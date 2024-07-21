Соболев 9 матчей не забивает в РПЛ – с 7 апреля
Александр Соболев не забивает в Мир РПЛ с начала апреля.
Нападающий «Спартака» принял участие в игре с «Оренбургом» (0:2) в 1-м туре чемпионата России и, не отметившись результативными действиями, был заменен на 68-й минуте.
В последний раз 27-летний футболист забивал в лиге 7 апреля – тогда был дубль «Динамо». С тех пор голов нет 9 игр.
Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.
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И так уже 20 лет 😂
Таланта да, возможно, и меньше. Но талант еще реализовывать надо.
Из последних пяти главных тренеров «Спартака» (без учета и.о.), Витория, Ваноли и Станкович проиграли свои первые матчи в РПЛ, а Тедеско и Абаскаль сыграли вничью.
Карпуша хоть и синий, но в списках Зенита я его не видел
Ну и про виллу не забываем.