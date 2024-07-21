Полиция Берлина предотвратила теракт в фан-зоне Англии перед финалом Евро-2024, задержав троих подозреваемых, связанных с ИГИЛ* (The Sun)

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Испании по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Полиция предотвратила теракт перед финалом Евро-2024 в Берлине.

The Sun сообщает, что подозреваемые, связанные с ИГИЛ*, планировали атаковать фан-зону сборной Англии на Брайтшайдплац в Берлине. Тысячи английских болельщиков собрались там перед финальным матчем турнира против сборной Испании (1:2).

За несколько часов до начала игры немецкая полиция совершила скоординированные рейды по трем адресам в соседнем Потсдаме.

В результате операции с привлечением сил специального назначения были задержаны трое подозреваемых, искали пятерых. В их телефонах нашли фотографии площади и Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Отмечается, что мужчины были известными сторонниками ИГИЛ*, уже находящимися под надзором полиции. За ними установили наблюдение за несколько дней до финала.

По словам представителя берлинской полиции, «меры были осуществлены в связи с непосредственной угрозой со стороны исламистского сектора».

Позднее подозреваемые были отпущены в рамках проведения дальнейшего расследования.

Напомним, что 19 декабря 2016 года на рождественском базаре на Брайтшайдплац в Берлине произошел терак. Грузовик с полуприцепом въехал на заполненную людьми площадь. В результате наезда под колесами транспортного средства погибли 11 человек, еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.

* – запрещенная в России террористическая организация

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22 комментария
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Режьте ухо, метод проверенный
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Отмечается, что мужчины были известными сторонниками ИГИЛ*

Почему их раньше не повязали тогда? С последующей отправкой в Сирию/Ирак/Йемен.
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"Мужчины были известными сторонниками ИГИЛ*" - будто речь о политической партии
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Без дикарей этого бы не произошло. Надо запретить им въезд в наши страны.
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Почему их отпустили в итоге? Что за бред
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Красавцы, парни! Уважение всем службам, которые работают для обеспечения безопасности.
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И полиция их ... отпустила.
Ну, конечно либеральный мултикультурализм может и до такого докатиться, но вообще террористами игил должно заниматься ведомство Мюллера.
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Ответ Ivan Dvoinev
Почему их отпустили в итоге? Что за бред
Поймали - отчитались - отпустили - наказали статью. Все при деле. Работают, шуршат.
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Ответ ОттоДракула
Отмечается, что мужчины были известными сторонниками ИГИЛ* Почему их раньше не повязали тогда? С последующей отправкой в Сирию/Ирак/Йемен.
Они вполне возможно родились и выросли в Германии.
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Странно что их уличили в связи с ИГ, и отпустили для дальнейшего расследования. Либо сажать, либо депортировать надо было с занесением отпечатков и лица во все базы безопасности мира.
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Ответ Роман Алексеев_1116164417
И полиция их ... отпустила. Ну, конечно либеральный мултикультурализм может и до такого докатиться, но вообще террористами игил должно заниматься ведомство Мюллера.
Я понимаю что ловить уже после теракта и резать ухо - это круто и сильная рука, но некоторые предпочитают отпустить и пронаблюдать, не свяжутся ли с кем.
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Ответ Oleg Takida
китайские методы борьбы с исламизмом оправданы
Единственный верный метод обращения с сектантами
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Ответ Трент Резнор
Режьте ухо, метод проверенный
Комментарий удален модератором
Ответ Gigli_1897
Без дикарей этого бы не произошло. Надо запретить им въезд в наши страны.
Комментарий удален модератором
Самое прелестное, что после задержания их просто отпустили. Браво. такие страшные террористы
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Позднее подозреваемые были отпущены в рамках проведения дальнейшего расследования.
Не удивлюсь если они ещё и на второй тайм успели сходить на стадион...
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Задержали , предотвратили теракт , а потом отпустили
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А могли бы лгбт и зеленых ловить.
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Почему отпустили? Типа "вот когда убьют, тогда и приходите."?
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*Позднее подозреваемые были отпущены в рамках проведения дальнейшего расследования*
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китайские методы борьбы с исламизмом оправданы
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Рука Кремля?😂😂😂
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