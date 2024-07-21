«Спартак проиграл в первом матче при Станковиче – 0:2 с «Оренбургом»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Оренбург Футбол

«Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) в матче первого тура Мир РПЛ.

Это дебютный матч для Деяна Станковича в качестве главного тренера московского клуба. О назначении сербского специалиста в «Спартак» было объявлено в мае.

Таким образом, «Спартак» потерпел поражение в первом матче под руководством Станковича.

Во втором туре красно-белые сыграет с «Химками» на выезде.

«Спартак» дал «Оренбургу» пробить 12 раз в 1-м тайме. При Абаскале такое было лишь раз – против «Зенита» в 2022-м

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193 комментария
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Теперь даже после 3х туров не чемпионы…
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+118
Ответ Strike36
Теперь даже после 3х туров не чемпионы…
Ушла эпоха
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Вернулись править!
+75
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Кто не подписал Депая ,
Тот теперь сосет папайю !
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Достойное начало шествия к будущей неустойке!
+47
0
+47
Парни че там по чемпионским раскладам? Или у нас после 3 тура промежуточные расклады?
+39
-2
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Болельщики Спартака: oh shit, here we go again.
+31
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С почином!
+28
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Ответ Tehdunkan
Вернулись править!
собственно, и не уходили. так и правят.
+28
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+27
Отличное начало сезона!!!
+21
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Ответ Strike36
Теперь даже после 3х туров не чемпионы…
Не надо отчаиваться, шансы на трехтуровое чемпионство еще не потеряны.
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Ответ Гекдениз Кардениз
Большой тупостью было убирать Слишковича уж если поперло у него поражений не было то надо было дать порулить как к примеру у Кареры пошло и словил нужную химию с багажом , ну впринципе не удивительно в Спартаке с принятием решения всегда было туго и через одно место
У Слишковича было 5 побед в 10 матчах, вылет от Балтики из Кубка.
Хотя по меркам Спартака да, попёрло)
+18
-2
+16
Ответ OldRedWhite
Кто не подписал Депая , Тот теперь сосет папайю !
Туту надо напомнить, что Оренбург это 12-я команда прошлого чемпионата, которая с трудом спаслась от участия в переходных матчах и весь год болталась в зоне вылета.
+18
-2
+16
Ответ Иван Рыбаков
Достойное начало шествия к будущей неустойке!
Большой тупостью было убирать Слишковича уж если поперло у него поражений не было то надо было дать порулить как к примеру у Кареры пошло и словил нужную химию с багажом , ну впринципе не удивительно в Спартаке с принятием решения всегда было туго и через одно место
+15
-1
+14
Позорище! Руководство Спартака - уровень завхоза средней общеобразовательной школы. Время идёт, а ничего не меняется...
+14
0
+14
Соболев красавец, трансфер в Зенит сорвался, но за Спартак он тоже не играет.

Глебчику привет, ждём большую статью про то, что пора увольнять Станковича.
+15
-2
+13
Надо собраться, есть ещё 2 тура
+11
0
+11
Как это не прискорбно, но всё по делу. Оренбург лучше по всем компонентам.
+10
0
+10
В России нет ещё пока
Команд, смешнее Спартака🤣
+12
-3
+9
Оренбуржцев с красивой победой. Класс команды выше чем у соперника. А класс был четко использован и реализован в 3 очка.
+9
-1
+8
Станкович новый физрук? :)
+8
0
+8
Ответ SntKillerMikhail
Парни че там по чемпионским раскладам? Или у нас после 3 тура промежуточные расклады?
Учитывая, что Оренбург в лидерах чемпионата, а КС в аутсайдерах, то календарь у Спартака полегче, чем у Зенита, например)
+8
0
+8
С таким центром поля Спартаку ничего не светит.
Нужен сильный опорник и креативная восьмёрка (надеюсь Барко усилит сходу).
+8
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Станковичу не рассказали про цикл, что ли? Куда он так ломанул, решил первые пять этапов пропустить сразу?
+8
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Ответ Фёдор Комаров
Хорошо без Федуна?
Зарема, ты?
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0
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Оренбург латиносами хорошо закупился. Но некоторые будут скупать шлак, пилить бабки и обвинять Зенит с Газпромом.
Что мешает просто пойти по тому же пути, нанять тренера с топов в Бразилии или Аргентины, которыц и наладил бы наплыв норм бразил и аргов.
То как смотрится ####### Спартак даже с Питера смотреть тошно.
+6
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Я думаю, "Спартак" просто заманивает "Зенит" в ловушку. Смотрите, для чемпионства достаточно 60-65 очков. Пусть даже 70. А 70 очков - это 23 победы и ничья. То есть "Спартак" может 6 (шесть!) раз подряд проиграть и всё равно стать чемпионом.

Короче, если "Спартак" сейчас проиграет еще 2-3 игры, "Зениту" стоит крепко задуматься. В частности, с кем именно они имеют дело.
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титул чемпиона 3 тура не защищен, встатие окончилось, даже не начавшись(( пока не знаю, как именно, но в этом точно виноват Зенит
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Если Умяров в составе, это всегда "успех".
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Главное, что Станкович - футбольный человек. И чеканить умеет. Мостовой зря говорить не будет.
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