .. 🤣
А воз и ныне там..
Ещё и Депая приплели сегодня , для антуража 🤣🤣🤣.
+2
0
+2
Ответ OldRedWhite
Только об этом написал ))) Ну он тоже черный , только изнутри ! Жертва дискриминации
Да,"белых" в душе,я думаю достаточно,,,,,там собрались агенты зарабатывают
+1
0
+1
Блин как же не приятно когда стебутся над моей любимой командой.😔😔😔 хотя всех понимаю.
+1
0
+1
Ответ Evgeny Trifonov
Покайтесь КБ перед Олегом за травлю незаслуженную. И будет Вам чемпионство...в третьем туре
Им только Олег Романцев поможет, может быть, когда-нибудь
+1
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Кононов… Варваров
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Я так понимаю шутки про новый цикл уже были и комментарии можно не читать?)
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Несмотря на ужасную ошибку лучшим в Спартаке был Максименко,а худшим Станкович. Стартовый состав полный отстой.
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Опять Газпром. Подсылает своих сателлитов.
Искусственное поле, против технарей выкатил.
Чем не позор России ?
Ещё, небось, и не скандировали.
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Топ - 15 ! Утрите слёзы. И это ещё завтрашний матч не сыгран. Все шансы на топ - 14 !!!
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Ну хотя бы не будет шуток про чемпионов 3х туров. Интересно что сейчас придумает ? Поглядим
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Ответ Давид Золотов
спартак спасибо что ты так радуешь и бесишь столько людей без месиа жительства и девочек с ржд) пусть хоть будешь 5 или 7 я всегда буду с тобой мой любимый и родной клуб
Бедняжка))
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