Тренеры «Спартака» не выигрывают дебютный матч с 2018 года. Последним победил Кононов

Деян Станкович стал 5-м подряд тренером «Спартака», не выигравшим в 1-м матче.

Сегодня красно-белые потерпели поражение от « » (0:2) в стартовом туре Мир .

Последним специалистом, одержавшим победу в дебютной игре во главе московского клуба, был (2018 год). Руй Витория, Паоло Ваноли и Станкович проиграли, а первые матчи и завершились вничью.

Следует отметить, что исполняющие обязанности главного тренера в этой статистике не учитывались.

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