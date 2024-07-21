«Химки» не забили два пенальти в 1-м тайме игры с «Динамо» Махачкала. Шнякин рассмеялся после попадания Хосонова в штангу

«Химки» дважды не реализовали пенальти в первом тайме игры с «Динамо» Махачкала.

Оба одиннадцатиметровых были назначены в результате нарушений хавбека Антона Крачковского на Резиуане Мирзове.

На 22-й минуте пробил в перекладину. на 39-й попал в штангу, что рассмешило комментатора « » .

« » Махачкала выиграло первый тайм благодаря голу Идара Шумахова на 33-й минуте.

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