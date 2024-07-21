«Осуждаю Месси за молчание. Лео должен выступить, он капитан Аргентины, иначе ему все равно, и он эгоист». Карлтон Коул о кричалке про Францию
Карлтон Коул осудил молчание Лионеля Месси о расистской кричалке аргентинцев.
Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».
«В сборной Аргентины есть тот, кто известен как, вероятно, лучший футболист, когда-либо украшавший эту прекрасную игру – Лионель Месси.
Мы смотрим на Месси и говорим: «Выступи. Нам нужно услышать тебя. Ты должен высказаться по этому поводу». Потому что это нечто большее, чем [видео в соцсетях] Энцо.
Месси – главная фигура в команде, ее капитан. Он должен выступить и сказать что-то о подобном поведении. В противном случае ему просто все равно. Ему все равно, что чувствую я, ему все равно, что чувствуют некоторые его темнокожие партнеры по команде, с которыми он играл в прошлом.
Это лишь показывает мне, что он эгоист. Ему нужно сказать что-нибудь. Я осуждаю его. Все просто. Я осуждаю Месси», – сказал экс-нападающий «Челси», «Вест Хэма» и сборной Англии.
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Что за бред несёт ?
Ну родом из Нигерии… и? Это оскорбительно? Как можно оскорбляться от упоминания места, откуда ты родом?
Не пели же они о неполноценности чернокожих.
И в эту же парадигму укладывается коллективная ответственность. Причем здесь Месси? Еще можно было его сюда притянуть, если бы он был со всей командой в автобусе, но его самого там не было и не было некоторых других игроков сборной. Повторюсь, во всей этой истории виноват только тот, кто вынес это в публичное поле, т.е Энцо, с него пусть и спрашивают.
Месси не извиняется только потому что не хочет кривить душой. Месси - круче чем просто какой-то миллиардер, он человек с миллиардом, человек-история, человек-пример для детей и многих футболистов. Он выиграл 8 золотых мячей, чемпион мира, герой своей нации. Он тот на кого вешают ярлык "лучший футболист в истории"
Вы попробуйте потребовать от просто какого-нибудь миллиардера сказать/сделать то что он не хочет, и в ответ самое доброе что он сделает - это попросит охрану "аккуратно выкинуть" вас из зоны видимости и слышимости