Бартон о выходе Байдена из борьбы за пост президента США: «Его последний выстрел»

Джоуи Бартон отреагировал на решение Джо Байдена выйти из президентской гонки.

Глава США выпустил заявление, в котором сообщил, что не будет пытаться остаться на второй срок.

«Для меня было величайшей честью служить вашим президентом. И хотя добиваться переизбрания было моим желанием, я убежден, что в интересах моей партии и страны мне следует отступить и сосредоточиться сугубо на исполнении президентских обязанностей до конца нынешнего срока», – говорится в обращении президента к американскому народу.

, сделав репост заявления Байдена, написал: «Его последний выстрел». В конце своего сообщения экс-хавбек «Манчестер Сити» прикрепил эмодзи в виде пистолета.

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