«Словом оскорблял ваши уши Дмитрий Шнякин». Комментатор «Матч ТВ» завершил работу на игре «Химки» – «Динамо» Махачкала новой фразой

Теги Химки премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Шнякин Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

Дмитрий Шнякин использовал новую прощальную фразу в эфире «Матч ТВ».

Комментатор работал на игре «Химки» – «Динамо» Махачкала (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

В конце репортажа он произнес: «Сегодня словом оскорблял ваши уши Дмитрий Шнякин». Обычно же комментатор говорит: «Сегодня словом для вас работал...»

Ранее Шнякин подвергся критике со стороны журналистки Алены Долецкой.

Шнякину вручили торт с фото Долецкой и надписью «Умоляю, увольте» в «Коммент.Превью». Генич воткнул свечку, Дмитрий задул: «Чтобы срача еще было больше»

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177 комментариев
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Задело пупсика
+432
-10
+422
Ранее Шнякин подвергся критике со стороны журналистки Алены Долецкой, а так же 98% зрителей.
+232
-7
+225
Бездарность никогда не будет побеждена
+157
-2
+155
Ответ jqzn88xn6n
Задело пупсика
Но он как подлежащее остался пред/сказуемым
+132
-6
+126
Пупсик усиленно делает вид,что над этой ситуацией. На его языке это называется "самоирония"
+87
-5
+82
Хуже подростка, уже давно нужно отпустить эту ситуацию. А в идеале сделать выводы и прислушаться к критики.
+66
-5
+61
вообще из приличной компаний такого человека, конечно, уволили бы...
+66
-7
+59
🤡
+55
-3
+52
Ответ Свисток Кашшаи
Бездарность никогда не будет побеждена
Будь Вася начальником, эта бездарность никогда бы не вышла в эфир больше
+55
-9
+46
Как же он ......
+45
-1
+44
Истеричка
+35
-3
+32
Ответ Доктор Верховцев
Ранее Шнякин подвергся критике со стороны журналистки Алены Долецкой, а так же 98% зрителей.
Сегодня он коментировал матч уровня фнл ну так вот слежу за матчами фнл так как клуб из моего города яро бьется там за выживание и хочу сказать что коментаторы там просто на уровень выше чем с матч тв ,хотя бы приятно что футбол не портит какой то мдк который возомнил себя владычицей морской.
+34
-4
+30
Ну и дурак.
+29
-1
+28
И это взрослый мужик? Глупый юморок обиженки. Стыдно должно быть.
+28
-2
+26
Мог же ведь спокойно выслушать, сказать
«Спасибо за критику, будем прислушиваться, извините если что не так»
Напомнило мне мое поведение лет в 14-15, когда старшим всегда язвить хотелось
+27
-2
+25
Ответ ALMANAC
Будь Вася начальником, эта бездарность никогда бы не вышла в эфир больше
"Талантам надо помогать...бездарности пробьются сами"(с)
+21
-1
+20
Ответ philadelphia7650
вообще из приличной компаний такого человека, конечно, уволили бы...
Вот именно, из приличной.
+23
-3
+20
Как же Шнякина легко поджечь
+18
0
+18
Как он жалок
+22
-5
+17
Глупо
+16
-1
+15
Ответ Ллб
Но он как подлежащее остался пред/сказуемым
Красиво
+14
-3
+11
Матч был мягко скажем: сомнительный, для просмотра в вечер в воскресенья, так что мало где слышал, как Дима Шнякин выдвинул предположение о том, что арбитры смотрели ВАР в моменте с голом Зэ, чтобы определить: Кто же всё таки забил?
+12
-2
+10
Одна девушка, плохо разбирающаяся в футболе, показала всем, что Шнякин не только плохой комментатор, но и тот, кто от критики становится еще хуже
+11
-2
+9
Ответ rooney pers
Красиво
Это панч оксимирона
+9
0
+9
Конченный
+10
-3
+7
Ответ Evgeny Trifonov
Хуже подростка, уже давно нужно отпустить эту ситуацию. А в идеале сделать выводы и прислушаться к критики.
Не,в идеале лучше свалить навсегда от микрофона
+8
-2
+6
Дегенерат матчевский, думает что проблема в других.
+7
-1
+6
Ответ оле - топ юрген - клоп
Мог же ведь спокойно выслушать, сказать «Спасибо за критику, будем прислушиваться, извините если что не так» Напомнило мне мое поведение лет в 14-15, когда старшим всегда язвить хотелось
Он так и не понял, что на федеральном канале работает, а не у себя в телеге .тьфу.
+9
-3
+6
Порвалась пупсечка. Это огония и «заявка» на то чтобы его выпинули из канала - смотрите я захочу могу так сказать в эфире. Если матч тв такое проглотит и оставит то значит могут и другие все что угодно через эфир заявлять, вплоть до политических пристрастий
+8
-2
+6
Особо не вслушивался в его болтовню сегодня, но "горбун Белотти" - это уровень, конечно. В эфире федерального канала оскорблять людей... Профессионал
+6
-1
+5
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