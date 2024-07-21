«Осуждаю Месси за молчание. Лео должен выступить, он капитан Аргентины, иначе ему все равно, и он эгоист». Карлтон Коул о кричалке про Францию

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Карлтон Коул осудил молчание Лионеля Месси о расистской кричалке аргентинцев.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».

«В сборной Аргентины есть тот, кто известен как, вероятно, лучший футболист, когда-либо украшавший эту прекрасную игру – Лионель Месси.

Мы смотрим на Месси и говорим: «Выступи. Нам нужно услышать тебя. Ты должен высказаться по этому поводу». Потому что это нечто большее, чем [видео в соцсетях] Энцо.

Месси – главная фигура в команде, ее капитан. Он должен выступить и сказать что-то о подобном поведении. В противном случае ему просто все равно. Ему все равно, что чувствую я, ему все равно, что чувствуют некоторые его темнокожие партнеры по команде, с которыми он играл в прошлом.

Это лишь показывает мне, что он эгоист. Ему нужно сказать что-нибудь. Я осуждаю его. Все просто. Я осуждаю Месси», – сказал экс-нападающий «Челси», «Вест Хэма» и сборной Англии.

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99 комментариев
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На поле может быть ещё , но в автобусе с частью команды , где есть главный тренер и президент федерации должен извиниться Месси , который остался в Майями с травмой .
Что за бред несёт ?
+130
-22
+108
Месси получается капитан и в повседневной жизни членов команды? / теперь за каждый шаг члена команды должен отчитываться что ли , смешон .
+63
-10
+53
Нашел крайнего этот негр !
+69
-17
+52
Ответ Mina Ishura
На поле может быть ещё , но в автобусе с частью команды , где есть главный тренер и президент федерации должен извиниться Месси , который остался в Майями с травмой . Что за бред несёт ?
Культура отмены белого человека, хочет похайпится на имени Месси
+56
-23
+33
Не знал, кто такой Карлтон Коул. Загуглил. Никто.
+40
-11
+29
вот почему Коул решил , что Месси кому-то что-то должен ? дело Лео играть в футбол. да и история эта вся сильно раздута. аргентинцы слегка перегнули , но в целом - красавчики , кладут латинский болт на всю эту диктатуру толерантности и прочий либеральный бред. их второй год за это упрекают , а они просто ведут себя так, как считают нужным. только уважение. ну и приятно смотреть как подгорело у аудитории спорста
+29
-9
+20
Кстати, так и непонятно, чего обидного в тексте? Кроме трансов, про которых никто (хаха) не говорит.
Ну родом из Нигерии… и? Это оскорбительно? Как можно оскорбляться от упоминания места, откуда ты родом?

Не пели же они о неполноценности чернокожих.
+22
-4
+18
Ответ Mina Ishura
На поле может быть ещё , но в автобусе с частью команды , где есть главный тренер и президент федерации должен извиниться Месси , который остался в Майями с травмой . Что за бред несёт ?
Ни тренер,ни федерация,никто за это не должен извиняться,где там какое оскорбление,если они реально потомки понаехавших негров
+20
-6
+14
Ответ Илья Базин
Комментарий скрыт
На футбольном поле он ее представляет и говорит от ее имени. За пределами футбольного поля, для представления/защиты интересов команды есть федерация.
+15
-1
+14
Сейчас бы "англичанину" учить аргентинца жизни)
+14
-1
+13
А причем здесь англичанин Коул? По моему аргентинцы делали акцент не на всех африканцах, а на тех, что выступает за сборную Франции. Но это в духе повестки, везде увидеть расизм и от всего ущемится.
И в эту же парадигму укладывается коллективная ответственность. Причем здесь Месси? Еще можно было его сюда притянуть, если бы он был со всей командой в автобусе, но его самого там не было и не было некоторых других игроков сборной. Повторюсь, во всей этой истории виноват только тот, кто вынес это в публичное поле, т.е Энцо, с него пусть и спрашивают.
+13
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Поплачь поплачь еще давай 😅😂 гражданство - «Англия» ахах
+14
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А почему Месси должен выступить? Может он поддерживает все сказанное, и что? Имеет право!
+16
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+9
Ответ Илья Базин
Комментарий скрыт
Чтобы бросать её на поле
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Его даже в автобусе не было, за что лично он должен извиниться? Есть федерация, президент… если посчитают нужным пусть извиняются
+10
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Кричалка по факту. Когда в сборной представителей коренной нации 10%, это ненормально.
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кто такой Карлтон Коул?
+10
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А че им не нравится? Или они коренными марсельцами себя там считают уже и их мамы не из условной Нигерии Анголы ?
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+7
Есть те, кому интересно мнение КК?
+6
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+5
Что то я не слышал этого Коула когда те же самые французы стебали японцев. Или черные это какая-то высшая каста которая ими стали благодаря предкам рабам?
+6
-1
+5
Огласите пожалуйста весь список, кто должен перед вами извиниться.
+5
0
+5
Кому он должен то? Обиженным неграм?
+4
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Ему насрать на осуждение какого-то негра))
+8
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Очевидно что Месси в первую очередь поддерживает членов своей команды и всех аргетинцев . Но ему еще играть в США , где его могут заканселить за его поддержку своих ребят . Поэтому вполне логично и многозначительно молчит и правильно делает . Для этого есть федерация чтобы защищать игроков от нападок всяких неадекватов , которые оскорбляются на правду .
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Карлтон Коул осуждает Месси за молчание и считает что он должен что-то сказать. Если Месси скажет что кричалка топ, Карлтон Коул успокоится?)
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Объясняю!

Месси не извиняется только потому что не хочет кривить душой. Месси - круче чем просто какой-то миллиардер, он человек с миллиардом, человек-история, человек-пример для детей и многих футболистов. Он выиграл 8 золотых мячей, чемпион мира, герой своей нации. Он тот на кого вешают ярлык "лучший футболист в истории"

Вы попробуйте потребовать от просто какого-нибудь миллиардера сказать/сделать то что он не хочет, и в ответ самое доброе что он сделает - это попросит охрану "аккуратно выкинуть" вас из зоны видимости и слышимости
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Ему реально по барабану как и Всему адекватному миру
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левацкие утомляют
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После того, как относились фаны и само ПСЖ к Месси никаких оправданий и защиты от него они не заслуживают.
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Ответ Александр Романов_1116213210
Из-за того, что Месси расист, необходимо его отменить и забрать все золотые мячи. Раздав их тем кто заслужил - Иньесте, Хави, Роббену, Снайдеру ... Роналду
ты что расист? только Анри, Адебайору, Сейду Кейта, Макелеле ... ну и кто там ещё из чёрных играл 10 лет назад ?
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