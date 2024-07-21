Медведев опроверг блокировку трансфера Илича в «Зенит» властями РФ из-за больших трат на фоне СВО: «Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий»

В «Зените» опровергли влияние властей РФ и ЕС на трансфер Ивана Илича.

Сalciomercato со ссылкой на La Repubblica сообщил, что стороны согласовали переход 23-летнего хавбека сборной Сербии и « » за 23 млн евро, однако российские власти затормозили переговоры из-за того, что в условиях СВО дорогостоящий трансфер в клуб, финансируемый « », может привлечь слишком много внимания. Кроме того, утверждается, что препятствием на пути перехода также являются санкции со стороны Евросоюза в отношении России.

Председатель правления « » опроверг эту информацию.

«Для ответа на этот вопрос [состоится переходи или нет] есть еще 40 дней (до закрытия трансферного окна – Спортс).

Не соответствует действительности [публикация La Repubblica]. Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий», – сказал Медведев.

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