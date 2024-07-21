Дзюбу пригласили в ФК «10». Это клуб Азамата Мусагалиева (Legalbet)

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Winline Медиалига ФК 10 возможные трансферы Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Медиафутбольный клуб хочет пригласить Артема Дзюбу.

В подписании 35-летнего нападающего заинтересован ФК «10» Азамата Мусагалиева.

По данным Legalbet, руководители клуба обсудили с лидерами команды возможный переход Дзюбы. Некоторые игроки положительно отреагировали на потенциальный трансфер.

Бывший форвард «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» сейчас находится в статусе свободного агента. 

В минувшем сезоне Дзюба в составе «Локо» провел в РПЛ 21 матч и забил четыре гола. 

За ФК «10» выступают в числе прочих экс-игрок «Химок» и «Локомотива» Брайн Идову, а также бывший вратарь ЦСКА и «Кубани» Евгений Помазан.

«Десятка» выступает в Winline Медиалиги со второго сезона. Клуб ни разу не проходил дальше стадии 1/4 финала.

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44 комментария
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Дзюба прям идеальный персонаж для медиалиги: с головой не особо дружен, часто чудит своими необдуманными поступками, внимание к себе привлекает тем самым, хоть и негативное, но медиалига этим и берёт, там такие персонажи в почёте. Но Дзюба ещё и в футбол играть умеет, а на уровне медиалиге вообще уровень божества будет)
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Самое место для него. Чеши языком как помелом а играть можно в полноги.
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Ответ xa-xa
Полуфутбол
На предприятии, где я раньше работала, был такой спецотдел под названием ООН - отдел освобожденных начальников, которых и уволить неудобно, и с большими должностями уже не справляются.
Вот медиа-лига это что-то подобное)))
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Азаматишка
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Ответ Любитель шоколада
« с головой не особо дружен» Дзюба просто не стесняется озвучивать то о чем думает. А с головой у него все хорошо.
А руки золотые !!!
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+13
Два клоуна из рекламы.
+13
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+10
Я вообще не понимаю популярности Азамата. Абсолютно не смешной персонаж - юмор с годами также как и всё меняется, а у него он остался во времанах КВН.
+13
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+10
Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Тебя это так волнует? Посмотреть хочешь?
+14
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+8
Объясните кто-нибудь экономику медиалиги- винлайн весь этот зоопарк оплачивает? Но неужели там большие ставки - кто ставит на эти тараканьи бега?
+5
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Переход, потом в увидим в шоу "однажды в России"
+5
-1
+4
Ответ Sander Westerveld
Я вообще не понимаю популярности Азамата. Абсолютно не смешной персонаж - юмор с годами также как и всё меняется, а у него он остался во времанах КВН.
Поддерживаю. Вообще не смешной, даже когда кривляется. При этом в шоу "Однажды в России" есть смешные актеры. А Азамат вот вообще несмешён, тож не понимаю его популярности.
+6
-2
+4
Ответ Dinamik1
Самое место для него. Чеши языком как помелом а играть можно в полноги.
Полуфутбол
+4
-1
+3
Ответ Любитель шоколада
« с головой не особо дружен» Дзюба просто не стесняется озвучивать то о чем думает. А с головой у него все хорошо.
Для любителей медиалиги естественно у Дзюбы с головой всё хорошо, потому что уровень интеллекта такой же. Страшно только, что таких людей не мало.
+4
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+3
В ФК 69
+2
0
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Оператором?
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Ответ Влад Грищенко
Тебя это так волнует? Посмотреть хочешь?
Я думаю его зависть накрывает на тему того что красивая Мария Орзул с удовольствием завязала отношения с Дзюбой.

А его она на пушечный выстрел к себе не подпустит.
+2
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Ответ spartakgorky
Для любителей медиалиги естественно у Дзюбы с головой всё хорошо, потому что уровень интеллекта такой же. Страшно только, что таких людей не мало.
А есть примеры низкого интеллекта Дзюбы ?
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Как футболист Артем никому не интересен, а вот как медиа личность вполне может заинтересовать🤷‍♀️‼️
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Ответ spartakgorky
Для любителей медиалиги естественно у Дзюбы с головой всё хорошо, потому что уровень интеллекта такой же. Страшно только, что таких людей не мало.
С головой у Дзюбы как раз все хорошо.

Он считал Карпина недотренером и не стеснялся это высказывать вслух. Жизнь показала что Дзюба был прав. Карпин нигде ничего как тренер не выиграл.
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Ответ Jadie James
Объясните кто-нибудь экономику медиалиги- винлайн весь этот зоопарк оплачивает? Но неужели там большие ставки - кто ставит на эти тараканьи бега?
Необязательно ставить именно на эти тараканьи бега. И раз уж букмекеры тянут спонсорство топ клубов и лиг футбола/хоккея/баскетбола и пр. то медиа лига для них это ерунда.
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Всё будет джага-джага.
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вот уже и не вызывают новости про медиалигу такой негативный отклик, привыкли
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Ответ Sander Westerveld
Я вообще не понимаю популярности Азамата. Абсолютно не смешной персонаж - юмор с годами также как и всё меняется, а у него он остался во времанах КВН.
Это как Айфон, просто в моде. А по факту телефон обычный
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🤡 мечтатели, не пойдет конечно, он лучше закончит карьеру вместо того, чтобы так унижаться
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Ответ Андрей Масловский
Азамат! Это не смешно!
А кто сказал что смешно 🤔🤔🤔 Нормально всё, если согласиться то значит нашёл своё место
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лучше бы в клуб Дани Милохина ..
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В рекламе мегафона уже пересекались, свои люди так сказать.
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Какая же скорость высокая
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Эта команда должна называться Мегафон.
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Два дебила- это сила
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