«Словом оскорблял ваши уши Дмитрий Шнякин». Комментатор «Матч ТВ» завершил работу на игре «Химки» – «Динамо» Махачкала новой фразой
Дмитрий Шнякин использовал новую прощальную фразу в эфире «Матч ТВ».
Комментатор работал на игре «Химки» – «Динамо» Махачкала (1:1) в 1-м туре Мир РПЛ.
В конце репортажа он произнес: «Сегодня словом оскорблял ваши уши Дмитрий Шнякин». Обычно же комментатор говорит: «Сегодня словом для вас работал...»
Ранее Шнякин подвергся критике со стороны журналистки Алены Долецкой.
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