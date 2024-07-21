Баштад (ATP). Боржес обыграл Надаля и взял первый титул в карьере
Рафаэль Надаль уступил Нуну Боржесу в финале турнира в Баштаде.
27-летний португалец взял первый титул в карьере.
Сетка турнира здесь.
Nordea Open
Баштад, Швеция
15 – 21 июля 2024
ATP 250
Призовой фонд – 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 21 июля, 15.10
Кто-то запрещал Федереру и Джоковичу выступать на РГ?🤔Да и всяким другим топам тех лет
Какие то мысли, нечего терять.....
Хорошая отмаза, дружочек)
Федя хорошо шакалил ТБШ пока не пришел Рафа и не загнал Федю под плинтус)
Судя по комментам про пятые точки, ты в этом знаток)
Просто ужас