Ферстаппена и Хэмилтона не наказали за столкновение в борьбе за подиум

Стюарды рассмотрели аварию между пилотом « » и гонщиком « » на заключительных кругах Гран-при Венгрии.

Хэмилтон в итоге финишировал третьим, Ферстаппен откатился на пятую позицию.

Судьи отметили, что Льюис посчитал инцидент гоночным, а Макс обвинил соперника в смене траектории на торможении.

Оба пилота избежали наказания.

«Было очевидно, что машина №1 (Ферстаппен – Спортс) заблокировала оба передних колеса при подъезде к первому повороту перед контактом, но упустила обычную траекторию в повороте ради типичного обгонного маневра.

Стюарды не рассматривают момент как типичный случай «смены траектории на торможении», хотя наш вывод заключается в том, что пилот машины №44 (Хэмилтон – Спортс) мог сделать больше, чтобы избежать столкновения.

В соответствии с этим мы постановляем, что ни один из гонщиков не несет преимущественную ответственность», – говорится в заявлении на сайте .

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись в борьбе за подиум на Гран-при Венгрии. Макс откатился на 5-ю позицию, Льюис сохранил место

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