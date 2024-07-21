Полиция Берлина предотвратила теракт в фан-зоне Англии перед финалом Евро-2024, задержав троих подозреваемых, связанных с ИГИЛ* (The Sun)

Полиция предотвратила теракт перед финалом Евро-2024 в Берлине.

The Sun сообщает, что подозреваемые, связанные с ИГИЛ*, планировали атаковать фан-зону сборной Англии на Брайтшайдплац в Берлине. Тысячи английских болельщиков собрались там перед финальным матчем турнира против сборной (1:2).

За несколько часов до начала игры немецкая полиция совершила скоординированные рейды по трем адресам в соседнем Потсдаме.

В результате операции с привлечением сил специального назначения были задержаны трое подозреваемых, искали пятерых. В их телефонах нашли фотографии площади и Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Отмечается, что мужчины были известными сторонниками ИГИЛ*, уже находящимися под надзором полиции. За ними установили наблюдение за несколько дней до финала.

По словам представителя берлинской полиции, «меры были осуществлены в связи с непосредственной угрозой со стороны исламистского сектора».

Позднее подозреваемые были отпущены в рамках проведения дальнейшего расследования.

Напомним, что 19 декабря 2016 года на рождественском базаре на Брайтшайдплац в Берлине произошел терак. Грузовик с полуприцепом въехал на заполненную людьми площадь. В результате наезда под колесами транспортного средства погибли 11 человек, еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.

* – запрещенная в России террористическая организация

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