«Тур де Франс». 21-й этап. Гонщики проедут «разделку» с одним подъемом второй категории

Теги Тур де Франс велошоссе результаты Микель Ланда Адам Йейтс Джулио Чикконе Ремко Эвенепул Тадей Погачар Йонас Вингегор Жоау Алмейда Маттео Йоргенсон Карлос Родригес Дерек Джи Велоспорт

21 июля пройдет заключительный этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2024»

21-й этап

Монако – Ницца

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

33,7 км

Профиль/Карта

Начало – 15:40 по московскому времени.

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 82.53,32

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 5,14

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 8,04

4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 16,45

5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 17,25

6. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 21,11

7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 21,12

8. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 24,26

9. Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech) – 24,50

10. Джулио Чикконе (Италия, Lidl-Trek) – 25,48

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34 комментария
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Ну тут уже больше просто посмотреть на красивые места и гламурную тусовку :)
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+3
Ответ Pink Floyd1276
90 участников? Ты уверен, что-то не вериться - все-таки олимпиада.
Первая пятёрка рейтинга по 4 человека, вторая по 3, вторая десятка по 2, остальные 25 стран по одному. И десяток через ЧМ, континентальные турниры и прочее
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Ответ Cube Litening C:68X
А что с экзотами?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cycling_at_the_2024_Summer_Olympics_%E2%80%93_Qualification

В разделку у мужиков позвали кого-то, поэтому 36
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Ответ Cube Litening C:68X
Так куда делась команда, два года доминировали, в том году три Гранд тура, на третьем даже первых три места заняли..? Ушла Юмбо и нечего им стало кушать? 😁🤷
Травматичный сезон - все ломались как дешёвый пряник.
"Если долго ломаться, можно и обломаться".
+2
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+2
Ответ Pink Floyd1276
Тупизм - 35 и 90 - вы что с ума сошли, на Олимпиаде 200 с лишним стран, откуда эти меньшинства?!
Я-то причём?))
Но попробую объяснить, основная проблема Олимпиад, общее количество атлетов , которое пытаются сократить. Именно по этой причине не будет в программе пляжного футбола, который был бы интереснее "обычного олимпийского". Есть даже конкретная цифра к которой стремятся
Второй момент, по разделке, это формат трансляции. На 4 часа в формате Олимпиаду много кому надо?
Много ли за рамками 35 могут претендовать хотя бы на первые 6 ?
В скалолазании (двоеборье) квота 20 человек, убрали стадию квалификации, сразу 1/2. у каждого полуфиналиста есть шанс попасть в финал, и каждый финалист с шансами на подиум. И от Африки едут 2 пассажира, с нулевыми шансами, а пяток крутых спортсменов мимо Олимпиады, потому что квота от страны 2 места.
А вы предлагаете для массовки ещё сотню велосипедистов))
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Ответ Pink Floyd1276
Наверное имеешь ввиду разделку - на групповую должны быть штук 200.
Разделка 35/36
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Ответ Pink Floyd1276
90 участников? Ты уверен, что-то не вериться - все-таки олимпиада.
Да, по телеку сказали, они будут эту гонку комментировать, поэтому уже подготовились и всё знают.. ARD..
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Ну и смысл в ТТ байке на такой разделке? Сначала вкручивают в гору, что на простом шоссере делать легче, а аэродинамика почти не играет роли из-за малой скорости. Потом техничный извилистый спуск, где едут не в аэропосадке, потому что не самоубийцы. Только ради ровного участка в самом конце?))
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Ответ Ударв
Топ 10 примерно когда стартует?
19:27-19:45 (московское)
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Ответ Say_Cheese
Ну и смысл в ТТ байке на такой разделке? Сначала вкручивают в гору, что на простом шоссере делать легче, а аэродинамика почти не играет роли из-за малой скорости. Потом техничный извилистый спуск, где едут не в аэропосадке, потому что не самоубийцы. Только ради ровного участка в самом конце?))
GCN по-русски надеюсь скоро дадут ответ.. что будет быстрее
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Ответ anatol&#8242;
Я-то причём?)) Но попробую объяснить, основная проблема Олимпиад, общее количество атлетов , которое пытаются сократить. Именно по этой причине не будет в программе пляжного футбола, который был бы интереснее "обычного олимпийского". Есть даже конкретная цифра к которой стремятся Второй момент, по разделке, это формат трансляции. На 4 часа в формате Олимпиаду много кому надо? Много ли за рамками 35 могут претендовать хотя бы на первые 6 ? В скалолазании (двоеборье) квота 20 человек, убрали стадию квалификации, сразу 1/2. у каждого полуфиналиста есть шанс попасть в финал, и каждый финалист с шансами на подиум. И от Африки едут 2 пассажира, с нулевыми шансами, а пяток крутых спортсменов мимо Олимпиады, потому что квота от страны 2 места. А вы предлагаете для массовки ещё сотню велосипедистов))
Ну велоспорт это не про массовку, а про тактику. И когда у тебя максимум четыре человека на 280 км это та еще лотерея.
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Ответ тот еще школьник
Ну велоспорт это не про массовку, а про тактику. И когда у тебя максимум четыре человека на 280 км это та еще лотерея.
Вы предлагаете 45-50 стран с полноценной командой каждая?)
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Ответ Cube Litening C:68X
Да, по телеку сказали, они будут эту гонку комментировать, поэтому уже подготовились и всё знают.. ARD..
Наверное имеешь ввиду разделку - на групповую должны быть штук 200.
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Ответ anatol&#8242;
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cycling_at_the_2024_Summer_Olympics_%E2%80%93_Qualification В разделку у мужиков позвали кого-то, поэтому 36
Тупизм - 35 и 90 - вы что с ума сошли, на Олимпиаде 200 с лишним стран, откуда эти меньшинства?!
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Ответ anatol&#8242;
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cycling_at_the_2024_Summer_Olympics_%E2%80%93_Qualification В разделку у мужиков позвали кого-то, поэтому 36
👌👍
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Ответ Cube Litening C:68X
Непонятно что мешало провести сегодняшний этап как обычно, у Париже? Лимпиада ведь на следующей неделе только..
В новостях же было, всё в заборах.
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Ответ Cube Litening C:68X
Непонятно что мешало провести сегодняшний этап как обычно, у Париже? Лимпиада ведь на следующей неделе только..
Кэв негодует, украли этап.😁
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Ответ anatol&#8242;
Первая пятёрка рейтинга по 4 человека, вторая по 3, вторая десятка по 2, остальные 25 стран по одному. И десяток через ЧМ, континентальные турниры и прочее
А что с экзотами?
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Ответ Pink Floyd1276
Наверное имеешь ввиду разделку - на групповую должны быть штук 200.
🤷 Надо уточнить.. Хотя да, там же ещё экзоты должны быть, которые на полтора часа отстанут..Как в лыжах..😁
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Ответ Cube Litening C:68X
Групповая жёсткая будет, 280 километров, три раза мимо Мон Матра..Всего 90 участников.. Думаю, бельгийцы победят..
90 участников? Ты уверен, что-то не вериться - все-таки олимпиада.
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Ответ Pink Floyd1276
Давай женский велоспорт смотреть.. - а красивые девушки там будут?😍 Не знаю каков маршрут разделки (или главной гонки) но Ганна должен брать (или Ремко), а групповую отдал бы Ван Арту - настрадался в этом сезоне (но возьмет в итоге другой оби-Ван).
Групповая жёсткая будет, 280 километров, три раза мимо Мон Матра..Всего 90 участников.. Думаю, бельгийцы победят..
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Ответ Cube Litening C:68X
Давай женский велоспорт смотреть.. 😁 Кстати, уже 27.07 олимпийские гонки с раздельным стартом, обе в один день..👌
Давай женский велоспорт смотреть.. - а красивые девушки там будут?😍
Не знаю каков маршрут разделки (или главной гонки) но Ганна должен брать (или Ремко), а групповую отдал бы Ван Арту - настрадался в этом сезоне (но возьмет в итоге другой оби-Ван).
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Ответ Pink Floyd1276
Согласен - к сожалению, Погачар убил всю красоту этого тура. Что там на горизонте, есть некстваны, а то это превращается в Армстронг шоу?!
Давай женский велоспорт смотреть.. 😁 Кстати, уже 27.07 олимпийские гонки с раздельным стартом, обе в один день..👌
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Ответ Pink Floyd1276
Куус поймал фигню, ванарт готовился к олимпиаде - винигрету нужна команда, против погачаравских нету шансов.
Так куда делась команда, два года доминировали, в том году три Гранд тура, на третьем даже первых три места заняли..? Ушла Юмбо и нечего им стало кушать? 😁🤷
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Ответ Alexander Suname
Висма канеш проаалила тур. Арабы слилились в конце. Поги выиграл в одиночку. Лучше бы Куса запустили вместо Ванарта побитого
Куус поймал фигню, ванарт готовился к олимпиаде - винигрету нужна команда, против погачаравских нету шансов.
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Ответ Akademik77
Вуэльту Пого не поедет.
А нужно. Вполноги выиграет. А если проиграет, то даже лучше
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Ответ Pink Floyd1276
Ну что великий, ждём хет-трика от тебя, ведь ты можешь - дай бог не поедет Вуэльту, увидим хотя бы настоящий тур с борьбой от тех кто страдают.
Вуэльту Пого не поедет.
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Топ 10 примерно когда стартует?
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Кто с начала смотреть будет? Поклонники Кавендиша?
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