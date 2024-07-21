Медведев опроверг блокировку трансфера Илича в «Зенит» властями РФ из-за больших трат на фоне СВО: «Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий»
В «Зените» опровергли влияние властей РФ и ЕС на трансфер Ивана Илича.
Сalciomercato со ссылкой на La Repubblica сообщил, что стороны согласовали переход 23-летнего хавбека сборной Сербии и «Торино» за 23 млн евро, однако российские власти затормозили переговоры из-за того, что в условиях СВО дорогостоящий трансфер в клуб, финансируемый «Газпромом», может привлечь слишком много внимания. Кроме того, утверждается, что препятствием на пути перехода Илича также являются санкции со стороны Евросоюза в отношении России.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг эту информацию.
«Для ответа на этот вопрос [состоится переходи или нет] есть еще 40 дней (до закрытия трансферного окна – Спортс).
Не соответствует действительности [публикация La Repubblica]. Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий», – сказал Медведев.
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Просто интересно, я не могу понять двойных стандартов для корпораций и простых людей.
По щелчку пальцев исчезнет, как и сам зенит, если надо будет
Тут гарант перебои с электричеством на юге России начал объяснять майнингом, так и до зенита доберется, ахаха
Нам внушают, что там враги.
Но почему то даже в условиях отсутствия Еврокубков, где наши клубы могли бы ЗАРАБАТЫВАТЬ, всё равно задорого покупают Угальде и Иличей. Для чего, зачем?
Раньше понимал - попадёте в ЛЧ, получите 20 млн призовых. А сейчас?
Даже если он нам не очень нужен. Подумаешь 23 000 000 €. У нас уже сидит два состава полных два хороших клуба для премьер-лиги.
Этим двум составом по силам тяга с любым клубом и российской премьер-лиги , а также со сборной любой водокачки.
На международную арену выходить нам всё равно бесполезно. Потому что при талантливом руководстве сборной латинской Америки каковым является зенит всё равно будет последнее место в группе !
Мы можем развалить любую команду выкупив ключевых игроков и усадив их на скамейку запасных. Это угробленная спортивная карьера Новосельцево, Ерохина , Дзюбы,азмуна и десятка других российских игроков которые совершенно были не нужны зениту , но куплены для того чтобы развалить по сговору с Бердыевым крепкого
Середнячка. Отдайте им сразу золотые медали, а то они еще и не такие пакости устроят себе любимым в угоду к столетию клуба!
Тратили бы тогда товарищи-господа миллер, медведев... свои ("честно")заработанные деньги на эту игрушку-зенитушку без народных проклятий в свой адрес😀😃😄