Баштад (ATP). Боржес обыграл Надаля и взял первый титул в карьере

Теги Рафаэль Надаль результаты ATP Nordea Open Нуну Боржес Теннис

Рафаэль Надаль уступил Нуну Боржесу в финале турнира в Баштаде.

27-летний португалец взял первый титул в карьере.

Сетка турнира здесь.

Nordea Open

Баштад, Швеция

15 – 21 июля 2024

ATP 250

Призовой фонд – 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Нуну Боржес (Португалия) Рафаэль Надаль (Испания)
6:3|6:2
Дата проведения
21 июля, 15.10
Онлайн матча
127 комментариев
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Рафе нужен титул для уверенности . Не зря же с молодежью по 3-4 часа возился.
+27
-6
+21
Рафе нужен титул для уверенности . Не зря же с молодежью по 3-4 часа возился.
+20
-5
+15
Рафе нужен титул для уверенности . Не зря же с молодежью по 3-4 часа возился.
+19
-6
+13
вот так должен был 23-25 летний лоб вынести Надаля с корта, а не те прошлые чокеры которые отлетали от него в 3 сетах
+10
0
+10
Ответ Славик Городской
Не удивлюсь если Рафуля в медикаментозном угаре выиграет Олимпиаду, и все будут опять рукоплескать ему какой он гений, в который раз восстал из пепла когда многие его уже похоронили)
А как же Джока, который выиграл Австралию будучи в травматическом угаре от 3 метрового разрыва мышц живота🤔
+12
-4
+8
Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Эка тебя колбасит))) Вроде бы и ставки совсем не высоки, какой-то заштатный АТР 250, а всё равно опасаетесь, что любой титул может вернуть РАФЕ веру в себя. Ворде бы и 24:22 сделали, и понимаете, что это скорее всего не отыграть, но вместе с тем отдаёте себе отчёт, что при наличии двух хардовых ТБШ и всего одного грунтового, гордиться то особо и нечем) Ну и отрезок между первым и очередным титулами в 20 лет вас страшит. У Сербовича ведь и восемнадцать может не выйти))) А ведь впереди ещё и турнир, на котором Айдече пятый раз подряд не дойдёт даже до финала, в то время как РАФА ещё давным давно взял его на непрофильном покрытии...Мда, тяжеловато вам. Ну ничего, в Лос-Анджелесе точно получится...Или в Брисбене)))
+12
-4
+8
Интересно, сколько бы геймов на ОИ старина бы взял у Синнера, 2-3? Алькарас понятно, что не стал бы громить старичка)
+8
0
+8
Рафе нужен титул для уверенности . Не зря же с молодежью по 3-4 часа возился.
+12
-5
+7
Нужен титул
+11
-4
+7
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Эка тебя колбасит))) Вроде бы и ставки совсем не высоки, какой-то заштатный АТР 250, а всё равно опасаетесь, что любой титул может вернуть РАФЕ веру в себя. Ворде бы и 24:22 сделали, и понимаете, что это скорее всего не отыграть, но вместе с тем отдаёте себе отчёт, что при наличии двух хардовых ТБШ и всего одного грунтового, гордиться то особо и нечем) Ну и отрезок между первым и очередным титулами в 20 лет вас страшит. У Сербовича ведь и восемнадцать может не выйти))) А ведь впереди ещё и турнир, на котором Айдече пятый раз подряд не дойдёт даже до финала, в то время как РАФА ещё давным давно взял его на непрофильном покрытии...Мда, тяжеловато вам. Ну ничего, в Лос-Анджелесе точно получится...Или в Брисбене)))
Золотой шлем Надаля просто в глаз попал)
+8
-2
+6
Ответ Славик Городской
Понапридумывают фанатики Надаля золотые шлемы, лишь бы поставить его на первое место. Мне он запомнится как третий среди великих, которых нахалявил 14 водокачек РГ почти при полной отсутствии конкуренции и с терапевтическими исключениями.
"нахалявил 14 водокачек РГ почти при полной отсутствии конкуренции"
Кто-то запрещал Федереру и Джоковичу выступать на РГ?🤔Да и всяким другим топам тех лет
+6
0
+6
Рафе нужен титул для уверенности . Не зря же с молодежью по 3-4 часа возился.
+12
-7
+5
Ответ Nikolay Stavrogin
Карьеру Феда закончил подаван Пан, неужели судьбе свойственна ирония и карьеру Рафы закончит какой-нибудь грунтовый червь?
Да Боргеш не червь. Червя Надаль в 4-х часовом матче закатал в 1.4. Боргеш типа Харри, атакер, которому не повезло родиться на грунте)
+5
0
+5
Ответ Славик Городской
Под какой плинтус, во всех ранних матчах Роджера он трясся как осиновый листок, показывая процентов 50 своего тенниса. А вот когда уже не было чего терять и играл без всяких задних мыслей с 2015 года, то под плинтус ушел Надаль, какой там счет напомните мне был 7-1 или 8-1 в личке 🤣
Ахахаххах
Какие то мысли, нечего терять.....
Хорошая отмаза, дружочек)
+5
0
+5
Финал пока по качеству уровня фьючерса, будем обьективны. И если по Надалю это обьяснимо, чел мертвый после нескольких трехсетовиков подряд в 38, то Боргес не заслуживает титула такой игрой
+10
-5
+5
Ответ salambo
Нужен титул
Для уверенности?
+5
0
+5
Ответ Alex Morhan
Да, Федерер с Новаком а этом возрасте играют в финале Уима, Рафыч специально пропускает шлем в угоду грунтовой водокачки с пиковым Нуно по ту сторону сетки ...
Играл, но проиграл в одну калитку, согласен еще раз на такое посмотреть. Рафа же трезво оценивает свои возможности и просто набирает форму, титул водокачки целью наверняка и не был
+6
-1
+5
Ответ Славик Городской
Понапридумывают фанатики Надаля золотые шлемы, лишь бы поставить его на первое место. Мне он запомнится как третий среди великих, которых нахалявил 14 водокачек РГ почти при полной отсутствии конкуренции и с терапевтическими исключениями.
А ты случайно не фанатик Феди?
Федя хорошо шакалил ТБШ пока не пришел Рафа и не загнал Федю под плинтус)
+7
-2
+5
Вчера тут кто-то всерьез писал, что Надаль отпинает Новака🤣
+7
-2
+5
Почитал ветку. Величайшая ветка, которая переносит своими рассуждениями на 15 лет назад)
+6
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+4
Ответ Славик Городской
Фанаты Надаля должны в ноги кланяться испанской федерации тенниса и в целом всему руководству Испании, что оно покрывало и покрывает его, узаконив ТУЕ для полностью здорового организма ещё в 17 лет, а также ATP во общем, что они пошли на поводу испанской федерации по поводу разрешения ТУЕ, не знаю сколько стоил решение этого вопроса в положительную сторону, видимо не мало и стали к тому же замедлять практически все ранее быстрые корты типа харда и травы, иначе бы Рафику больше 10 шлемов не светило за карьеру, а может и меньше даже 😁
Красиво горишь, красивее только Надаль взял финал Уимблдона у Феди на его любимой траве)
+9
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+4
Ответ S.Graf
ну какие ещё прогнозы. 24-22, 7-0, 40-36, итд, итп. вот тебе и все прогнозы))
Идемайде, Графчик) Оно в двух актах, как и было заявлено, первый уже был в прошлое воскресенье. А ведь там еще кармический долг повис за Нину Стоянович..
+6
-2
+4
Ответ Aelcrown
да и рофлить и смеяться над Надалем смысла нет. и так сделал все что смог. все-таки пиковый Боржеш попался
Так-то да, пиковый Боржес это вам не шутки)
+4
0
+4
Ответ Славик Городской
Обильное потоотделение это один из признаков препаратов, это вам любой специалист по этой теме скажет, также как в зимних видах спорта обильно текут сопли, прям на бороде висят во время гонок допустим лыжников. А уж как Рафик потеет не потеет никто. Интересно, а постоянный зуд в одном месте это признак чего? 🤣
А ты по чем специалист?)
Судя по комментам про пятые точки, ты в этом знаток)
+6
-3
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Рафе нужен титул
+8
-5
+3
В любом случае шикарный турнир от Рафы, набрал практику после рг, один из главных претендентов на ои на мой взгляд
+3
0
+3
Ответ Nikolay Stavrogin
В любом случае шикарный турнир от Рафы, набрал практику после рг, один из главных претендентов на ои на мой взгляд
Претендентов на выход во второй круг?
+4
-1
+3
У Рафы сегодня столько срывов будто в его роли сегодня переодевшийся Циципас.
+4
-1
+3
Даже в Барселоне лучше выглядил
Просто ужас
+4
-1
+3
Нужен титул Рафе, для уверенности
+4
-1
+3
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