Дзюбу пригласили в ФК «10». Это клуб Азамата Мусагалиева (Legalbet)

Медиафутбольный клуб хочет пригласить Артема Дзюбу.

В подписании 35-летнего нападающего заинтересован ФК «10» .

По данным Legalbet, руководители клуба обсудили с лидерами команды возможный переход . Некоторые игроки положительно отреагировали на потенциальный трансфер.

Бывший форвард «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» сейчас находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Дзюба в составе «Локо» провел в 21 матч и забил четыре гола.

За ФК «10» выступают в числе прочих экс-игрок «Химок» и «Локомотива» Брайн Идову, а также бывший вратарь ЦСКА и «Кубани» Евгений Помазан.

«Десятка» выступает в со второго сезона. Клуб ни разу не проходил дальше стадии 1/4 финала.