«Тур де Франс». 21-й этап. Гонщики проедут «разделку» с одним подъемом второй категории
21 июля пройдет заключительный этап веломногодневки «Тур де Франс».
«Тур де Франс-2024»
21-й этап
Монако – Ницца
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
33,7 км
Начало – 15:40 по московскому времени.
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 82.53,32
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 5,14
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 8,04
4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 16,45
5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 17,25
6. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 21,11
7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 21,12
8. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 24,26
9. Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech) – 24,50
10. Джулио Чикконе (Италия, Lidl-Trek) – 25,48
В разделку у мужиков позвали кого-то, поэтому 36
"Если долго ломаться, можно и обломаться".
Но попробую объяснить, основная проблема Олимпиад, общее количество атлетов , которое пытаются сократить. Именно по этой причине не будет в программе пляжного футбола, который был бы интереснее "обычного олимпийского". Есть даже конкретная цифра к которой стремятся
Второй момент, по разделке, это формат трансляции. На 4 часа в формате Олимпиаду много кому надо?
Много ли за рамками 35 могут претендовать хотя бы на первые 6 ?
В скалолазании (двоеборье) квота 20 человек, убрали стадию квалификации, сразу 1/2. у каждого полуфиналиста есть шанс попасть в финал, и каждый финалист с шансами на подиум. И от Африки едут 2 пассажира, с нулевыми шансами, а пяток крутых спортсменов мимо Олимпиады, потому что квота от страны 2 места.
А вы предлагаете для массовки ещё сотню велосипедистов))
Не знаю каков маршрут разделки (или главной гонки) но Ганна должен брать (или Ремко), а групповую отдал бы Ван Арту - настрадался в этом сезоне (но возьмет в итоге другой оби-Ван).