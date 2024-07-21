«Спартак проиграл в первом матче при Станковиче – 0:2 с «Оренбургом»
«Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) в матче первого тура Мир РПЛ.
Это дебютный матч для Деяна Станковича в качестве главного тренера московского клуба. О назначении сербского специалиста в «Спартак» было объявлено в мае.
Таким образом, «Спартак» потерпел поражение в первом матче под руководством Станковича.
Во втором туре красно-белые сыграет с «Химками» на выезде.
«Спартак» дал «Оренбургу» пробить 12 раз в 1-м тайме. При Абаскале такое было лишь раз – против «Зенита» в 2022-м
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Тот теперь сосет папайю !
Хотя по меркам Спартака да, попёрло)
Глебчику привет, ждём большую статью про то, что пора увольнять Станковича.
Команд, смешнее Спартака🤣
Нужен сильный опорник и креативная восьмёрка (надеюсь Барко усилит сходу).
Что мешает просто пойти по тому же пути, нанять тренера с топов в Бразилии или Аргентины, которыц и наладил бы наплыв норм бразил и аргов.
То как смотрится ####### Спартак даже с Питера смотреть тошно.
Короче, если "Спартак" сейчас проиграет еще 2-3 игры, "Зениту" стоит крепко задуматься. В частности, с кем именно они имеют дело.