«Химки» не забили два пенальти в 1-м тайме игры с «Динамо» Махачкала. Шнякин рассмеялся после попадания Хосонова в штангу

Теги Химки премьер-лига Россия Резиуан Мирзов Дмитрий Шнякин Матч ТВ Хетаг Хосонов Александр Руденко 1999 Антон Крачковский Динамо Махачкала Идар Шумахов Футбол

«Химки» дважды не реализовали пенальти в первом тайме игры с «Динамо» Махачкала.

Оба одиннадцатиметровых были назначены в результате нарушений хавбека Антона Крачковского на Резиуане Мирзове.

На 22-й минуте Александр Руденко пробил в перекладину. Хетаг Хосонов на 39-й попал в штангу, что рассмешило комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина.

«Динамо» Махачкала выиграло первый тайм благодаря голу Идара Шумахова на 33-й минуте.

Ржач Шнякина – уже мем на реддите. После четвертой штанги «Фиорентины»

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52 комментария
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Профессиональный комментатор, который думает, что его работа только для тех, кто с ним знаком, а остальные - пупсики
+132
-15
+117
Ответ Старик Стариканов
Поставили на самую не статусную игру и шнягин все равно опозорился
Ну а как нужно реагировать на ситуацию когда дважды после идентичных фолов Крачковского на Мирзове в одной и той же точке штрафной два разных футболиста Химок с пенальти попадают в каркас ворот? Мне кажется момент вполне располагает к тому чтобы рассмеяться
+133
-20
+113
Химки с первого тура обозначают серьезную борьбу за выход в ФНЛ!
+68
-3
+65
Поставили на самую не статусную игру и шнягин все равно опозорился
+71
-30
+41
Ответ Liver0910
Профессиональный комментатор, который думает, что его работа только для тех, кто с ним знаком, а остальные - пупсики
Его смех был вполне уместен, я тоже смеялся
+49
-19
+30
Не нужно про Шнякина добавлять. Смотрим без звука
+30
-9
+21
Ответ Лех.Валенса
Его смех был вполне уместен, я тоже смеялся
На твой смех всем до лампочки, а он вроде как лицо главного футбольного телеканала, лицо непредвзятое, должен игру вести максимально нейтрально и особо никому не навязываясь в эфире. Но заканчивается очередной матч со шнякиным и все обсуждают не игру
+32
-12
+20
Ответ Этот Райола хочет денег
Химки с первого тура обозначают серьезную борьбу за выход в ФНЛ!
со Спартаком бороться будут?
+20
-3
+17
Это пипец, он хоть следил за первой лигoй? Он попутал все схемы, он путает игроков, окей, ты засрал финал ЧЕ, тебя опустили на матч ниже статусом, за профнепригодность, но ты обделался и там, а тупая ржака, она вот к чему? Черданцева пытался включить?
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+13
Ответ Liver0910
На твой смех всем до лампочки, а он вроде как лицо главного футбольного телеканала, лицо непредвзятое, должен игру вести максимально нейтрально и особо никому не навязываясь в эфире. Но заканчивается очередной матч со шнякиным и все обсуждают не игру
Это всего лишь рядовой футбольный матч, а не открытие олимпийских игр, всем было пофиг что там говорит комментатор в этот момент, я даже не помню как он смеялся, и никто в нашей компании не обратил на это внимание

И вообще люди слишком много внимания уделяют тому как работает комментатор, уже прошли те времена когда футбол по радио слушали. Если комментатор не разговаривает так как-будто у него полный рот слюны, и не топит откровенно за одну команду, то нормально
+9
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Да ржач-то ладно… Мне понравилась самоирония Д. Шнякина о том, что он оскорблял наши уши. Но ведь критика его работы была справедливой, что показал и этот не самый статусный матч. Я, конечно, не буду так резок и категоричен, но комментарии футбола на Матч ТВ - это уже отдельная история.
В моменте с первым пенальти комментаторы настаивали, что касание ноги было неакцентированным, и пенальти не было. Что значит касание неакцентированное, когда игрок бежит в штрафную забивать гол?
В эпизоде с голом ДМХ комментаторы долго не могли разобраться, кто забил и кто отдал. Это непозволительно. Нужно не сидеть в телефоне и искать информацию, которую зрители и сами могут почерпнуть, а следить за атаками команд.
Шнякин весь матч называл Сандрачука Сандарчуком. Я понимаю, если бы это был иностранный футболист и его фамилия была бы сложной, но фамилию русского парня можно было бы выучить.
Момент второго тайма (концовки) - Дмитрий говорит, что по воротам пробил Сандарчук (он же Сандрачук), хотя его минут десять назад заменили. Это тоже грубая ошибка - комментатор - это не только аналитик и лирик, он ведет для зрителя протокол матча.
На десерт - самый горячий и грандиозный опус Шнякина: гол Химок, подключение ВАР и (внимание!!!) слова Шнякина о том, что ВАР включился в эпизод, чтобы разобраться, был ли это гол Заболотного или автогол вратаря. Извините, но это пробитие дна.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Химки с первого тура обозначают серьезную борьбу за выход в ФНЛ!
матч не смотрел
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+4
Ответ Dvin
Не нужно про Шнякина добавлять. Смотрим без звука
Охотно верю.
+4
0
+4
Ответ Liver0910
Профессиональный комментатор, который думает, что его работа только для тех, кто с ним знаком, а остальные - пупсики
Шнякину нельзя смеяться, потому что есть какой-то мем, который Ливер0910 не знает? Вот это клиника у вас, конечно. Или вы без личного знакомства со Шнякиным смех не распознали?
+8
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Ответ Владддд
Это пипец, он хоть следил за первой лигoй? Он попутал все схемы, он путает игроков, окей, ты засрал финал ЧЕ, тебя опустили на матч ниже статусом, за профнепригодность, но ты обделался и там, а тупая ржака, она вот к чему? Черданцева пытался включить?
Оба пенальти заработал Мирзов, оба пенальти "привез" Крачковский, оба пенальти были смазаны в каркас. Это как минимум забавно. Не переживайте вы так, водички попейте.
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Шнякину всё мало.
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Да мы тут на работе всей сменой смеялись, чего уж там
+5
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Глянул в пол глаза и залип - веселый зрелищный матч - куча событий. Все играли в атаку. Молодцы!
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Ответ Liver0910
На твой смех всем до лампочки, а он вроде как лицо главного футбольного телеканала, лицо непредвзятое, должен игру вести максимально нейтрально и особо никому не навязываясь в эфире. Но заканчивается очередной матч со шнякиным и все обсуждают не игру
Да если бы спортс не написал про смех, вы бы это не обсуждали. То, что тебе надо, чтобы сидел комментатор и уныло-нейтрально гонял мяч - всем до лампочки.
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Ситуация действительно смешная, как и всё, что связано с ФК Химки.
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ну надо признать что Шнякин засмеялся не над Химками,а скорее что снова в каркас бьют в матчах где он комментатор,это уже реально мем какой-то
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Попадания мяча в штангу всегда смешат Шнякина. Как он заливался смехом в матче ПСЖ-Боруссия, как заливался!
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Химки 2 пенки купили, но бить в ворота не научились.
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Он вам не шнякин,а Кшнякин,позор российского тв
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Ответ Старик Стариканов
Поставили на самую не статусную игру и шнягин все равно опозорился
Позоришься постоянно здесь ты
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Ответ Лех.Валенса
Это всего лишь рядовой футбольный матч, а не открытие олимпийских игр, всем было пофиг что там говорит комментатор в этот момент, я даже не помню как он смеялся, и никто в нашей компании не обратил на это внимание И вообще люди слишком много внимания уделяют тому как работает комментатор, уже прошли те времена когда футбол по радио слушали. Если комментатор не разговаривает так как-будто у него полный рот слюны, и не топит откровенно за одну команду, то нормально
ну так мы вполне можем дойти до полной деградации комментаторства - не заикается? ну и норм... и так далее по нисходящей
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Ответ Dvin
Не нужно про Шнякина добавлять. Смотрим без звука
Да уж на Окко чем хорошо то что когда коментатор не нравится просто ставишь интершум да и в целом коментаторы там имхо намного лучше бездарей с матча , шнякин сначала чето пару минут умничал подбирал слова потом опять свалился на уровень коментаторов для школьников ,полное днище сопаставим ему по уровню разьве что журавель с набором слов как у Элочки людоедки
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Ответ Этот Райола хочет денег
Химки с первого тура обозначают серьезную борьбу за выход в ФНЛ!
со Спартаком?
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Ответ Этот Райола хочет денег
Химки с первого тура обозначают серьезную борьбу за выход в ФНЛ!
АСУЖДАЮ!
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Ответ Egor .
Оба пенальти заработал Мирзов, оба пенальти "привез" Крачковский, оба пенальти были смазаны в каркас. Это как минимум забавно. Не переживайте вы так, водички попейте.
Матч не видел, но звучит очень смешно, скорее если Шнякин не рассмеялся бы - было бы странно , он же не над сборной смеялся или над нашей командой в ЕК, просто рядовой матч.
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