Бартон о выходе Байдена из борьбы за пост президента США: «Его последний выстрел»

Теги Джоуи Бартон Сборная США по футболу премьер-лига Англия Политика Джо Байден Футбол

Джоуи Бартон отреагировал на решение Джо Байдена выйти из президентской гонки.

Глава США выпустил заявление, в котором сообщил, что не будет пытаться остаться на второй срок.

«Для меня было величайшей честью служить вашим президентом. И хотя добиваться переизбрания было моим желанием, я убежден, что в интересах моей партии и страны мне следует отступить и сосредоточиться сугубо на исполнении президентских обязанностей до конца нынешнего срока», – говорится в обращении президента к американскому народу.

Бартон, сделав репост заявления Байдена, написал: «Его последний выстрел». В конце своего сообщения экс-хавбек «Манчестер Сити» прикрепил эмодзи в виде пистолета.

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74 комментария
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Спортс нашёл таки повод
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Ответ utsh44psmr
Спортс нашёл таки повод
«Пуля была выпущена в Трампа, но попала в Байдена», – пошутил в соцсетях боец UFC Пауло Коста.

На ветке мма давно вышла
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Долго искали как натянуть сову на глобус )))
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Ответ utsh44psmr
Спортс нашёл таки повод
Недолго искали) Удивительно, что новости про Фарион не было)
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Барак Обама против кандидатуры Камалы Харрис. Опубликуйте это в следующих новостях.
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Ответ Александр Елисеев
А каких-то четыре года назад Байден был активным и бодрым, но возраст дает о себе знать. Я вообще за то, чтобы старики не занимали высокие должности. Максимум до пенсионного возраста и на выход.
Общение с Зеленским даже такого крепкого деда до ручки довело((
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думаю новостники весь вечер F5 жали во всех вкладках лент соцсетей футболистов, чтобы найти спасительную соломинку, зацепиться - и вот, новость готова.
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Ответ Benjamin
Нужно иметь большие яйца, что бы отказаться от власти и старик их продемонстрировал, другому старику, который 25 лет уже от власти не отрывается и дуреет взять бы пример, но там перепелиные походу…
Какие яйца? Он ничего не понимает. Подсунули бумажку на подпись, а о чем там он даже не в курсе.
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Ответ Benjamin
Нужно иметь большие яйца, что бы отказаться от власти и старик их продемонстрировал, другому старику, который 25 лет уже от власти не отрывается и дуреет взять бы пример, но там перепелиные походу…
Какие там могут быть яйца?))) Он не помнит как его зовут уже, полная деградация))
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Шнякин, бери пример!
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Ответ Александр Елисеев
А каких-то четыре года назад Байден был активным и бодрым, но возраст дает о себе знать. Я вообще за то, чтобы старики не занимали высокие должности. Максимум до пенсионного возраста и на выход.
За вами уже антидискредитаторы выехали, собирайтесь.
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Ответ umchick
из всех либералов, которых я знаю, в том числе я сам, всегда предпочитали трампа. благодаря его действиям мир сможет вернуться на путь развития, в том числе покорение космоса
Странно, помню как у нас абсолютно все публичные либералы радовались победе Байдена да и сейчас очень волнуются, как бы Трамп не перестал помогать их любимой Украине )
+11
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Ответ Н.Ф.
Барак Обама против кандидатуры Камалы Харрис. Опубликуйте это в следующих новостях.
Что этот черный себе позволяет? Он что, сексист?
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Ответ riverman1980
Что интересно, Байдена сняли с гонки только после промаха в Трампа. А если бы киллер попал?
тогда бы сняли Трампа, я думаю
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Меня бесит, что мой любимый политический сайт постит политические новости позже всякой спортивной шелухи.
+4
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Ответ Benjamin
Нужно иметь большие яйца, что бы отказаться от власти и старик их продемонстрировал, другому старику, который 25 лет уже от власти не отрывается и дуреет взять бы пример, но там перепелиные походу…
Ничего, что ему уже год, а то и больше, любыми способами намекали, что он не тянет, но он продолжал здороваться с воздухом и этого не замечать? "Большие яйца" появились, когда спонсоры, наконец, открыто сказали, что донатить демам больше не будут (а кто-то вообще начал респам донатить). И сами демы уже стали его отодвигать изо всех сил - так дед всё равно цеплялся, не хотел уходить. )
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Странно, а почему Байден снял свою кандидатуру? Наши либералы уверяли, что это достойный и эффективный лидер свободного мира )
+11
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+2
Что делает эта футбольная новость на нашем полит сайте
+3
-1
+2
Большое, конечно, мастерство прилепить невменяемую новость... Но может остановиться уже?
+3
-1
+2
Ответ Carasa
Попахивает эйджизмом. Молодой человек, пройдемте
Страной должны управлять молодые, максимум два сорока по 4 года. Чтобы потом бывший президент жил в той стране, в которой он писал законы и запускал реформы. А то наломают дров и в гроб? Так не справедливо.

И голосовать должны по идее тоже люди лет до 60
+3
-1
+2
Ответ Александр Елисеев
А каких-то четыре года назад Байден был активным и бодрым, но возраст дает о себе знать. Я вообще за то, чтобы старики не занимали высокие должности. Максимум до пенсионного возраста и на выход.
Попахивает эйджизмом. Молодой человек, пройдемте
+2
0
+2
Ответ Клименко
Интересно, американские патриоты, фанаты нба и наскара, тоже обсуждают с пеной у рта выборы в РФ
Разумные - конечно. От них зависит, как потом будут вмешиваться в американские выборы.
+2
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+2
Ответ Кирилл Набухов
Страной должны управлять молодые, максимум два сорока по 4 года. Чтобы потом бывший президент жил в той стране, в которой он писал законы и запускал реформы. А то наломают дров и в гроб? Так не справедливо. И голосовать должны по идее тоже люди лет до 60
Если сможешь это научно обосновать, тебе нобелевку дадут, а пока вилами по воде писано. У нас тоже ценз вводили для выборов в империи, чет не особо помогло
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Ответ Николай Бойко
Общение с Зеленским даже такого крепкого деда до ручки довело((
Этот клоун уже стольких политиков отправил в утиль:))))
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Ответ umchick
Трамп сражается с истеблишментом, на него заводятся выдуманные дела, пытаются сделать политзаключенным. Все либералы переживают за него
Где эти либералы, поддерживающие Трампа, в публичном пространстве? Назови хотя бы пару публичных российских либералов, которые бы что-то в его поддержку?
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это точно спортивный сайт?
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он устал, он мухожук
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Ответ Forte Live
Большое, конечно, мастерство прилепить невменяемую новость... Но может остановиться уже?
АСТАНАВИТЕС!!!!111(с)
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Ответ riverman1980
Странно, а почему Байден снял свою кандидатуру? Наши либералы уверяли, что это достойный и эффективный лидер свободного мира )
В США множество других кандидатур способных заменить Байдена. Это у нас пацреоты орут что если убрать дедушку то страна сразу развалится. «Кто если не он?»
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Однажды в Америке..
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