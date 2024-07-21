Полиция Берлина предотвратила теракт в фан-зоне Англии перед финалом Евро-2024, задержав троих подозреваемых, связанных с ИГИЛ* (The Sun)
Полиция предотвратила теракт перед финалом Евро-2024 в Берлине.
The Sun сообщает, что подозреваемые, связанные с ИГИЛ*, планировали атаковать фан-зону сборной Англии на Брайтшайдплац в Берлине. Тысячи английских болельщиков собрались там перед финальным матчем турнира против сборной Испании (1:2).
За несколько часов до начала игры немецкая полиция совершила скоординированные рейды по трем адресам в соседнем Потсдаме.
В результате операции с привлечением сил специального назначения были задержаны трое подозреваемых, искали пятерых. В их телефонах нашли фотографии площади и Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.
Отмечается, что мужчины были известными сторонниками ИГИЛ*, уже находящимися под надзором полиции. За ними установили наблюдение за несколько дней до финала.
По словам представителя берлинской полиции, «меры были осуществлены в связи с непосредственной угрозой со стороны исламистского сектора».
Позднее подозреваемые были отпущены в рамках проведения дальнейшего расследования.
Напомним, что 19 декабря 2016 года на рождественском базаре на Брайтшайдплац в Берлине произошел терак. Грузовик с полуприцепом въехал на заполненную людьми площадь. В результате наезда под колесами транспортного средства погибли 11 человек, еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.
* – запрещенная в России террористическая организация
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Почему их раньше не повязали тогда? С последующей отправкой в Сирию/Ирак/Йемен.
Ну, конечно либеральный мултикультурализм может и до такого докатиться, но вообще террористами игил должно заниматься ведомство Мюллера.
Не удивлюсь если они ещё и на второй тайм успели сходить на стадион...