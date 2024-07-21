«Словом оскорблял ваши уши Дмитрий Шнякин». Комментатор «Матч ТВ» завершил работу на игре «Химки» – «Динамо» Махачкала новой фразой

Дмитрий Шнякин использовал новую прощальную фразу в эфире «Матч ТВ».

Комментатор работал на игре « » – « » Махачкала (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

В конце репортажа он произнес: «Сегодня словом оскорблял ваши уши ». Обычно же комментатор говорит: «Сегодня словом для вас работал...»

Ранее Шнякин подвергся критике со стороны журналистки Алены Долецкой.

Шнякину вручили торт с фото Долецкой и надписью «Умоляю, увольте» в «Коммент.Превью». Генич воткнул свечку, Дмитрий задул: «Чтобы срача еще было больше»

Почему спор Шнякина и Долецкой полезен для спорта

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