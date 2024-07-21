Ферстаппена и Хэмилтона не наказали за столкновение в борьбе за подиум

Теги Гран-при Венгрии ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Макс Ферстаппен Авто

Стюарды рассмотрели аварию между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на заключительных кругах Гран-при Венгрии.

Хэмилтон в итоге финишировал третьим, Ферстаппен откатился на пятую позицию.

Судьи отметили, что Льюис посчитал инцидент гоночным, а Макс обвинил соперника в смене траектории на торможении.

Оба пилота избежали наказания.

«Было очевидно, что машина №1 (Ферстаппен – Спортс) заблокировала оба передних колеса при подъезде к первому повороту перед контактом, но упустила обычную траекторию в повороте ради типичного обгонного маневра.

Стюарды не рассматривают момент как типичный случай «смены траектории на торможении», хотя наш вывод заключается в том, что пилот машины №44 (Хэмилтон – Спортс) мог сделать больше, чтобы избежать столкновения.

В соответствии с этим мы постановляем, что ни один из гонщиков не несет преимущественную ответственность», – говорится в заявлении на сайте ФИА.

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в борьбе за подиум на Гран-при Венгрии. Макс откатился на 5-ю позицию, Льюис сохранил место

Макс Ферстаппен о столкновении с Хэмилтоном: «Очень сложная ситуация, но я оказался в ней из-за неидеальной стратегии»

29 комментариев
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Круто, торпедирование заблокированными колесами гоночный инцидент 🤦
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А Халку дали 10 сек. и 2 штрафных балла вот за этот "вывоз" Нандо наружу без контакта: https://youtu.be/Yyjroivtwgw
Судейство в Ф-1 - клоунада!
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ЧТД.
И я был бы рад, если Хэм это сделал специально.
Жаль, что это, видимо, не так.
Макс требует дрессировки.
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Боже, вы когда-нибудь перестанете городить чушь? Это уже не смешно)
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
чистый штраф тапку 10 сек.

просто нужно не рассматривать хэппи энд, а представить что тапок вынес ЛХ
Судьи же все всегда говорят, что штраф не должен зависеть от последствий...
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Мог сделать больше. Например не поворачивать.
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Простили Макса
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Торпеда летит надо отворачивать, но Льюис не успел. Торпеда летела слишком быстро))
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Ответ Зелимхан
Боже, вы когда-нибудь перестанете городить чушь? Это уже не смешно)
дайте ребенку выпустить пар пока каникулы, в сентябре пропадет с ветки)
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Столько визгу по ходу гонки. Необоснованного. Это может стать проблемой для команды. Но конкуренты не хотят бороться за чемпионство, на трёх колесах доедет до 4го титула
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Ответ Марат Кагин
ландо 2 раза дайв бомбил Макса. Норриса не наказали, поэтому Макс считает что так можно
предсказуемый до зевоты нытик тапка

тут как тут...)
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А Магнуссена за такое штрафуют на 10 сек и дают штрафные баллы. А кое-кто ровнее остальных)) Какой же бред)
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Естестевенно, Хэмильтон виноват, что в правом повороте поворачивал направо, а не поехал прямо или налево.
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Мне тебя жаль, в тебе столько негатива
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Ну тапку как обычно всё сходит с рук.
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Странно было бы, если бы кого-то наказали.
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Ты каким местом смотрел? Чем едет по своей траектории, и вдруг под колеса Тапок вылетает с заблокированными колесами. И куда он должен был уворачиваться в гравий?
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Ответ Александр Калачев
Простили Макса
https://i.ytimg.com/vi/OmwV5ahLyqo/maxresdefault.jpg
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Markoni
Естестевенно, Хэмильтон виноват, что в правом повороте поворачивал направо, а не поехал прямо или налево.
Ну да, избегать столкновения - это не про хэма. Только идти на таран и выносить соперников. Так вот кто Рассела этому научил)))
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Ответ читак
чистый штраф тапку 10 сек. просто нужно не рассматривать хэппи энд, а представить что тапок вынес ЛХ Судьи же все всегда говорят, что штраф не должен зависеть от последствий...
Во всех видах спорта судят по последствиям.
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Самый ожидаемый вариант, чтобы максику дали штраф он должен был Хэму на голову приземлится, не удивился бы если бы ручные судьи РБ как то нашли вину Хэма, поэтому глупый мерс мог бы подстраховаться и отыграть у Эклера ещё пару десятых до 5 секунд.
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согласен, норм написано.
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