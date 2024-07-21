Ферстаппена и Хэмилтона не наказали за столкновение в борьбе за подиум
Стюарды рассмотрели аварию между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на заключительных кругах Гран-при Венгрии.
Хэмилтон в итоге финишировал третьим, Ферстаппен откатился на пятую позицию.
Судьи отметили, что Льюис посчитал инцидент гоночным, а Макс обвинил соперника в смене траектории на торможении.
Оба пилота избежали наказания.
«Было очевидно, что машина №1 (Ферстаппен – Спортс) заблокировала оба передних колеса при подъезде к первому повороту перед контактом, но упустила обычную траекторию в повороте ради типичного обгонного маневра.
Стюарды не рассматривают момент как типичный случай «смены траектории на торможении», хотя наш вывод заключается в том, что пилот машины №44 (Хэмилтон – Спортс) мог сделать больше, чтобы избежать столкновения.
В соответствии с этим мы постановляем, что ни один из гонщиков не несет преимущественную ответственность», – говорится в заявлении на сайте ФИА.
Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в борьбе за подиум на Гран-при Венгрии. Макс откатился на 5-ю позицию, Льюис сохранил место
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Судейство в Ф-1 - клоунада!
И я был бы рад, если Хэм это сделал специально.
Жаль, что это, видимо, не так.
Макс требует дрессировки.
просто нужно не рассматривать хэппи энд, а представить что тапок вынес ЛХ
Судьи же все всегда говорят, что штраф не должен зависеть от последствий...
тут как тут...)