«Химки» не забили два пенальти в 1-м тайме игры с «Динамо» Махачкала. Шнякин рассмеялся после попадания Хосонова в штангу
«Химки» дважды не реализовали пенальти в первом тайме игры с «Динамо» Махачкала.
Оба одиннадцатиметровых были назначены в результате нарушений хавбека Антона Крачковского на Резиуане Мирзове.
На 22-й минуте Александр Руденко пробил в перекладину. Хетаг Хосонов на 39-й попал в штангу, что рассмешило комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина.
«Динамо» Махачкала выиграло первый тайм благодаря голу Идара Шумахова на 33-й минуте.
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И вообще люди слишком много внимания уделяют тому как работает комментатор, уже прошли те времена когда футбол по радио слушали. Если комментатор не разговаривает так как-будто у него полный рот слюны, и не топит откровенно за одну команду, то нормально
В моменте с первым пенальти комментаторы настаивали, что касание ноги было неакцентированным, и пенальти не было. Что значит касание неакцентированное, когда игрок бежит в штрафную забивать гол?
В эпизоде с голом ДМХ комментаторы долго не могли разобраться, кто забил и кто отдал. Это непозволительно. Нужно не сидеть в телефоне и искать информацию, которую зрители и сами могут почерпнуть, а следить за атаками команд.
Шнякин весь матч называл Сандрачука Сандарчуком. Я понимаю, если бы это был иностранный футболист и его фамилия была бы сложной, но фамилию русского парня можно было бы выучить.
Момент второго тайма (концовки) - Дмитрий говорит, что по воротам пробил Сандарчук (он же Сандрачук), хотя его минут десять назад заменили. Это тоже грубая ошибка - комментатор - это не только аналитик и лирик, он ведет для зрителя протокол матча.
На десерт - самый горячий и грандиозный опус Шнякина: гол Химок, подключение ВАР и (внимание!!!) слова Шнякина о том, что ВАР включился в эпизод, чтобы разобраться, был ли это гол Заболотного или автогол вратаря. Извините, но это пробитие дна.