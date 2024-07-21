Медведев опроверг блокировку трансфера Илича в «Зенит» властями РФ из-за больших трат на фоне СВО: «Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий»

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия Газпром Александр Медведев Европейский союз Политика Иван Илич Футбол

В «Зените» опровергли влияние властей РФ и ЕС на трансфер Ивана Илича.

Сalciomercato со ссылкой на La Repubblica сообщил, что стороны согласовали переход 23-летнего хавбека сборной Сербии и «Торино» за 23 млн евро, однако российские власти затормозили переговоры из-за того, что в условиях СВО дорогостоящий трансфер в клуб, финансируемый «Газпромом», может привлечь слишком много внимания. Кроме того, утверждается, что препятствием на пути перехода Илича также являются санкции со стороны Евросоюза в отношении России.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг эту информацию.

«Для ответа на этот вопрос [состоится переходи или нет] есть еще 40 дней (до закрытия трансферного окна – Спортс).

Не соответствует действительности [публикация La Repubblica]. Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий», – сказал Медведев.

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115 комментариев
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Ответ Кубаноид питерский
Почему Газпром, Лукойл по 20 млн евро могут на Запад в страны НАТО переводить и это не измена родине? Просто интересно, я не могу понять двойных стандартов для корпораций и простых людей.
Потому что "конфликт" - это для холопов и гоев. А господа все заодно.
+139
-9
+130
Дак власти РФ, Газпром, Зенит, СКА - это одно и тоже, одни люди. Или там кукуха совсем поехала: правое полушарие с левым спорит?)
+126
-16
+110
Почему Газпром, Лукойл по 20 млн евро могут на Запад в страны НАТО переводить и это не измена родине?
Просто интересно, я не могу понять двойных стандартов для корпораций и простых людей.
+114
-35
+79
Ответ Кубаноид питерский
Почему Газпром, Лукойл по 20 млн евро могут на Запад в страны НАТО переводить и это не измена родине? Просто интересно, я не могу понять двойных стандартов для корпораций и простых людей.
Потому что государство до сих продает нефть и газ через Украину, получая деньги из Европы и заправляя их технику в зоне СВО и оплачивая Украине деньги за транзит этих газа и нефти? Только-только пошли новости, что Зеленский решил прервать поставки Лукойла в Венгрию. Это всё другое. Всех за госизмену сажать что ли?)
+37
-7
+30
Убыток Газпрома в 2023 году составил 629 млрд. рублей. В общем-то, лихой кутёж на фоне убытков смотрится диковато. Может, и правда кто-то наверху решил слегка угомонить.
+22
-5
+17
Медведева слушать не стоит, это даже не Шойгу, который с путиным в одной палатке ночевал

По щелчку пальцев исчезнет, как и сам зенит, если надо будет

Тут гарант перебои с электричеством на юге России начал объяснять майнингом, так и до зенита доберется, ахаха
+20
-8
+12
Деньги на СВО Россия получает от стран ЕС, иногда через посредников.
+20
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+11
На самом деле, если идет СВО, а газпром кутит на полную в реалиях убыточности. еще бы поняли если трансферы до 10лямов. но за 20 и более явно привлекут внимание. хотя, как говорит покровитель кооператива озеро-"вы не понимаете, это совсем другое". это плевки в народ свысока на фоне сбора средств мобилизованным и армии вообще. представьте, возможно было бы такое в годы ВОВ-дети Сталина и партийной верхушки кутили бы в Куршавеле или Лазурном берегу, строили себе дворцы и безнаказанно тратили деньги по всему свету?
+25
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Ответ -ПАВ-
Комментарий скрыт
Да, без Газпрома Зенит превратиться в Торпедо. С удовольствием никто в Питере не будет финансировать клуб.
+10
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Ответ -ПАВ-
Комментарий скрыт
Какие например?
+10
-1
+9
Какие же вы двуличные, господин Медведев и компания.
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Как же страна устала от вранья и ненависти в сторону самобытного клуба с берегов Мойки. У людей по утрам нет желания с кровати вставать, зная, что в комментариях опять хохочут над экономическим чудом по продаже шарфов и кружек.
+30
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+9
Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий удален модератором
Тут есть нюанс, который Вы выносите за скобки. . Газпром - монополия и не может сама выставлять цены на газ на внутреннем рынке, а ЛУКОЙЛ, одна из нефтяных компаний, помимо которой есть Газпром нефть, Роснефть и прочие... То есть по факту за Газпромом больше наблюдения (и за их тратами), чем за более рыночной нефтяной компанией. Поэтому и РЖД сейчас урезает траты на Локо
+8
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А зачем он им?Не велик мастер,чтобы деньги такие за него платить.Да и в Еврокубках не играют.Лучше пацанов своих пусть наигрывают.Поприятнее смотреть будет.
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+7
Ответ Петрович
Дак власти РФ, Газпром, Зенит, СКА - это одно и тоже, одни люди. Или там кукуха совсем поехала: правое полушарие с левым спорит?)
не только правое с нижним, но и верхнее с нижним - тоже...
+9
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Ответ Камбоджа Иванов
Потому что государство до сих продает нефть и газ через Украину, получая деньги из Европы и заправляя их технику в зоне СВО и оплачивая Украине деньги за транзит этих газа и нефти? Только-только пошли новости, что Зеленский решил прервать поставки Лукойла в Венгрию. Это всё другое. Всех за госизмену сажать что ли?)
А неплохо бы. Правая рука бросает российских парней в мясорубку, левая считает барыши за поставки нефти и газа лютому врагу.
+7
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Позору и СВО не помеха, не говоря уж о кричащем народе с трибун.
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Ответ Кирилл Демченко
Я конечно тоже не верю в этом выбором но причем тут клаудиньо и вендел? Они спокойно могут играть все одновременно, поэтому это вообще не связано с ними
С игровой точки зрения могут. С точки зрения лимита не могут
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Ответ Кубаноид питерский
Почему Газпром, Лукойл по 20 млн евро могут на Запад в страны НАТО переводить и это не измена родине? Просто интересно, я не могу понять двойных стандартов для корпораций и простых людей.
По той же причине почему Запад, якобы, так борющийся с Кремлём, перевёл ему более 400 млрд за первые 18 месяцев войны
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+5
Ответ Камбоджа Иванов
Потому что государство до сих продает нефть и газ через Украину, получая деньги из Европы и заправляя их технику в зоне СВО и оплачивая Украине деньги за транзит этих газа и нефти? Только-только пошли новости, что Зеленский решил прервать поставки Лукойла в Венгрию. Это всё другое. Всех за госизмену сажать что ли?)
Именно.
Нам внушают, что там враги.
Но почему то даже в условиях отсутствия Еврокубков, где наши клубы могли бы ЗАРАБАТЫВАТЬ, всё равно задорого покупают Угальде и Иличей. Для чего, зачем?
Раньше понимал - попадёте в ЛЧ, получите 20 млн призовых. А сейчас?
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Ответ -ПАВ-
Комментарий скрыт
Отобрать у всех деньги , взять себе и потом говорить, ну что же вы такие нищие.
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Ответ Не Подарок
Убыток Газпрома в 2023 году составил 629 млрд. рублей. В общем-то, лихой кутёж на фоне убытков смотрится диковато. Может, и правда кто-то наверху решил слегка угомонить.
За 2023 дивидендов не выплатили держателям акций
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Зенит с Газпромом живет давно в отрыве от реальности страны, особенные газовым богом избранные
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Ответ Виктор Ишков
Все значимые успехи нашего футбола достигнуты и на уровне сборных,и на клубном уровне,когда и слова-то такого не слышали-Легионер,а про зарплаты вообще молчу
Вот именно, сделаны футболистами, которые выросли без лимита на легионеров) а сейчас растут в тепличных условиях, пару раз по мячу попал и контракт как у топовых игроков в европе
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Все куплю сказало злато!
Даже если он нам не очень нужен. Подумаешь 23 000 000 €. У нас уже сидит два состава полных два хороших клуба для премьер-лиги.
Этим двум составом по силам тяга с любым клубом и российской премьер-лиги , а также со сборной любой водокачки.
На международную арену выходить нам всё равно бесполезно. Потому что при талантливом руководстве сборной латинской Америки каковым является зенит всё равно будет последнее место в группе !
Мы можем развалить любую команду выкупив ключевых игроков и усадив их на скамейку запасных. Это угробленная спортивная карьера Новосельцево, Ерохина , Дзюбы,азмуна и десятка других российских игроков которые совершенно были не нужны зениту , но куплены для того чтобы развалить по сговору с Бердыевым крепкого
Середнячка. Отдайте им сразу золотые медали, а то они еще и не такие пакости устроят себе любимым в угоду к столетию клуба!
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Почему ногомячский("football" - саксо-англ. слово😀) "зенит" питерский не сделают частным клубом или ОАО без доли народных денег "Газпрома"?
Тратили бы тогда товарищи-господа миллер, медведев... свои ("честно")заработанные деньги на эту игрушку-зенитушку без народных проклятий в свой адрес😀😃😄
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Ответ Skobar87
Комментарий удален модератором
а народ по их мнению для чего? народ потуже затянет пояса и дальше будет помогать армии, а газовые господа, ради дальнейшего обогащения которых и идет СВО, будут жить как неприкаянные. какое лицемерие и дичь, когда на коробки с гумпомощью и помощью армии клеят наклейки едресни и газпрома или роснефти. ни копейки которых там нет и не было
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Зарвавшиеся чинуши нашими деньгами пускают пыль в глаза тренируя в Питере сборную латинской Америки
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Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий удален модератором
Я даже не понял, что в этом комменте НАРУШИЛО ПРАВИЛА платформы..)
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Дыма без огня не бывает, наверное намекнули ,что не совсем правильно делать такие трансферы. А может утка, увидим))
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