«Осуждаю Месси за молчание. Лео должен выступить, он капитан Аргентины, иначе ему все равно, и он эгоист». Карлтон Коул о кричалке про Францию

Карлтон Коул осудил молчание Лионеля Месси о расистской кричалке аргентинцев.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» , но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».

«В сборной Аргентины есть тот, кто известен как, вероятно, лучший футболист, когда-либо украшавший эту прекрасную игру – .

Мы смотрим на Месси и говорим: «Выступи. Нам нужно услышать тебя. Ты должен высказаться по этому поводу». Потому что это нечто большее, чем [видео в соцсетях] Энцо.

Месси – главная фигура в команде, ее капитан. Он должен выступить и сказать что-то о подобном поведении. В противном случае ему просто все равно. Ему все равно, что чувствую я, ему все равно, что чувствуют некоторые его темнокожие партнеры по команде, с которыми он играл в прошлом.

Это лишь показывает мне, что он эгоист. Ему нужно сказать что-нибудь. Я осуждаю его. Все просто. Я осуждаю Месси», – сказал экс-нападающий «Челси», « » и сборной Англии.

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