Дмитриев о дерби с ЦСКА: «Командный дух «Спартака» вырос. Все настроены на 100% после неудачного матча в первом круге»

Игорь Дмитриев: на 100% настроены на дерби, командный дух «Спартака» вырос.

Полузащитник «Спартака » Игорь Дмитриев рассказал о серьезном настрое команды на игру против ЦСКА.

Красно-белые завтра примут армейцев в 16‑м туре Мир РПЛ . В первом круге «Спартак» уступил в дерби со счетом 2:3.

«Хорошая атмосфера, были положительные последние результаты. Наверное, командный дух за счет матчей вырос.

Готовимся к дерби, будем стараться изо всех сил. Все настроены на 100%, потому что матч в первом круге получился не очень удачным.

Будем отдавать все силы, чтобы исправиться за тот матч», – сказал Дмитриев.