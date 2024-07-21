Соболев 9 матчей не забивает в РПЛ – с 7 апреля

Александр Соболев не забивает в Мир РПЛ с начала апреля.

Нападающий « » принял участие в игре с « » (0:2) в 1-м туре чемпионата России и, не отметившись результативными действиями, был заменен на 68-й минуте.

В последний раз 27-летний футболист забивал в лиге 7 апреля – тогда был дубль «Динамо». С тех пор голов нет 9 игр.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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