«Спартак проиграл в первом матче при Станковиче – 0:2 с «Оренбургом»

«Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) в матче первого тура Мир РПЛ.

Это дебютный матч для в качестве главного тренера московского клуба. О назначении сербского специалиста в « » было объявлено в мае.

Таким образом, «Спартак» потерпел поражение в первом матче под руководством Станковича.

Во втором туре красно-белые сыграет с «Химками» на выезде.

«Спартак» дал «Оренбургу» пробить 12 раз в 1-м тайме. При Абаскале такое было лишь раз – против «Зенита» в 2022-м

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