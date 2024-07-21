Соболев 9 матчей не забивает в РПЛ – с 7 апреля

Теги Спартак премьер-лига Россия Оренбург Александр Соболев Футбол

Александр Соболев не забивает в Мир РПЛ с начала апреля.

Нападающий «Спартака» принял участие в игре с «Оренбургом» (0:2) в 1-м туре чемпионата России и, не отметившись результативными действиями, был заменен на 68-й минуте.

В последний раз 27-летний футболист забивал в лиге 7 апреля – тогда был дубль «Динамо». С тех пор голов нет 9 игр.

Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.

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51 комментарий
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Зачем этот бездарь Зениту ?
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Спартак сливает тренера с первого тура уже)
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Спартак опять опозорился бгг

И так уже 20 лет 😂
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Ответ Spartak Zenit
Спартак сливает тренера с первого тура уже)
Да стартовым составом Деян сам себя сливает, видимо неустойка неплохая
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Соболева в дубль, а лучше пусть дома в приставку играет.
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Ответ Stas Politik
Комментарий скрыт
Однозначно лучше. Во-первых, куда чаще забивает (несмотря на то, что выходит на замену), во-вторых, атмосферу в клубе не портит, поскольку как человек вполне нормален.

Таланта да, возможно, и меньше. Но талант еще реализовывать надо.
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Ответ Max Maximus
Спартак опять опозорился бгг И так уже 20 лет 😂
Станкович – пятый подряд тренер «Спартака», не сумевший победить в своем дебютном матче.

Из последних пяти главных тренеров «Спартака» (без учета и.о.), Витория, Ваноли и Станкович проиграли свои первые матчи в РПЛ, а Тедеско и Абаскаль сыграли вничью.
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Ответ Зелёный гопник
Зачем этот бездарь Зениту ?
Он и не нужен. Это Спартак его хочет слить.
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Надеюсь, Семак видел это. И теперь все разговоры про трансфер дельфина стихнут.
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Ответ Зелёный гопник
Зачем этот бездарь Зениту ?
Ни за чем. А что, Питер его берет?
Карпуша хоть и синий, но в списках Зенита я его не видел
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30 миллионов мало, его стоимость - сорокет, прямо как Малком, и зарплата как Иличу в фантазиях Карпа.

Ну и про виллу не забываем.
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То с каким он настроем вышел на поле заслуживает только ссылки в дубль и максимум игру за Спартак-2
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Соболев 🌳 приличное такое
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Ответ Spartacus Pro
Соболева в дубль, а лучше пусть дома в приставку играет.
Или мячи подаёт , как в молодости, ещё пусть кепочку наденет 🤣
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Походу не хочет играть,точно до зимы в дубль,после отдать в аренду Динамо( Махачкала).
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Соболев - ноль, не лидер, просто пассажир получающий зарплату. Зениту лучше держать в составе Сергеева.
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Ответ Spartak Zenit
или Максименко поставил на победу Оренбурга
Да что была его ошибка, что нет. Спартак слил матч точно не из-за Максименко. Оренбург гораздо острей атаковал, а Спартак стабильно проваливался. Перебили, перебегали...да даже угловые 7-2 в пользу Оренбурга. Полтора момента у Бонгонда и это всё что смог выдавить Спартак за весь матч
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Зато штрафы на гелике стабильно клепать продолжает.
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Оставьте дельфина себе, свой игрок в команде соперника!😂
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Ответ Пользователь Имени
Да стартовым составом Деян сам себя сливает, видимо неустойка неплохая
Как же сербы наши клубы разводят, уму непостижимо. Божович дорожку проложил (с Амкаром стрельнул, а дальше просто шабашил на волне успеха сколько лет), и теперь что мы видим: Илич в Пари НН нестойку чуть сразу за месяц не срубил, но африканец из Тулы решил по-другому и оставил Новгород в ПЛ, Николич со времен Локомотива вообще не изменился, Станкович уже лыжи готов на смазку отправить. Динамо обожглось на Йокановиче, который забил на все настолько, что под конец почти ни с кем не общался, команда сама по себе сезон доигрывала. Вот как с ними дело можно вдолгую иметь, непонятно
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Семак, тебе точно Соболев нужен?
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Как за "это" вообще деньги предлагать можно?! Пищевик должен сам доплачивать, чтоб его забрали
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А если бы не "сейвы" Лещука, то количество матчей без голов у Соболева было бы двузначное.
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Зато Дельфин очередной пацанский статус может поставить. Например, этот: "На случай, если буду нужен, то я там же, где и был, когда был не нужен.
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Не надельфинил
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Ответ Spartak Zenit
Спартак сливает тренера с первого тура уже)
Нашли бы совесть , сами бы распустились по клубам 2 й лиги Коста-Рики 😎
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Сливает тренер с первого тура)
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Ответ Пользователь Имени
Да стартовым составом Деян сам себя сливает, видимо неустойка неплохая
или Максименко поставил на победу Оренбурга
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Ответ Spartacus Pro
Соболева в дубль, а лучше пусть дома в приставку играет.
ноль эмоций пофигему
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Агентишка его знатно воду мутит в это ТО с переходом, понимает что он такой нафиг никому не нужоный
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